HSV (Hamburger SV) vs. St. Pauli 2:1: Der Derby-TICKER zum Nachlesen

Der Hamburger SV hat die Machtfrage an der Elbe mit dem ersten Derbysieg seit fast drei Jahren beantwortet. Die "Rothosen" bezwangen die "Boys in Brown" des FC St. Pauli nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und sprangen zumindest für eine Nacht in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang drei. Der Rückstand auf den Nachbarn und Tabellenführer beträgt nur noch drei Punkte.

Sebastian Schonlau (58.) und Bakery Jatta (70.) trafen im 107. Derby für den HSV, der aus den vorherigen fünf Duellen nur einen Punkt geholt hatte. Drei Tage nach dem Pokal-Coup gegen den 1. FC Köln überzeugte das Team von Trainer Tim Walter mit großer Moral. Herbstmeister St. Pauli hatte am Dienstag gegen Dortmund ebenfalls für eine Sensation gesorgt, durfte nach dem 15. Saisontor von Guido Burgstaller (30.) aber nur kurz vom nächsten Coup träumen.

HSV - St. Pauli Endstand: 2:1 Tore 0:1 Burgstaller (30.), 1:1 Schonlau (58.), 2:1 Jatta (70.) Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert - Jatta (90. Kaufmann), Kittel (87. Kinsombi), Alidou (71. Wintzheimer) - Glatzel (90. David) Aufstellung St. Pauli Vasilj - Ohlsson (77. Dzwigala), Medic, Lawrence, Paqarada - Irvine (81. Makienok), Smith (81. Benatelli), Hartel, Becker (71. Daschner) - Amenyido (46. Dittgen), Burgstaller Gelbe Karten Amenyido (St. Pauli, 26.), Irvine (St. Pauli, 45.+3), Hartel (St. Pauli, 65.), Kittel (HSV, 66.), Reis (HSV, 78.), Benatelli (St. Pauli, 90.+4)

SCHLUSSPFIFF | HSV (Hamburger SV) vs. St. Pauli 2:1

90.+5 | Tatsächlich kommt St. Pauli noch mal zu einer Chance. Dittgen fällt der Ball etwa elf Meter vor dem Tor vor die Füße und er zieht sofort ab. Den Flachschuss in Richtung rechtes Eck kann Heuer Fernandes sicher festhalten.

90.+3 | Der FC St. Pauli hat nun natürlich längst die Brechstange ausgepackt und versucht es immer öfter mit langen Bällen auf Stürmer Makienok.

90.+1 | Schiedsrichter Stegemann ordnet in der zweiten Halbzeit fünf Minuten Nachspielzeit an.

87. Minute | Der heute sehr auffällige Kittel darf wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit vom Platz und wird durch Kinsombi ersetzt.

83. Minute | HSV-Kapitän Schonlau muss wegen eines Zusammenstoßes behandelt werden, aber auch bei ihm dürfte es in Kürze weitergehen.

81. Minute | Zudem bringt St. Paulis Trainer Schultz mit Makienok noch einen großen Stürmer, der wohl die bald vermehrt gespielten langen Bälle verarbeiten kann. Für Makienok geht Irvine vom Feld.

81. Minute | Bei den Gästen darf nun Benatelli statt Smith für die verbleibenden paar Minuten ran.

81. Minute | Heuer Fernandes pariert! Der HSV-Keeper reagiert bei einem Abschluss von Burgstaller von links im Strafraum in Richtung langes Eck blitzschnell und kann den Ball zur Seite abwehren.

80. Minute | Nach einem Zusammenprall mit den Köpfen sind Lawrence und Glatzel leicht angeschlagen. Für beide Beteiligten geht es aber nach kurzer Verschnaufpause weiter.

78. Minute | HSV-Mittelfeldspieler Reis sieht für ein etwas zu hartes Einsteigen seine dritte Gelbe Karte der laufenden Saison.

