Offiziell: Inter Mailand trennt sich von Trainer Luciano Spalletti

und Trainer Luciano Spalletti gehen ab sofort getrennte Wege. Der Klub aus der verkündete am Donnerstag offiziell den Abschied vom Übungsleiter, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Nerazzurri verantwortlich war. Spalletti schaffte mit dem Team jeweils die Qualifikation für die .

"Inter Mailand gibt bekannt, dass Luciano Spalletti nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft ist. Der Verein dankt dem Trainer für die geleistete Arbeit und für den gemeinsam gegangenen Weg", schrieb Inter auf Twitter. Spallettis Vertrag wäre eigentlich erst 2021 ausgelaufen.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM