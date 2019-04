Hakim Ziyech kann sich Verbleib bei Ajax Amsterdam vorstellen: "Bin sehr wählerisch"

Die interessierten Vereine stehen bei Hakim Ziyech Schlange. Der 26-Jährige macht den Anhängern von Ajax Amsterdam aber Hoffnung auf einen Verbleib.

Hakim Ziyech will nach dem Einzug ins Halbfinale der nicht ausschließen, auch in der nächsten Saison für Amsterdam zu spielen. "Ich kann mir vorstellen, zu bleiben", sagte der 26-Jährige am Freitag in der TV-Sendung Inside Ajax.

Damit es zu einem Transfer im Sommer kommt, müsse alles stimmen: "Ich bin sehr wählerisch. Es muss ein Verein sein, für den ich bereit bin, Ajax zu verlassen, und das passiert nicht ohne Weiteres", machte er dem Verein Hoffnung auf einen Verbleib.

Bereits im letzten Jahr hatte es nach einem Abschied Ziyechs ausgesehen, doch der Rechtsaußen entschied sich dafür, eine weitere Saison in der zu bleiben. Durch den Erfolg in der Königsklasse hat der Offensivakteur nun aber allem Anschein nach wieder das Interesse mehrerer Vereine auf sich gezogen.

FC Bayern soll bei Ziyech offenbar ernst machen

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, soll der FC Bayern sogar schon ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro für ihn abgegeben haben.

Ziyech gehört in der laufenden Saison bei Ajax zu den Stammspielern. In 25 Eredivisie-Spielen kommt er auf 15 Tore und 15 Vorlagen. In Amsterdam steht der marokkanische Nationalspieler noch bis 2021 unter Vertrag.