77. Minute | Für die Schlussphase bringt St. Paulis Coach Schultz mit Dzwigala einen frischen Mann. Er ersetzt Ohlsson.

74. Minute | Der Hamburger SV, der schon im ersten Durchgang die bessere Mannschaft war, hat nun nach Wiederbeginn das Derby gegen den FC St. Pauli gedreht. Damit würden den Gastgebern heute Big Points im Aufstiegskampf gelingen. Nach jetzigem Stand klettert der HSV mit drei Punkten auf Rang 3 in der Zweitliga-Tabelle.

71. Minute | Aufseiten des HSV hat Alidou gut 20 Minuten vor dem Ende Feierabend und für ihn kommt Wintzheimer in die Partie.

71. Minute | Für Becker kommt bei St. Pauli nun Daschner als Joker zum Einsatz.

70. Minute | Jatta trifft! Kittel spielt den Ball ideal nach rechts in den Strafraum auf Jatta und dieser zieht dann aus ungefähr zehn Metern volley in Richtung langes Eck ab. Torhüter Vasilj ist zwar noch leicht am Ball dran, kann den zweiten Gegentreffer für sein Team aber nicht mehr verhindern.

70. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den HSV! Jatta trifft zum 2:1

69. Minute | Beim HSV wird es gleich den ersten Wechsel geben, Wintzheimer erhält an der Trainerbank die letzten Instruktionen, bevor er ins Spiel kommen wird.

66. Minute | HSV-Profi Kittel sieht für ein taktisches Foulspiel Gelb und für ihn ist das eine mit Folgen. Durch die fünfte Verwarnung der Saison fehlt der HSV-Spielmacher damit im nächsten Zweitliga-Spiel wegen einer Gelbsperre.

58.: Mist. Nach einer Ecke nickt Schonlau aus kurzer Distanz ein. Der Ausgleich. #fcsp | #hsvfcsp | 1:1 — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 21, 2022

65. Minute | St. Paulis Hartel sieht für ein Foulspiel im Mittelfeld die Gelbe Karte.

63. Minute | HSV-Coach Walter sieht für Kritik an einer Entscheidung des Schiedsrichter-Assistenten die Gelbe Karte.

60. Minute | Aufgrund der bisherigen Spielanteile und vor allem der zahlreichen Torabschlüsse des HSV, ist der Ausgleich mittlerweile doch verdient.

58. Minute | Schonlau trifft per Kopf! Kittel schlägt einen Eckball von links an den kurzen Pfosten und dort setzt sich Schonlau etwa fünf Meter vor dem Tor im Luftduell durch. Sein anschließender Kopfball ist aus so kurzer Distanz für Vasilj unhaltbar.

58. Minute | TOOOOOOOOOOOOR für den HSV! Schonlau trifft zum 1:1

56. Minute | Der HSV übernimmt auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit gleich wieder die Initiative und hatte durch den Distanzschuss von Reis auch schon eine Möglichkeit auf den Ausgleich.

52. Minute | Kurz nach seiner Behandlungspause muss Heuer Fernandes schon wieder eingreifen, er verkürzt rechts vor dem Tor gekonnt den Winkel und so kann er den Schuss des Burgstallers auch ins Toraus abwehren.

51. Minute | Bei den Gastgebern hat Keeper Heuer Fernandes nun Probleme, er muss am Oberschenkel behandelt werden. Zunächst aber dürfte es für ihn weitergehen.

48. Minute | HSV-Mittelfeldspieler Reis hält aus ungefähr 22 Metern drauf. Den Schuss in Richtung linkes Eck kann Torhüter Vasilj zur Seite abwehren.

