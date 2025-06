Citys Coach plant für die kommende Spielzeit mit dem deutschen Strategen. Andere Spieler sollen dagegen abgegeben werden.

Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola hat bestätigt, dass er seinen Kader verkleinern möchte. Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan aber soll nach seinem Willen bleiben.

WAS WURDE GESAGT?

Am Rande der Klub-Weltmeisterschaft in den USA sagte der Spanier: "Wir haben im Moment einen großen Kader mit zu vielen Spielern. Wir können nicht mit 26 oder 27 Spielern in die Saison gehen. (…) Im Moment ist Ilkay absolut Teil meiner Pläne und Teil der Mannschaft."

Auch Gündogan selbst betonte, dass er nicht gehen will: "Mein Vertrag läuft noch ein Jahr und ich bin hier sehr glücklich - ich glaube, das weiß jeder." Er habe noch "mehrere Jahre auf höchstem Niveau" in sich und das habe er auch in der vergangenen Saison gezeigt, als er kein Spiel verpasste.

WAS IST PASSIERT?

Um Gündogan waren zuletzt Wechselgerüchte aufgekommen. Der türkische Meister Galatasaray soll Interesse an dem 34-Jährigen zeigen. Derweil verpflichtete City im letzten halben Jahr mit Tijjani Reijnders (26, 55 Millionen Euro Ablöse) und Nico Gonzalez (23, 40 Millionen Euro Ablöse) teure Spieler für die Mittelfeldzentrale.

Dazu steht auch der Transfer des norwegischen Supertalents Sverre Nypan von Rosenborg Trondheim (18) angeblich kurz bevor. Er ist ebenfalls im Zentrum zuhause.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Gündogan kehrte 2024 von einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona ablösefrei zu ManCity zurück. Sein auslaufender Vertrag dort verlängerte sich automatisch, sodass er noch bis 2026 an die Skyblues gebunden ist.

In der abgelaufenen Saison kam er unter Guardiola zu 52 Einsätzen, in denen er fünf Tore erzielte und sieben Assists lieferte.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Zu den namhaften Abgangskandidaten bei City gehören unter anderem Rekordtransfer Jack Grealish, Ex-Kapitän Kyle Walker, Kalvin Phillips und James McAtee. Guardiola ging nicht weiter auf einzelne Namen ein, sagte aber: "Ich würde es lieben, alle meine aktuellen Spielern die ganze Saison über hier zu haben. Ich kann mich nicht beschweren, ihr Verhalten ist tadellos. Das Problem ist aber: Sie werden während der Saison unglücklich werden. Sie werden traurig und enttäuscht sein und das will ich nicht."

Er könne nicht bei jedem Spiel "sechs oder sieben Spieler zuhause lassen", wenn ihm alle Kräfte zur Verfügung stehen.

WIE GEHT ES WEITER?

City ist aktuell bei der Klub-WM im Einsatz und hat die beiden Auftaktpartien gegen Wydad Casablanca (2:0) und Al Ain (6:0) deutlich für sich entschieden. Gündogan stand dabei insgesamt 111 Minuten auf dem Rasen und markierte zwei Treffer.

Im letzten Gruppenspiel treffen die Citizens am Donnerstagabend um 21 Uhr auf den italienischen Rekordmeister Juventus.