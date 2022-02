Inter Mailand vs. FC Liverpool live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 21.00 Uhr stehen das dritte und das vierte Hinspiel im Achtelfinale der Champions League auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen Inter Mailand gegen FC Liverpool.

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Inter Mailand beendete die Gruppe D mit zehn Punkten und fünf Zählern weniger als Real Madrid auf dem zweiten Platz. Damit löste das Team von Simone Inzaghi erstmals nach zehn Jahren das Ticket für die K.o.-Phase in der Champions League. Das gelang trotz einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen die Königlichen am letzten Spieltag.

Liverpool entschied hingegen alle sechs Partien im Rahmen der Gruppe B für sich. Die Elf von Jürgen Klopp nahm somit 18 Zähler mit. Dahinter kam der Zweite Atlético Madrid nicht über sieben Punkte hinaus. Inters Stadtrivale AC Milan musste sich mit vier Punkten aus der Europapokal-Saison verabschieden. Ein Mitgrund dafür war eine 1:2-Heimniederlage gegen die Reds zum Abschluss der Gruppenphase.

Heute steht im Zuge des Achtelfinales in der Champions League das Hinspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool auf dem Programm. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Inter Mailand vs. FC Liverpool Datum: Mittwoch, 16. Februar 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Mailand)

Inter Mailand – FC Liverpool heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN besitzt seit dieser Saison die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Partien im Rahmen der Champions League. Eines der beiden Hinspiele am Dienstagabend, Paris Saint-Germain vs. Real Madrid, bildete diese Woche die Ausnahme. Ihr könnt Euch jedoch das Spitzenspiel zwischen PSG und dem Weißen Ballett am Freitag anschauen.

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Hierfür müsst Ihr allerdings genauso wie für die Übertragung der Begegnung Inter Mailand gegen FC Liverpool ein Abo bei DAZN abgeschlossen haben. Dafür stehen Jahres- und Monatsdeals zur Auswahl. Bei der erstgenannten Möglichkeit könnt Ihr Euch zwischen einer einmaligen Überweisung von 274,99 Euro und einer Ratenzahlung von 24,99 Euro pro Monat entscheiden. Ein Monatsabo kostet Euch hingegen 29,99 Euro monatlich. Diese Preise gelten allerdings ausschließlich für neue Abonnenten und Rückkehrer, die vor dem 1. Februar 2022 noch kein aktives DAZN-Konto hatten. Hier stehen weitere Informationen zu den Verträgen mit DAZN:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Minuten in Anspruch. Wenn Ihr einen Smart-TV habt, müsst Ihr lediglich die Gratis-App installieren. Zudem könnt Ihr gewöhnliche Fernsehgeräte mit einem PC oder Notebook verbinden. Das funktioniert mithilfe eines HDMI-Kabels. Doch notiert Euch jetzt die Eckdaten zur Übertragung des Hinspiels im Champions-League-Achtelfinale Inter Mailand gegen FC Liverpool:

Sender: DAZN

DAZN Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Die Champions League heute in der DAZN-Konferenz anschauen

Zusätzlich zum Hinspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool geht heute um 21.00 Uhr die Partie des FC Bayern bei RB Salzburg über die Bühne. Daher zeigt DAZN heute wie bei allen Spieltagen in der Gruppenphase zusätzlich eine Konferenz. Somit könnt Ihr Euch entweder für eine Übertragung in voller Länge oder für eine Kombination der besten Szenen aus beiden Matches entscheiden.

Inter Mailand – FC Liverpool heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also mithilfe Eures PCs oder Eures Notebooks herkömmliche Fernsehgeräte zu Smart-TVs umfunktionieren. Das liegt an der Tatsache, dass DAZN sein gesamtes Programm ebenso mittels LIVE-STREAM ausstrahlt. Somit könnt Ihr das Achtelfinal-Hinspiel Inter Mailand vs. FC Liverpool grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Wenn Ihr eine passende Internetverbindung zur Hand habt, könnt Ihr dafür genauso gut Smartphones und Tablets verwenden.

Zu Inter Mailand gegen FC Liverpool heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Obendrein könnt Ihr das Kräftemessen Inter Mailand vs. FC Liverpool mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL mitverfolgen. Dort könnt Ihr gleichzeitig auch zur Partie RB Salzburg vs. FC Bayern im Bilde bleiben. Unabhängig von Eurer Auswahl bekommt Ihr Push-Nachrichten.

Inter vs. Liverpool heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht

Inter Mailand will im Duell mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp in der Fußball-Champions-League das Spiel bestimmen und den Ton angeben. "Gegen Liverpool will Inter der Protagonist sein", sagte Stürmer Lautaro Martinez dem Streamingdienst Amazon Prime Video vor dem Achtelfinalhinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Wir werden angreifen, das Tor gut verteidigen und dem Gegner weh tun."

Liverpool-Coach Klopp sei allerdings "ein großartiger Trainer. Er wird dieses Spiel sicherlich gut vorbereiten", betonte Martinez. Der englische Spitzenklub habe "eine Menge starker Spieler" und sei mit "sehr schnellen Stürmern" besetzt.

Jedoch sei auch Liverpool "schlagbar, aber sie können auch fünf Tore gegen dich schießen", sagte der ehemalige Wolfsburger Stürmer Edin Dzeko der italienischen Zeitung Corriere Della Sera: "Aber wir werden es versuchen."

Für den 35-Jährigen kommt es auch zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Liverpool-Star Mohamed Salah, mit dem Dzeko gemeinsam bei der AS Rom gespielt hatte. "Wir hatten eine großartige Zeit zusammen in Rom", sagte Dzeko. Salah sei "ein toller Mensch, der alles verdient, was er erreicht hat".

Inter Mailand – FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League heute live übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen zur Champions League

Das ist die Aufstellung von Inter:

Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Martinez

💺 | SUBS



21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Carboni, 88 Caicedo https://t.co/qFCWs7A2yH — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) February 16, 2022

Liverpool setzt auf folgende Aufstellung:

Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Elliott - Mane, Salah, Jota