46. Minute | HSV vs. St. Pauli heute live im TICKER | Wechsel bei St. Pauli: Dittgen kommt für Amenyido

46. Minute | St. Pauli kommt mit einem neuen Mann aus der Kabine. Für Amenyido darf nun Dittgen im Angriff ran.

46. Minute | Weiter geht's im Volksparkstadion, die zweite Halbzeit im Derby läuft!

HALBZEIT | Zur Halbzeit des Derbys zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli führen die Gäste durch ein Kopfballtor von Burgstaller mit 1:0. Dieses Ergebnis ist aufgrund der recht zahlreichen Chancen für den HSV doch etwas schmeichelhaft. Vor allem in der Anfangsphase agierten die Gastgeber sehr aktiv und kamen bereits in den ersten 10. Minuten zu einige Torabschlüssen. Erst nach und nach fand Tabellenführer St. Pauli besser in die Partie. Auch nach dem Tor von Burgstaller ließ sich der HSV nicht entmutigen und kam entsprechend zu weiteren Möglichkeiten.

HALBZEIT | HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli heute live im TICKER | Halbzeitstand: 0:1

45.+3 | St. Paulis Irvine sieht für ein Einsteigen mit offener Sohle gegen Meffert die Gelbe Karte.

45.+2 | Schiedsrichter Stegemann hat in der ersten Halbzeit drei Minuten Nachspielzeit angeordnet.

45.+1 | Schon wieder muss Gäste-Keeper Vasilj in höchster Not ran. Bei einem Pass in die Tiefe auf Jatta kommt der Bosnier rechtzeitig aus dem Tor und wirft sich dem HSV-Profi entgegen. Den Abpraller knallt Glatzel dann aus ungefähr neun Metern per akrobatischem Fallrückzieher links am Tor vorbei .

45. Minute | Vasilj hält! St. Paulis Keeper verhindert bei einem Kopfball von Vuskovic aus etwa zehn Metern in Richtung linkes Eck mit einer Abwehr zur Seite den Ausgleich für den HSV.

44. Minute | St. Paulis Paqarada ist nach einem Zweikampf mit Meffert im Mittelfeld leicht angeschlagen, er musste sogar kurz behandelt werden.

43. Minute | Bei einem Sieg im heutigen Derby würde St. Pauli die Tabellenführung mit nun 40 Punkten zumindest mal bis zu den Spielen der Verfolger an diesem Wochenende ausbauen und zudem auch den Vorsprung gegenüber dem HSV auf neun Punkte vergrößern.

41. Minute | Der HSV hat sich nach dem 0:1 recht schnell wieder gefangen und die Gastgeber spielen schon wieder druckvoll nach vorne.

37. Minute | Durch die Führung für St. Pauli wurde das bisherige Spielgeschehen doch etwas auf den Kopf gestellt. Bis zum Tor von Burgstaller hatte fast ausschließlich der HSV Tormöglichkeiten in dieser Partie im Volksparkstadion.

34' ⏱ Der VAR greift erneut ein. #Alidou hatte an der Strafraum-Grenze Ohlsson gekreuzt, doch Schiri Stegemann entscheidet in Absprache mit dem Kölner Keller auf Abstoß. Puuuh.

____#HSVFCSP 0:1#nurderHSV pic.twitter.com/S2L3i2vScE — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2022

34. Minute | Nach einer strittigen Situation im Strafraum, bei der Alidou seinen Gegenspieler vermeintlich zu Fall brachte, gab es den VAR-Check bezüglich eines möglichen Elfmeters. Aus dem Kölner Keller kam jedoch das Signal, das der Kontakt für einen Elfmeter wohl zu gering war. Dass es nämlich einen Kontakt gab, ist unstrittig.

32. Minute | Mit seinem 15. Saisontor übernimmt Burgstaller nun mal zumindest vorübergehend die alleinige Führung in der Torschützenliste der 2. Bundesliga.

