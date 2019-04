Transfergerücht: Auch Inter Mailand will Bayern-Kandidat Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam

Der Rechtsaußen von Ajax wird immer begehrter: Nun soll auch Inter Mailand ein Auge auf ihn geworfen haben.

Der italienische Spitzenklub ist offenbar in den Transferpoker um Angreifer Hakim Ziyech von Amsterdam eingestiegen. Das berichtet France Football und meldet, der 26-Jährige sei bei den Nerazzurri ein Transferziel für die kommende Saison und man denke darüber nach, ein Angebot abzugeben.

Ziyechs mögliche Ablöse bei einem Wechsel zur neuen Spielzeit soll zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen. Diese Summe könnte angesichts der namhaften Interessenten allerdings durchaus noch steigen.

Hakim Ziyech: Auch der FC Bayern will den Ajax-Star

Neben Inter und einigen englischen Vereinen soll vor allem Bundesliga-Rekordmeister Bayern München scharf auf den flexibel einsetzbaren Offensivspieler sein. Die Rede ist davon, dass der FCB bereits eine konkrete Offerte gemacht haben soll.

Er selbst sagte in der vergangenen Woche bei Inside Ajax zu seiner Zukunft und einem möglichen Abgang: "Ich kann mir vorstellen, zu bleiben. Ich bin sehr wählerisch. Es muss ein Verein sein, für den ich bereit bin, Ajax zu verlassen, und das passiert nicht ohne Weiteres."

Im vergangenen Sommer war Ziyech schon einmal bei einem Klub aus der im Gespräch. Damals stand er auf dem Wunschzettel der Roma, die sich schließlich aber für Javier Pastore von Paris Saint-Germain entschied.

Hakim Ziyech kam im Jahr 2011 zu Ajax

2011 war der marokkanische Nationalspieler (23 Einsätze, zwölf Tore) für elf Millionen Euro Ablöse vom nach Amsterdam gewechselt. Sein Vertrag beim Tabellenführer der läuft noch bis 2021.

Mit 39 Scorerpunkten in 43 Pflichtspielen hat Ziyech maßgeblichen Anteil an der herausragenden Ajax-Saison. Die junge Truppe von Trainer Erik ten Hag hat noch Chancen auf den Gewinn des Triples und eliminierte auf dem Weg in das Halbfinale der Titelverteidiger und Mitfavorit .