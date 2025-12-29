„Ich werde euch unglaublich vermissen“: Bayern-Star wechselt sofort zu Manchester United

Schüller, 28, war im Jahr 2020 von der SGS Essen zum amtierenden Doublesieger aus München gewechselt. Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 absolvierte wettbewerbsübergreifend 181 Spiele für Bayern München und erzielte dabei 103 Tore. Insgesamt gewann sie mit den Bayern vier deutsche Meisterschaften und in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal.
„München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich, ganz egal in welcher Saison. Hier haben sich so enge Freundschaften entwickelt, die für immer bleiben werden. Daher ist es besonders schwer, nun den Schritt zu gehen und meine Heimat, meine Freunde und meine Familie zu verlassen. Ich bin sehr dankbar für die wundervolle Zeit in München und auch dafür, dass ich beim FC Bayern miterleben durfte, wie sich der Frauenfußball in München und in Deutschland die letzten Jahre entwickelt hat, was hier Großes entstanden ist. Und auch ich persönlich konnte mich in dieser Zeit enorm entwickeln, wofür ich sehr dankbar bin", wird Schüller in einer Mitteilung ihres aktuellen Klubs zitiert.