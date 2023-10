"Ich werde eine Entscheidung treffen": Bayern-Kandidat Kalvin Phillips deutet Abschied von Manchester City an

Kalvin Phillips hat angedeutet, dass er Manchester City im Januar verlassen könnte. Auch Bayern München soll zu den Interessenten zählen.

WAS IST PASSIERT? Kalvin Phillips, an dem der FC Bayern interessiert sein soll, hat nach dem 3:1-Sieg Englands gegen Italien und der Qualifikation für die EURO 2024 angedeutet, dass er seinen Verein Manchester City im Januar-Transferfenster 2024 verlassen könnte.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß, dass ich jedes Wochenende Spiele bestreiten muss", erklärte Phillips nach dem Abpfiff. "Ich werde in den nächsten Monaten eine Entscheidung treffen müssen." Er habe darüber auch mit Nationaltrainer Gareth Southgate gesprochen: "Er sagt nur, dass ich spielen muss, wenn ich meinen Platz behalten will. Und das ist es, was ich auch möchte."

Der 27-Jährige stand bei der Revanche für das verlorene EM-Finale 2021 gegen Italien am Dienstag in der Startelf. England hat sein Ticket für die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland bereits sicher.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch der FC Bayern soll auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler an dem Nationalmannschaftskameraden von Harry Kane interessiert sein.

Ende August hatten die Münchener es verpasst, João Palhinha vom FC Fulham zu verpflichten. Ob der Portugiese im Winter kommt, ist ungewiss.

Phillips war im Sommer 2022 für umgerechnet 49 Millionen Euro Ablöse von Leeds United zu Manchester City gewechselt und spielt dort seitdem nur sporadisch eine Rolle.

WAS STEHT ALS NÄCHSTES? Phillips wird nach einer erfolgreichen Länderspielpause zu Manchester City zurückkehren. Der Titelverteidiger trifft in der Premier League am Wochenende auf Brighton & Hove Albion.