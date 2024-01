"Ich habe versagt und musste bezahlen": Ehemaliger BVB-Star hatte eine besondere Wette mit Jürgen Klopp

Henrikh Mkhitaryan ließ auf eine verlorene Wette mit Jürgen Klopp einen Doppelpack folgen. Danach wetteten die beiden nicht mehr.

WAS IST PASSIERT? Inter Mailands Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan hat in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport über den Einfluss gesprochen, den die Trainer in seiner Karriere auf ihn hatte. Dabei verriet er auch, wie er beim BVB einst mit Jürgen Klopp wettete - und verlor.

WAS WURDE GESAGT? Mkhitaryan führte aus: "Klopp war in Dortmund wie ein Psychologe. Während einer Trainingseinheit wetteten wir um 50 Euro: Ich musste von zehn Schüssen sieben reinmachen. Ich habe versagt und musste bezahlen."

Weiter meinte der Armenier: "Am nächsten Tag spielten wir in Frankfurt und ich habe zwei Tore erzielt. Also habe ich aus Spaß zu ihm gesagt: 'Und jetzt gib mir mein Geld zurück.' Von da an gab es keine Wetten mehr zwischen uns."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mkhitaryan wechselte nach dem Abgang Mario Götzes zum FC Bayern 2013 von Shachtjor Donezk zu Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben zahlten 27,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivmann. Nach drei Jahren beim BVB, zwei davon unter den heutigen Liverpool-Teammanager Klopp, zog es ihn für 42,5 Millionen Euro weiter zu Manchester United. Es folgten Stationen bei Arsenal und der Roma, ehe er im Sommer 2022 ablösefrei zu Inter wechselte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Borussia erzielte Mkhitaryan in 140 Partien 41 Tore und lieferte 49 Assists. In der laufenden Saison bringt der 34-Jährige es für die Nerazzurri auf 24 Einsätze (zwei Treffer, fünf Vorlagen).

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Inter ist in dieser Saison wieder ein heißer Titelanwärter in der Serie A. Am Samstag empfängt der Spitzenreiter den Abstiegskandidaten Hellas Verona.