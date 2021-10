Es ist Zeit für den Clasico! Goal erklärt in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um die Partie heute zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Clasico! Mehr als diese eine Wort braucht es nicht, um bei Anhänger:innen auf der ganzen Welt Gänsehaut zu erzeugen. Heute trifft Real Madrid auf den FC Barcelona, Anpfiff im Camp Nou ist um 16.15 Uhr.

Kein Ronaldo, kein Messi – die Zeichen und Zeiten haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Gerade in Barcelona ist es in diesem Sommer zu einer Zäsur gekommen – mit Lionel Messi ist die wichtigste Identifikationsfigur des Vereins gegangen.

Wirklich gut läuft es beim FC Barcelona dieses Jahr nicht – immerhin gab es zuletzt ein 3:1 gegen Valencia und das Comeback von Ansu Fati zu feiern. Bei Real läuft es dagegen besser: Die Königlichen befinden sich auf Rang zwei der LaLiga und haben ein Spiel Rückstand auf den Ersten.

Messi-Abgang hin oder her: Den Clasico kann man sich nicht entgehen lassen! Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Begegnung heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Der Clasico im Überblick

Begegnung FC Barcelona vs. Real Madrid Datum Sonntag | 24. Oktober 2021 Wettbewerb Primera Divison / LaLiga | Hinrunde | 10. Spieltag Anstoß 16.15 Uhr (bei GOAL heute im LIVE-TICKER) Ort Camp Nou | Barcelona | Spanien

FC Barcelona empfängt Real Madrid: Der Clasico heute live im TV

Zweiter gegen Siebter – die beiden prominentesten spanischen Mannschaften waren in ihren langen Geschichten auch schon weiter oben in der Tabelle zu finden – nichtsdestotrotz erwartet uns heute eines der wichtigsten Spiele des Jahres.

Im weltweiten Fußball wird es für Fans aber immer komplizierter, auf dem aktuellen Stand des Geschehens zu bleiben – bei so vielen Wettbewerben und unterschiedlichen Anbietern ist es schließlich unmöglich, sich durchgehend merken zu können, wo wann was übertragen wird.

Clasico live im Fernsehen sehen: Wird Barca vs. Real heute im TV übertragen?

An dieser Stelle kommen wir ins Spiel und erklären Euch alle möglichst einfach. Beginnen müssen wir allerdings mit einer schlechten Nachricht: FC Barcelona vs. Real Madrid wird dieses Wochenende nicht im TV gezeigt!

Keiner der zahlreichen Fernsehsender im Pay-TV ( Sky , MagentaSport ) oder Free-TV ( ARD , ZDF , Sport1 , Eurosport ) konnte sich die Übertragungsrechte für die LaLiga sichern – daher gibt es den Clasico heute nicht im Fernsehen zu sehen.

Real Madrid beim FC Barcelona heute live: So wird der Clasico übertragen!

Für alle Anhänger:innen, die sich auf das spektakuläre Spiel gefreut haben, sind das natürlich schlechte Nachrichten. Allerdings solltet Ihr den Kopf nicht hängen lassen – natürlich kann man das Spiel trotzdem LIVE sehen!

Der Clou: Streamingdienst DAZN überträgt in dieser Saison die gesamte Primera Division, auch als LaLiga bekannt! Dementsprechend ist natürlich auch der Clasico hier zu sehen – so wird die Übertragung heute ablaufen:

Der Clasico LIVE auf DAZN : So wird FC Barcelona vs. Real Madrid heute übertragen

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 16.00 Uhr

: 16.00 Uhr Anstoß : 16.15 Uhr

: 16.15 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sebastian Kneißl

Clasico im Fernsehen? So seht Ihr Barca - Real heute LIVE

Die Details zur Übertragung sind also bekannt – offene Fragen gibt es aber natürlich trotzdem noch. Zum Beispiel hat DAZN seit diesem Sommer zwei Fernsehsender, wieso zeigen die das Programm nicht?

Der Grund: Statt des Clasico sind dort die heutigen Bundesligaspiele zu sehen. Mit einem Smart-TV könnt ihr mit der kostenlosen DAZN-App und einem gültigen DAZN-Abonnement aber natürlich trotzdem das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid LIVE auf eurem Fernseher sehen!

FC Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM: Die LaLiga LIVE auf DAZN sehen!

Im TV wird der Clasico heute nicht LIVE ausgestrahlt, wie man das Spiel trotzdem (auch auf dem Fernseher) verfolgen kann, haben wir bereits angefangen zu erklären.

Einige Details dazu fehlen uns aber noch, dazu kommen wir jetzt.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute LIVE sehen: So funktioniert DAZN!

Um den Clasico und alle anderen DAZN-Inhalte sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Dieses könnt Ihr innerhalb von wenigen Minuten abschließen - kostenlos gibt es das allerdings nicht.

Dass die Kosten des Abos, gerade im Vergleich zur Konkurrenz, niedrig sind, sieht man gleich an den Preisen. Bis vor kurzem gab es sogar den kostenlosen Probemonat, aber auch ohne kann man für wenig Geld Unmengen an LIVE-Sport auf höchstem Niveau genießen.

Geld sparen und Clasico heute live sehen: So günstig ist DAZN!

Dafür müsst Ihr, wie bereits erwähnt, ein Abo abschließen, wobei Ihr zwei Optionen habt: Das Jahresabo ist zwar weniger flexibel, dafür spart Ihr hiermit langfristig Geld, während das Monatsabo monatlich kündbar ist. Eure Entscheidung!

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

LaLiga, Serie A, Premier League, Ligue 1... So viel Fußball zeigt nur DAZN!

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

LaLiga LIVE auf DAZN - die wichtigen Links!

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: LIVE-TICKER und Highlights des Clasico

Ihr schafft es heute nicht, den LIVE-STREAM von DAZN einzuschalten, wollt aber trotzdem zu jederzeit mitbekommen, was im Camp Nou passiert? Dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Bestes Argument: Er ist kostenlos!

Egal ob Tor, Chance, Karte, Auswechslung oder weitere wichtige Ereignisse rund um das Spiel: Hier seid Ihr bestens versorgt! Zum kostenlosen LIVE-TICKER kommt Ihr, wenn Ihr auf diesen Link klickt!

Highlights auf DAZN und YouTube: So seht ihr die besten Szenen des Clasico

Ihr konntet das Spiel nicht sehen, wollt aber so bald wie möglich die besten Szenen der Begegnung vor Augen haben? Dann könnt Ihr auf DAZN innerhalb von einer Stunde nach Abpfiff die Highlights sehen oder im LIVE-STREAM kostenlos zurückspulen.

Ihr habt kein DAZN-Abonnement? Dann müsst Ihr Euch etwas länger gedulden: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden ausgewählte Highlights der Primera Division auf dem YouTube-Kanal von DAZN hochgeladen - natürlich kostenlos!

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Die Aufstellungen im Clasico!

Ihr wollt wissen, wie die beiden größten spanischen Vereine heute ins Clasico gehen? Etwa eine Stunde vor Anpfiff tragen wir hier die offiziellen Aufstellungen ein!

Wer zeigt / überträgt den Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER? Die Übertragung der LaLiga