30. Minute | Burgstaller schlägt zu! Fast aus dem Nichts kommen die Gäste zum Führungstreffer. Nach einem Freistoß von rechts am Strafraum kommt zunächst Amenyido links am Strafraum per Kopf an den Ball, verlängert diesen an den langen Pfosten und dort stürmt Burgstaller hin, um das Leder aus etwa anderthalb Metern per Kopf über die Linie zu drücken. Für den Österreicher endet damit eine Durststrecke von vier Spielen ohne Treffer.

30. Minute | TOOOOOOOOOOOOR für St. Pauli! Burgstaller trifft zum 0:1

26. Minute | Für St. Pauli Stürmer Amenyido gibt es nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld gegen Muheim die erste Gelbe Karte der heutigen Partie.

26. Minute | HSV vs. St. Pauli heute live im TICKER: Gelbe Karte für Amenyido (St. Pauli)

25. Minute | St. Paulis Smith versucht es aus ungefähr 23 Metern mit einem Distanzschuss, dieser geht aber einige Meter links am Tor vorbei.

23. Minute | Jatta behauptet sich rechts im Strafraum an der Grundlinie und bringt den Ball dann ins Zentrum zu Alidou. Dieser wird entscheidend beim Abschluss behindert, der abgeblockte Ball landet in den Händen von Gäste-Torhüter Vasilj.

19. Minute | Nach einer Ecke von links durch Kittel kommt Jatta am kurzen Pfosten per Hinterkopf an den Ball und verlängert ihn an den langen Pfosten. Dort kommt Heyer nur einen Schritt zu spät, um das mögliche 1:0 für den HSV zu erzielen.

16. Minute | St. Paulis Burgstaller wird links im Strafraum angespielt und er zieht aus etwa 14 Metern in Richtung kurzes Eck ab. Torhüter Heuer Fernandes taucht ab und hält den Flachschuss ganz sicher fest.

15' ⏱ Guter Start ins Stadtderby von unseren Jungs 👏



Das Wichtigste: Dranbleiben, weitermachen und sich bald belohnen!

____#HSVFCSP 0:0#nurderHSV pic.twitter.com/wqx7lzTLK8 — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2022

13. Minute | Etwas mehr als zehn Minuten sind nun rum in diesem Derby zwischen dem HSV und St. Pauli und bislang waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft, während Tabellenführer St. Pauli noch überhaupt nicht in der Partie ist und eigentlich glücklich darüber sein muss, nicht schon jetzt in Rückstand zu liegen.

10. Minute | Muheim zieht von halbrechts am Strafraum aus etwa 22 Metern ab, der Schuss wird noch ganz gefährlich abgefälscht und geht nur knapp links über das Tor.

8. Minute | Die Anfangsphase in diesem Hamburg-Derby gehört ganz klar dem HSV, die Gastgeber hatten bereits zwei sehr gute Chancen.

7. Minute | Der HSV erzielt durch Reis das vermeintliche 1:0, doch der Treffer wird richtigerweise sofort aberkannt, weil Vorlagengeber Jatta im Abseits stand.

6.: Puh! Nach einer Ecke kommt Heyer aus kurzer Distanz zum Kopfball. #Vasilj kann aber parieren. #fcsp | #hsvfcsp | 0:0 — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 21, 2022

6. Minute | Nach einer Ecke von links kommt der HSV rechts am Fünfmeterraum per Kopf zum Abschluss und setzt den Ball rechts an den Pfosten.

3. Minute | Die Gastgeber kommen zur ersten Chance durch Alidou. Der Außenbahnspieler wird von Reis auf Höhe des Elfmeterpunkts angespielt, doch Alidou setzt das Leder dann völlig freistehend doch deutlich über das Tor.

ANPFIFF | Und los geht's! Das Hamburger Derby läuft.

Vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

Vor Beginn | Unter der Woche waren beide heutigen Kontrahenten im Achtelfinale des DFB-Pokals im Einsatz und dabei jeweils erfolgreich. Der HSV gewann auswärts beim 1. FC Köln nach Elfmeterschießen mit 5:4. Auch der FC St. Pauli warf mit Borussia Dortmund einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb. Die Kiezkicker gewannen durch einen Treffer von Amenyido sowie ein Eigentor von Witsel mit 2:1.

