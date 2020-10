Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Borussia M'Gladbach muss gleich am ersten Spieltag zu Inter Mailand: Goal verrät, wo Ihr die Champions League im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der wartet am ersten Spieltag der Gruppenphase ein schwieriger Gegner auf : Gleich zu Beginn ist der Bundesligist bei gefordert, das in der vergangenen Saison bis ins Finale der vorgedrungen war und sich dort mit 2:3 dem geschlagen geben musste. Anstoß ist um 21 Uhr im San Siro.

Seit dem letzten Aufeinandertreffen sind viele Jahre vergangen: Letztmals standen sich die beiden Vereine 1979 in der zweiten Runde des UEFA-Pokals gegenüber. In besonderer Erinnerung bleibt jedoch die als La Partita della Lattina (deutsch: der Büchsenwurf vom Bökelberg) in die Geschichte eingegangene Begegnung im Oktober 1971.

Damals sollte Gladbach den amtierenden Weltpokalsieger Inter Mailand in einem der größten Fußballspiele aller Zeiten mit 7:1 demütigen. Das Ergebnis wurde jedoch nicht gewertet, weil der italienische Stürmer Roberto Boninsegna in der 28. Minute von einer Limonadendose getroffen wurde und verletzt ausgewechselt werden musste.

Wer zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und Borussia M'Gladbach im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel einen Überblick über die Live-Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach live sehen: Die Gruppenphase der Champions League

Duell Inter Mailand - Borussia M'Gladbach Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Bild: Getty Images

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Um die Champions League im LIVE-STREAM erleben zu können, sind die Zuschauer auf Sky und DAZN angewiesen. Die beiden TV-Anbieter haben sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigen alle Spiele der Königsklasse im deutschen Fernsehen. Aber bei welchem Sender ist am Mittwoch das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und Borussia M'Gladbach zu sehen?

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach im LIVE-STREAM

Bis auf die Begegnung mit (nächsten Dienstag ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) könnt Ihr alle Spiele von Borussia M'Gladbach im LIVE-STREAM von DAZN erleben. Der Streamingdienst, der bereits am Wochenende das Aufeinandertreffen mit dem übertragen hat, ist somit auch am Mittwoch für das Duell mit Inter Mailand Eure Anlaufstelle.

Bereits um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe aus dem DAZN-Studio in Ismaning zu den Vorberichten. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen des San Siro betreten, übernehmen Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch am Mikrofon. Sie sind für DAZN auch in der im Einsatz.

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach live bei DAZN sehen:

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderator: Tobi Wahnschaffe

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Euch bei DAZN registrieren und ein Abonnement abschließen. Mit dem Probemonat, den DAZN allen Neukunden schenkt, könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingdienstes jedoch zunächst vier Wochen testen. Hat Euch das Programm gefallen, verlängert sich Euer DAZN-Abo nach dem Gratismonat automatisch.

Für 11,99 Euro monatlich liefert Euch der Streamingdienst neben der Champions League auch alle Spiele der Europa League ins Wohnzimmer. Zudem gehören die Bundesliga und andere Top-Ligen wie die oder zum Rechtepaket von DAZN. Mit dem Jahresabo könnt Ihr sogar ein wenig Geld sparen - dann zahlt Ihr nur knapp zehn Euro im Monat.

Bild: Getty Images

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Die Begegnung zwischen Inter Mailand und Borussia M'Gladbach könnt Ihr jedoch nicht nur im LIVE-STREAM, sondern mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem Fernseher anschauen. Dafür benötigt Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt.

Erstmals auf Eurem mobilen Gerät installiert, müsst Ihr Euch mit Euren persönlichen Daten einloggen und könnt anschließend sofort die Übertragung starten. DAZN lässt sich aber auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

Sky zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach in der Konferenz

Auf Sky wird Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach nicht in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Aufeinandertreffen zwar ebenfalls live, aber nur in der Konferenz, in der zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet wird.

Die gesamten 90 Minuten zwischen Inter Mailand und Borussia M'Gladbach seht Ihr somit nur auf DAZN. Solltet Ihr Euch trotzdem für die Konferenz von Sky interessieren, könnt Ihr ab 20.55 Uhr Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD einschalten. Kommentator der Begegnung ist Frank Buschmann.

Die Champions League live im Free-TV sehen - geht das?

Bereits seit Jahren ist die Champions League hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. Somit ist das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und Borussia M'Gladbach am Mittwoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach: Die Champions League im LIVE-TICKER erleben

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr die Champions League aber auch ohne zusätzliches Abonnement verfolgen. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit unserer Vorberichterstattung und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung.

Sobald der Ball im San Siro freigegeben wurde, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem Laufenden. Mit interessanten Statistiken ist unser LIVE-TICKER aber auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung.

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach: Die Highlights bei DAZN sehen

Wusstet Ihr bereits, dass Ihr die Champions League bei DAZN nicht nur im LIVE-STREAM erleben könnt, sondern Euch auch die Highlights aller Spiele zur Verfügung stehen? Bereits wenige Minuten nach dem Ende findet Ihr eine umfangreiche Zusammenfassungen auf der DAZN-Webseite.

Für alle, die sich Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach nochmals in der Wiederholung ansehen möchten, gibt es bei DAZN zudem einen Relive-Button. Doch auch um diese Funktion nutzen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen. Hier erfahrt Ihr, wie die Anmeldung funktioniert.

Inter Mailand gegen Borussia M'Gladbach live sehen: Die Übertragung im Überblick