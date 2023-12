"An Ignoranz schwer zu überbieten": Didi Hamann geht auf Bundestrainer Julian Nagelsmann los

Experte Didi Hamann hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Auftritt im DFB-Pokal heftig kritisiert.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat gemeinsam mit seiner Freundin Lena Wurzenberger am Mittwoch das Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund besucht. Das hat den ehemaligen Nationalspieler Didi Hamann mächtig auf die Palme gebracht.

WAS WURDE GESAGT? "Als ich das gesehen habe, dachte ich mir: Das darf nicht wahr sein. Der Nationalmannschaft steht das Wasser bis zum Hals und der Bundestrainer macht einen Familienausflug nach Stuttgart, nach dem Motto: Es wird schon gutgehen", erklärte Hamann der Bild-Zeitung.

Der Auftritt des ehemaligen Bayern-Trainers sei "unprofessionell, unverständlich und an Ignoranz schwer zu überbieten“, ergänzte der TV-Experte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nagelsmanns Auftreten deutlich entspannter. "Das muss man jedem selbst überlassen. Julian schaut ein Spiel mit seiner Freundin an - ich sehe nichts Kritisches daran“, sagte er dem Boulevardblatt.

WAS IST DER HINTERGRUND? In seinen ersten vier Spielen als Coach der deutschen Nationalmannschaft stehen ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen auf Nagelsmanns Konto.

Schon nach den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) hatte Hamann kein gutes Haar an dem 36-Jährigen gelassen. "Egal, was er macht, es funktioniert nichts. Er weiß jetzt genauso viel, wenn nicht sogar weniger, als vor den vier Spielen“, sagte er damals.

WIE GEHT ES WEITER? Bis am 14. Juni die Europameisterschaft in Deutschland beginnt, bleibt Nagelsmann noch ein Lehrgang, um seinen Kader zu finden. Im März stehen voraussichtlich Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande an.