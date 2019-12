Inter Mailand vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Inter Mailand empfängt den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 6. Spieltag der trifft auf den . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 10. Dezember, um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Während der FC Barcelona sich bereits am vergangenen Spieltag (2:1 gegen Borussia Dortmund) den Einzug ins Achtelfinale gesichert hat, kämpft Inter Mailand noch ums Überwintern in der Königsklasse.

Mit einem Heimsieg gegen Barca wäre Inter sicher weiter, da das Team von Trainer Antonio Conte den direkten Vergleich mit dem BVB gewonnen hat und sich damit selbst bei Punktgleichheit für die K.o.-Phase qualifizieren würde. Aktuell haben sowohl Inter als auch Dortmund sieben Zähler auf dem Konto.

Inter Mailand vs. FC Barcelona: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr die Champions-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Die CL-Partie auf einen Blick

Duell Inter Mailand - FC Barcelona Datum Dienstag, 10. Dezember 2019 || 21 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Zuschauer 99.354 Plätze

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Die Champions League heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Inter und Barcelona: Leider wird die heutige Begegnung nicht live im Free-TV übertragen , da kein frei empfangbarer Sender im Besitz der Übertragungsrechte ist.

Generell gilt im Hinblick auf die Übertragung der Champions League: Der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen die Rechte. Mithilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems wird bestimmt, wo die jeweiligen Begegnungen gezeigt werden.

Nur in der Konferenz: Sky zeigt Ausschnitte von Inter vs. Barcelona live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat Inter vs. Barca heute zwar im Programm, aber nur im Rahmen der Konferenz . Das bedeutet, dass Ihr zwar Ausschnitte der Begegnung seht, aber den Großteil des Spielgeschehens in Mailand verpasst.

Wer die kompletten 90 Minuten zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona miterleben möchte, ist auf einen LIVE-STREAM von DAZN angewiesen. Sämtliche Informationen zur Vorgehensweise erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

Um den Champions-League-Kracher zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona live und in voller Länge verfolgen zu können, müsst Ihr auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Bei DAZN seid Ihr dabei an der richtigen Adresse:

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Am Dienstagabend gibt es nur eine einzige Möglichkeit, wie Ihr die ganze Partie Inter vs. Barca live anschauen könnt. Diese lautet DAZN ! Der Streamingdienst überträgt die Begegnung um 21 Uhr im LIVE-STREAM - und das auch noch kostenlos.

DAZN ist seit einiger Zeit einer der Rechteinhaber der UEFA Champions League und zeigt eine Vielzahl an Spielen live und in voller Länge auf seiner Plattform. Alle Informationen zur Übertragung von Inter Mailand vs. FC Barcelona auf einen Blick:

Beginn: Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr

Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Direkt zum LIVE-STREAM: www.dazn.com

Nun wisst Ihr also, dass die Begegnung nur auf DAZN zu sehen ist. Ihr fragt Euch aber dennoch, wie das mit dem Gratismonat funktionieren kann? Dann lest weiter, im nächsten Abschnitt erklären wir das ganz detailliert.

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Inter Mailand vs. FC Barcelona - so lautet das Top-Spiel am Dienstagabend. Die gute Nachricht: Ihr könnt den Kracher kostenlos im LIVE-STREAM anschauen, denn DAZN schenkt jedem neuen Kunden einen kostenlosen Probemonat.

Für die Nutzung von DAZN müsst Ihr Euch beim Streamingdienst registrieren, dann erhaltet Ihr sofort das 30-tägige Testpaket des Senders und könnt den ganzen Service bequem ausprobieren.

Ein weiterer Vorteil für Euch als Nutzer ist, dass Ihr neben der Champions League auch Zugriff auf LIVE-STREAMS vieler weiterere Sportevents bekommt. Dazu zählen unter anderem die , die , die , , die und auch andere Sportarten wie Grand-Slam-Tennis, Darts, Handball, die NFL und vieles mehr.

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Nach Ablauf des Gratismonats wird das Abonnement automatisch verlängert, sofern Ihr es nicht vorher kündigt. Der Vorteil ist jedoch, dass Ihr für nur 11,99 Euro im Monat den kompletten Service von DAZN genießen könnt.

Entscheidet Ihr Euch zudem dafür, DAZN gleich für ein ganzes Jahr zu buchen (Jahresabonnement kostet 119,99 Euro), dann spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

Die zugehörige DAZN-App steht für Euch in den entsprechenden Stores kostenlos zum Download bereit:

Inter Mailand vs. FC Barcelona live auf DAZN: Noch Fragen?

Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei. Dort findet Ihr alle Antworten auf Eure Fragen:

Sobald die Aufstellungen von Inter Mailand und dem FC Barcelona bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Inter Mailand vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, den CL-Kracher am heutigen Dienstag live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Macht nichts, denn Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Inter Mailand vs. FC Barcelona an!

Im LIVE-TICKER bekommt Ihr eine detaillierte Berichterstattung über das Spielgeschehen in Mailand und bleibt dadurch stets über alle relevanten Ereignisse auf dem Laufenden.

Rund 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnen die Vorberichte zur Begegnung. Ihr erfahrt dabei alles zur Personalsituation beider Teams, der tabellarischen Ausgangslage und der Formkurve. Klickt Euch mal rein!

Inter Mailand vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - die Goal-App herunterladen: