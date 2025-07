"Ich wäre sehr glücklich darüber": Joao Felix strebt einen Sensationstransfer an

Sein Vertrag bei Chelsea läuft zwar noch sehr lange, wahrscheinlich verlässt er die Blues aber diesen Sommer. Geht es für Felix zurück nach Hause?

Joao Felix träumt erneut offen von einer Rückkehr zu Benfica Lissabon, wo er einst seinen Durchbruch schaffte.

WAS WURDE GESAGT?

"Ich will nach Hause und mein Zuhause ist Benfica", sagte Felix, der zuletzt per Leihe für die AC Milan spielte und und nun vorerst zu seinem Stammverein FC Chelsea zurückkehrt, gegenüber Correio da Manha. "Ich muss nach Hause, Benfica ist mein Lieblingsklub."

WAS IST DER HINTERGRUND?

Chelsea hatte Felix erst im vergangenen Sommer für 52 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid verpflichtet. Bei den Engländern steht er noch bis 2031 unter Vertrag, daher könnte Chelsea eine üppige Ablösesumme für den 25-Jährigen verlangen.

Von einem Interesse Benficas an Felix berichtete vor kurzem die portugiesische Zeitung A Bola.

DIE TRANSFERGESCHICHTE:

Felix wechselte schon im Nachwuchsbereich zu Benfica und schaffte bei dem portugiesischen Topklub den Sprung zum Profi. 43-mal stand er bisher für Benficas erste Mannschaft auf dem Platz und arbeitete in Lissabon auch schon mit Trainer Bruno Lage zusammen, der seit September 2024 erneut an Benficas Seitenlinie steht.

"Dass Bruno Lage, den ich gut kenne und der sehr wichtig für meine Karriere war, Trainer ist, bestärkt mich zusätzlich in meiner Entscheidung. Ich wäre sehr glücklich darüber, zu Benfica zurückzukehren", betonte Felix. Sein Ex-Verein sei "wahrscheinlich der Ort, zu dem ich am meisten tendiere. Benfica ist eine der Optionen, die ich im Kopf habe", so der portugiesische Nationalspieler.

Felix hatte Benfica 2019 für 127,2 Millionen Euro Ablöse in Richtung Atletico verlassen. Bei den Spaniern hatte er mit den enorm hohen Erwartungen zu kämpfen und verließ Madrid Anfang 2023 per Leihe zu Chelsea. In der Saison 2023/24 war er dann an den FC Barcelona verliehen, ehe Chelsea ihn fest verpflichtete.

WIE GEHT ES WEITER?

Für Milan hatte Felix im vergangenen Halbjahr in 21 Einsätzen drei Tore erzielt, wirklich überzeugen konnte er bei den Italienern nicht. Neben einer Rückkehr zu Benfica galten für Felix zuletzt auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien oder zu Galatasaray als Möglichkeiten.