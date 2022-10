Heute steigt in der Champions League das Spiel Inter Mailand vs. FC Barcelona. Kann man es im TV oder LIVE-STREAM sehen? GOAL hat die Antwort.

Am Dienstag steht in der Gruppe C der Champions League der 3. Spieltag auf dem Programm. Hierbei steigt um 21 Uhr das Kräftemessen Inter Mailand vs. FC Barcelona. Die Nerazzurri und die Blaugrana holten bisher jeweils drei Punkte.

Inter und der FC Barça haben gemeinsam, dass sie dem FC Bayern mit 0:2 unterlagen. Die von Simone Inzaghi trainierten Italiener gewannen anschließend bei Viktoria Pilsen. Zuvor schlitterten die Tschechen in ein Auswärtsdebakel gegen die Elf von Xavi. Deshalb rangieren die Katalanen dank der besseren Tordifferenz auf dem zweiten Platz.

Heute geht in der Gruppe C der Champions League das Topspiel Inter Mailand vs. FC Barcelona über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im Stadio Giuseppe Meazza im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute im TV oder LIVE-STREAM sehen: Geht das? Die Eckdaten auf einen Blick

Spiel: Inter Mailand vs. FC Barcelona Datum: Dienstag, 4. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Mailand)

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute im TV oder LIVE-STREAM sehen: Geht das? Alle Infos zur Übertragung.

GOAL kann Euch diesbezüglich erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: DAZN sendet die Partie Inter Mailand vs. FC Barcelona am 3. Spieltag in der Gruppe C der Champions League. Allerdings benötigt Ihr beim Streaming-Anbieter ein Abonnement. Diesbezüglich stehen Monats- und Jahresdeals zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr 29,99 Euro und 24,99 Euro bezahlen. Somit profitiert Ihr bei einer Laufzeit über 365 Tage von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch hier könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müssen die Eigentümer von Smart-TVs die kostenlose App installieren. Alternativ könnt Ihr Euer Fernsehgerät beispielsweise mit einem Notebook oder PC koppeln. Hierfür müsst Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel zur Hand haben.

Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung der Begegnung Inter Mailand vs. FC Barcelona:

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Experte: Benny Lauth

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute im TV oder LIVE-STREAM sehen: Geht das? Alle Infos zur Übertragung via LIVE-STREAM

Da DAZN ein Streaming-Anbieter ist, könnt Ihr Euch die Partie Inter Mailand vs. FC Barcelona ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen könnt Ihr auf dieser Art und Weise das vollzählige Programm mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich einen geeigneten Internetzugang. Wenn Ihr diese Voraussetzung erfüllt, ist Euch auch mit einem Smartphone oder Tablet geholfen.

Zu Inter Mailand vs. FC Barcelona via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem steht Euch der LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen wichtigen Ereignissen in der Partie Inter Mailand vs. FC Barcelona auf dem Laufenden.

Hierzu müsst Ihr nicht immer den Bildschirm im Auge behalten. Denn: Ihr bekommt von uns Push-Mitteilungen.

So wird Inter Mailand vs. FC Barcelona im TV und im LIVE-STREAM übertragen

Im TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben. Dann findet Ihr sie hier.