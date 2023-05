Inter Mailand vs. AC Milan heute live im TV und STREAM: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video?

Am Dienstag findet das Stadtderby Inter Mailand vs. AC Milan statt. Doch wer überträgt es heute live im TV und STREAM? DAZN oder Amazon Prime Video?

In diesen Tagen stehen in der Champions League die Halbfinal-Rückspiele auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag das Stadtderby Inter Mailand vs. AC Milan über die Bühne. Der Anstoß im Giuseppe Meazza erfolgt um 21 Uhr.

Die Champions League bei DAZN ansehen: Hier könnt Ihr Euch anmelden

Das Hinspiel fand am vergangenen Mittwoch statt und endete mit einem 2:0-"Auswärtserfolg" für Inter. Zuvor setzten sich die Nerazzurri in der K.-o.-Phase gegen die portugiesischen Vertreter Benfica und Porto durch.

Die AC Milan bezwang im Achtelfinale mit Tottenham Hotspur ein Team aus der englischen Premier League. Danach entschieden die Rossoneri ein inneritalienisches Duell gegen den mittlerweile feststehenden Meister Napoli für sich.

Am Dienstag kommt es im Halbfinale der Champions League zum Rückspiel Inter Mailand vs. AC Milan. Aber wo könnt Ihr die Derby heute live im TV und STREAM sehen? Überträgt es DAZN oder Amazon Prime Video? GOAL versorgt mit allen Infos, zum TICKER und zu den Startformationen.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live schauen: DAZN oder Amazon Prime Video? Die Eckdaten

Spiel: Inter Mailand vs. AC Milan Datum: Dienstag, 16. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Mailand)

Inter Mailand vs. AC Milan: Die Champions League heute live im TV sehen

Mit der Champions-League-Saison 2021/22 traten neue Ausstrahlungsrechte in Kraft. Hierbei darf DAZN nun den Löwenanteil der Spiele exklusiv zeigen. Außerdem sicherte sich Amazon Prime Video die alleinigen Rechte für den Großteil der weiteren Partien. Zudem könnt Ihr Euch ausschließlich das Finale der Königsklasse im Free-TV ansehen. Aber wo läuft das Stadtderby Inter Mailand vs. AC Milan heute im TV? Bei DAZN oder Amazon Prime Video?

Inter gegen Milan heute live nur bei Amazon Prime Video: Die Voraussetzungen

Das Aufeinandertreffen im Stadio Giuseppe Meazza zählt zu jenen, die Ihr bei Amazon Prime Video mitverfolgen könnt. Allerdings benötigt Ihr ebenso wie bei DAZN einen Vertrag. Daher müsst Ihr Euch nach einer 30-tägigen Testversion zwischen einem Monats- und einem Jahresabo entscheiden. Hierfür müsst Ihr 8,99 Euro oder 89,90 Euro ausgeben. Jedoch könnt Ihr als Azubis und als Studierende von 50 Prozent Rabatt profitieren.

Getty Images

Der Streaming-Dienstleister versorgt Euch auf seiner Webseite mit etlichen Details. Der Abo-Abschluss gelingt im Handumdrehen. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, könnt Ihr anschließend die kostenlose App installieren. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher mit einem PC oder Notebook vernetzen. Das gelingt mithilfe eines HDMI-Kabels. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Stadtderbys Inter Mailand vs. AC Milan auf:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Inter Mailand vs. AC Milan heute im LIVE-STREAM anschauen: So geht's

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr das Kräftemessen zwischen den Nerazzurri und den Rossoneri im STREAM sehen. Denn: Amazon Prime Video sendet genauso wie DAZN sein komplettes Programm online. Daher könnt Ihr das Spiel im Stadio Giuseppe Meazza mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus mitverfolgen.

Amazon Prime Video und DAZN: Die Links für die Übertragungen der Champions League

Inter Mailand vs. AC Milan heute im TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Stadtderby Inter Mailand vs. AC Milan im Bilde bleiben. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im Giuseppe Meazza.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live im TV und STREAM: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video?

Im TV: Amazon Prime Video via Smart-TV Im STREAM: Amazon Prime Video Im TICKER: GOAL

Inter vs. Milan heute live sehen: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.