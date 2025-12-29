„Ich werde euch unglaublich vermissen“: Bayern-Star wechselt sofort zu Manchester United

Schüller, 28, war im Jahr 2020 von der SGS Essen zum amtierenden Doublesieger aus München gewechselt. Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 absolvierte wettbewerbsübergreifend 181 Spiele für Bayern München und erzielte dabei 103 Tore. Insgesamt gewann sie mit den Bayern vier deutsche Meisterschaften und in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Lea Schüller hatte ihren Stammplatz beim FC Bayern verloren