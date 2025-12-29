FC Bayern München Women's v VfL Wolfsburg Women's - Google Pixel Frauen SupercupGetty Images Sport
„Ich werde euch unglaublich vermissen“: Bayern-Star wechselt sofort zu Manchester United

Es hatte sich seit Wochen abgezeichnet, nun ist es offiziell: Stürmerin Lea Schüller wird den FC Bayern München nach fünfeinhalb Jahren verlassen und sich Manchester United aus der Women's Super League anschließen.

Schüller, 28, war im Jahr 2020 von der SGS Essen zum amtierenden Doublesieger aus München gewechselt. Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 absolvierte wettbewerbsübergreifend 181 Spiele für Bayern München und erzielte dabei 103 Tore. Insgesamt gewann sie mit den Bayern vier deutsche Meisterschaften und in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal.

„München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich, ganz egal in welcher Saison. Hier haben sich so enge Freundschaften entwickelt, die für immer bleiben werden. Daher ist es besonders schwer, nun den Schritt zu gehen und meine Heimat, meine Freunde und meine Familie zu verlassen. Ich bin sehr dankbar für die wundervolle Zeit in München und auch dafür, dass ich beim FC Bayern miterleben durfte, wie sich der Frauenfußball in München und in Deutschland die letzten Jahre entwickelt hat, was hier Großes entstanden ist. Und auch ich persönlich konnte mich in dieser Zeit enorm entwickeln, wofür ich sehr dankbar bin", wird Schüller in einer Mitteilung ihres aktuellen Klubs zitiert.

Lea Schüller hatte ihren Stammplatz beim FC Bayern verloren

Bereits nach dem letzten Spiel von Bayerns Frauen vor Weihnachten in Leverkusen schien sich Schüller von den Fans verabschiedet zu haben - nach der Partie hatte sie eine kleine Ehrenrude absolviert und dabei Tränen in den Augen gehabt. Zur Wahrheit gehört auch, dass Schüllers Wechsel auch ein bisschen eine Flucht ist. Im nun fat abgelaufenen Jahr verlor sie ihren Stammplatz sowohl bei den Bayern, als auch in der Nationalmannschaft. Durch den Wechsel zum Tabellenvierten der Super League will Schüller auch ihre Karriere wieder anschieben."Meine Jahre bei Bayern werden immer etwas ganz Besonderes für mich bleiben und haben mich sehr geprägt. Ich werde euch unglaublich vermissen und in guter Erinnerung behalten – und das wird sich niemals ändern“, wird sie jetzt zitiert. Die Bayern sollen eine niedrige sechsstellige Ablöse für die Stürmerin erhalten.