Vor Beginn | Das Hinrunden-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV endete am 3. Spieltag nach spektakulärer Begegnung mit einem 3:2-Sieg der Gastgeber. Becker brachte St. Pauli zunächst in Führung, ehe Kittel kurz vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang machte dann St. Paulis Angreifer Makienok mit zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten den Unterschied. Diesen doppelten Rückschlag konnte der HSV nicht mehr wettmachen, kam durch Glatzel lediglich noch zum 2:3.

1' ⏱ Anpfiff zum 107. Stadtderby 🔛



Auf geht's, Männer, alles geben! Holt euch den Derbysieg 🔵⚪⚫

____#HSVFCSP 0:0#nurderHSV pic.twitter.com/N1HSlgije7 — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2022

Vor Beginn | Durch den späten Ausgleich gegen Aue blieb St. Paulis weiße Weste im heimischen Stadion auch bestehen. Am Millerntor hat St. Pauli mit acht Siegen und einem Remis in der bisherigen Saison den Grundstein für die aktuelle Tabellenführung gelegt. Nun aber ist das Team von Coach Schultz bereits seit drei Zweitliga-Spielen ohne Sieg. Vor dem Remis gegen Aue setzte es eine 0:3-Pleite in Kiel und davor gab es auswärts in Düsseldorf ein 1:1-Unentschieden.

Vor Beginn | Tabellenführer St. Pauli wäre am zurückliegenden Spieltag der 2. Bundesliga beinahe über Erzgebirge Aue gestolpert. Beim 2:2-Unentschieden mussten die Hamburger zwei Mal einen Rückstand aufholen. Das 2:2 für St. Pauli erzielte Amenyido in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Vor Beginn | Für den HSV war das 1:1 in Dresden das zweite Remis in Folge in der 2. Bundesliga nach dem 1:1 zuvor gegen Schalke. Besonders auswärts hat die Mannschaft von Coach Walter in der laufenden Saison Probleme. Den bislang letzten Sieg in der Fremde gab im Oktober 2021 durch ein 2:1 in Paderborn.

Vor Beginn | Am zurückliegenden Spieltag der 2. Bundesliga musste sich der Hamburger SV auswärts bei Aufsteiger Dynamo Dresden mit einem 1:1 begnügen. Dabei ging der HSV zunächst in der 37. Minute durch Glatzel in Führung, doch Daferner traf nach rund einer Stunde zum Ausgleich für Dynamo.

Vor Beginn | Deutlich besser lief es in der bisherigen Spielzeit für den FC St. Pauli. Die Kiezkicker führen die Tabelle der 2. Bundesliga nach 19 Spieltagen mit bereits 37 Punkten an.

Vor Beginn | Der Hamburger SV hat bislang 31 Punkte aus 19 Begegnungen geholt, damit liegt der frühere Bundesliga-Dino auf Platz 5 der Tabelle.

Vor Beginn | In der Tabelle der 2. Bundesliga liegen vor dem Hamburger Derby sechs Punkte zwischen den beiden Stadtrivalen.

Vor Beginn | Nach dem glücklichen 2:2-Unentschieden zuletzt gegen Aue nimmt St. Paulis Trainer Schultz heute ein paar Veränderungen in seinem Team vor. Lawrence, Becker und Amenyido dürfen im Derby beim HSV statt Ziereis, Buchtmann und Dittgen von Beginn an ran.

Vor Beginn | Der FC St. Pauli läuft mit folgender Elf auf: Vasilj - Ohlsson, Medic, Lawrence, Paqarada - Smith, Becker, Hartel, Irvine - Burgstaller, Amenyido.

