Inter Mailand: Antonio Conte wird neuer Trainer

Antonio Conte kehrt in die Serie A zurück. Der Italiener übernimmt den Trainerposten bei Inter Mailand vom entlassenen Luciano Spalletti.

Antonio Conte wird neuer Trainer von und damit Nachfolger des am Donnerstag entlassenen Luciano Spalletti. Das gaben die Nerazzurri am frühen Freitagmorgen offiziell bekannt, ohne nähere Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen.

"Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt. Ich freue mich wirklich sehr", wird Conte in Inters Mitteilung zitiert. Der 49-jährige frühere italienische Nationalspieler hatte mit in den Jahren 2012 bis 2014 einst drei Meisterschaften eingefahren, ehe er für zwei Jahre die Squadra Azzurra coachte. Von 2016 bis 2018 trainierte Conte den , war seit vergangenen Sommer vereinslos.

Conte soll Inter wieder zu einem der besten Klubs der Welt machen

Conte soll Medienberichten zufolge in seinen ersten beiden Jahren bei Inter ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro beziehen. "Ich bin sicher, dass Antonio Conte einer der besten Trainer überhaupt ist", betonte Inter-Präsident Steven Zhang. "Er wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Mission zu erfüllen, die stets die selbe war: diesen Klub wieder zu einem der besten der Welt zu machen."

Obwohl sich Inter als Tabellenvierter der abgelaufenen Serie-A-Saison zum zweiten Mal in Folge für die qualifizierte, hatte Spalletti seinen Hut nehmen müssen. Der 60-Jährige hatte den 18-fachen italienischen Meister seit 2017 trainiert.