Droht der FC Bayern den Anschluss an die internationale Konkurrenz zu verlieren? Diese Befürchtung hat eine Kult-Legende.

WAS IST PASSIERT? Klaus Augenthaler hat die Befürchtung, dass der FC Bayern finanziell bald nicht mehr mit den internationalen Schwergewichten mithalten kann. In Deutschland sieht der 66-Jährige dagegen keine ernsthafte Konkurrenz.

WAS WURDE GESAGT? "Ja, ich habe Angst. Auch natürlich um den FC Bayern, wie lange der Verein weiterhin auf gesunde Weise mithalten kann", antwortete Augenthaler dem Magazin Sports Illustrated auf die Frage, ob ihm die Summen, die auf dem Transfermarkt mittlerweile ausgegeben werden, Sorgen bereiten.

Klubs wie der FC Barcelona oder Real Madrid würden zwar in Schulden versinken und die großen Premier-League-Klubs vor allem von Scheich-Millionen profitieren, erklärte der frühere Verteidiger. "Aber es gibt im Weltfußball aktuell kein Halten mehr", so Augenthaler.

Die Münchner hätten sich "alles selbst erwirtschaftet", meinte der Niederbayer weiter. Aber ob das reicht, um auch in Zukunft mit den Großen mitzuhalten, da hat er seine Zweifel.

Obwohl der FCB in der Bundesliga aktuell lediglich Rang drei hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart belegt, sieht Augenthaler auf nationaler Ebene keine Konkurrenz.

"Gegen den SC Freiburg hat man gesehen, dass es Klick gemacht hat in der Mannschaft. Für mich persönlich ist klar, dass der FC Bayern auch diese Saison wieder deutscher Meister wird", so "Auge". Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat sich am 7. Spieltag mit 3:0 gegen die Breisgauer durchgesetzt.

WAS WURDE NOCH GESAGT? Als entscheidenden Faktor sieht Augenthaler Neuzugang Harry Kane: "Ich finde es beeindruckend, wie er sich oft sehr tief fallen lässt, um sich die Bälle selbst abzuholen. Er ist - was ich gehört habe - ein super Charakter und passt sehr gut in die Mannschaft."

Augenthaler wünscht sich deshalb, dass das Spiel des deutschen Rekordmeisters "noch stärker auf ihn zugeschnitten wird", ohne dabei "zu abhängig von ihm zu sein".

Augenthaler spielte von 1976 bis 1991 für die Bayern-Profis, ab 1984 war er Kapitän der Mannschaft. Der Weltmeister von 1990 wurde mit den Münchnern siebenmal Meister, dreimal DFB-Pokal-Sieger und stand zweimal im Finale im Europapokal der Landesmeister.