Vor Beginn | Beim Hamburger SV gibt es im Vergleich zum 1:1 zuletzt bei Dynamo Dresden nur punktuelle Veränderungen. Muheim und Jatta rücken für Gyamerah und Kinsombi in die Anfangsformation der heutigen Gastgeber.

Vor Beginn | Der Hamburger SV spielt in folgender Formation: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 20. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli.

HSV vs. St. Pauli heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert - Jatta, Kittel, Alidou - Glatzel

St. Pauli setzt auf folgende Aufstellung:

Vasilj - Ohlsson, Medic, Lawrence, Paqarada - Irvine, Smith, Hartel, Becker - Amenyido, Burgstaller

Mit dieser Elf starten wir in das Derby beim @HSV:



Vasilj

Ohlsson

Lawrence

Irvine

Smith

Burgstaller

Medić

Becker

Paqarada

Amenyido

Hartel#fcsp | #hsvfcsp pic.twitter.com/mWoOmasnRE — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 21, 2022

HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Derby heute

Der FC St. Pauli blieb zuletzt erstmals seit BL-Gründung in fünf Pflichtspielen in Folge unbesiegt gegen den HSV und feierte dabei in diesen fünf Duellen doppelt so viele Siege (4) wie in den ersten 21 Duellen seit BL-Gründung zuvor (2).

Der Hamburger SV gewann nur eins der letzten neun Stadt-Derbys gegen den FC St. Pauli (3U 5N): mit 4-0 auswärts im März 2019 in der 2. Liga. Zu Hause gewannen die Rothosen zuletzt im Dezember 2001 gegen den Nachbarn (4-3 in der Bundesliga) und blieben seitdem in vier Duellen sieglos (2U 2N).

Der HSV verlor über die Hälfte seiner sieben Zweitliga-Spiele gegen St. Pauli (1S 2U 4N) – gegen kein anderes Team haben die Rothosen im Unterhaus so eine hohe Niederlagenquote wie gegen die Kiezkicker (57%). Überhaupt kassierte der HSV gegen kein anderes Team im Unterhaus so viele Niederlagen (4).

Nie zuvor stand der Hamburger SV nach 19 Spielen einer Zweitligasaison bei so wenigen Punkten wie aktuell (31) und nie zuvor waren es zu diesem Saisonzeitpunkt so wenige Siege (7). Das letzte Team, das mit 31 oder weniger Punkten nach 19 Spielen am Ende aufstieg, war Paderborn 2018/19 (28 nach 19 Spielen).

Der Hamburger SV verspielte bereits 14 Punkte nach Führung – Ligahöchstwert in dieser Saison. Der HSV blieb in den letzten 12 Ligaspielen nur zwei Mal ohne Gegentor und damit so häufig wie in den ersten sieben Spielen dieser Zweitligasaison.

Der Hamburger SV ist in dieser Zweitligasaison in Heimspielen ungeschlagen (4S 6U) – wie sonst nur der FC St. Pauli (8S 1U). Der HSV traf saisonübergreifend in 16 Heimspielen in der 2. Liga in Folge – erstmals so lange.

Obwohl der FC St. Pauli erstmals in dieser Saison seit drei Ligaspielen sieglos ist (2U 1N) hält der Kiez-Klub bei 37 Punkten nach 19 Spieltagen. Mehr Punkte holte St. Pauli im Vergleichszeitraum nur 2009/10 und 2011/12 (je 39). Bei drei von vier Aufstiegen in die Bundesliga hatte St. Pauli nach 19 Spielen weniger Punkte: 1987/88 und 1994/95 je 35, 2000/01 waren es 33 Punkte.

Der FC St. Pauli und der HSV erzielten in dieser Saison jeweils acht Tore in der Anfangsviertelstunde, das ist geteilter Ligahöchstwert. In den bisherigen sieben Duellen in der 2. Liga zwischen dem HSV und FC St. Pauli wurden 18 Tore erzielt – allerdings nur eins in der Anfangsviertelstunde (Simon Terodde am 30.10.2020 für den HSV).

Der Hamburger SV ließ im Schnitt 9 gegnerische Pässe innerhalb von 40 Meter vor dem gegnerischen Tor zu, bevor eine defensive Aktion erfolgte – kein anderes Team agierte in dieser Zweitligasaison derart aggressiv und ließ so wenige Pässe pro Passsequenz (PPDA) zu wie der HSV. Zum Vergleich: bei St. Pauli waren es 12,9 solcher Pässe.

Hamburgs Sonny Kittel lieferte in dieser Zweitligasaison bereits acht Assists ab, vier davon in den letzten sechs Spielen, ligaweit nur St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (9) mehr. Kittel hat aber bereits 48 Torchancen kreiert, im Vergleich zu Kyerehs 25.

HSV (Hamburger SV) vs. St. Pauli heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Fünf Derbys in Serie ohne HSV-Erfolg? Der letzte Heimsieg im Stadtduell gegen St. Pauli liegt schon über 20 Jahre zurück? Interessiert Tim Walter alles nicht. "Es bringt uns nichts, sich mit der Vergangenheit und früheren Derbys zu beschäftigen", sagte der Trainer vom Hamburger SV vor dem Spiel des Jahres für die Fans am Freitag (18.30 Uhr/Sky): "Wir müssen nach vorne blicken, um die Gegenwart und die Zukunft positiv zu schreiben."

HSV gegen St. Pauli, nach den berauschenden Pokalabenden ist die Hansestadt schon wieder im Fußball-Fieber. "Wo gibt es heutzutage noch so ein Stadtderby?", fragte St. Paulis Trainer Timo Schultz: "Es knistert überall. Beim Bäcker oder egal, wo man lang läuft, man wird darauf angesprochen. Normalität wird das niemals werden." Und immerhin: Trotz der Coronavirus-Pandemie dürfen 2000 Fans im Volksparkstadion dabei sein.

Gruß aus unserem Wohnzimmer 🙋🏽‍♂️



Noch knapp vier Stunden auf der Uhr, bis wir hier ins Stadtderby starten 🏟



Wie hoch ist das Spannungslevel bei euch aktuell? 1️⃣➖🔟#nurderHSV #HSVFCSP pic.twitter.com/iIBndrTsSV — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2022

Auch wenn der HSV der vermeintlich größere der beiden Hamburger Klubs ist, stehen besonders die Rothosen diesmal unter Druck. Im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga liegt der HSV derzeit nur auf Platz fünf, sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Ersten - und das ist ausgerechnet der Erzrivale. Zudem hat St. Pauli das Hinspiel am Millerntor 3:2 gewonnen, der HSV hat also einiges gutzumachen. "Das ist ein Spiel mit hoher Brisanz. Wir freuen uns darauf", sagte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir das Spiel gewinnen."

So oder so, Schultz erwartet packende 90 Minuten. "Ich gehe davon aus, dass es morgen ein ganz, ganz heißer Tanz wird", sagte der Erfolgsgarant der Kiezkicker und rechnet auch im weiteren Verlauf der Saison mit dem Nachbarn: "Der HSV bleibt der HSV. Er hat immer den Anspruch, oben dabei zu sein und aufzusteigen. Ich denke, dass sie in der Rückrunde mehr Spiele gewinnen und bis zum Ende oben dabei sind."

Mittendrin sind sowohl St. Pauli und der HSV etwas überraschend ja auch noch im DFB-Pokal. Und wer weiß, vielleicht gibt es Anfang März ja gleich das nächste Derby - auf dem Weg nach Berlin. "Ich hoffe, dass im Viertelfinale, egal wo wir spielen, hoffentlich wieder mehr Fans dabei sein werden", sagte Schultz, dem der Gegner eigentlich egal ist: "Hauptsache vor Fans."

Quelle: SID

