HSV (Hamburger SV) vs. FC St Pauli live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei findet am Freitag um 18.30 Uhr unter anderem das Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli statt. Überdies handelt es sich um ein mitentscheidendes Duell um den Direktaufstieg. Das erste Aufeinandertreffen ging Mitte August über die Bühne und endete mit einem Dreier der Kiezkicker.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der HSV gewann drei seiner ersten vier Meisterschaftsspiele nach der Länderspiel-Pause im November. Hierbei stellte eine Niederlage in Hannover den einzigen Punktverlust dar. Danach verabschiedete sich die Elf von Tim Walter mit einem vollen Erfolg gegen Hansa Rostock und mit einem Unentschieden gegen Schalke 04 in die Winterpause. Zum Start im neuen Jahr gab es ein 1:1 gegen Dresden.

Die Kiezkicker fädelten zwischen Ende November und Anfang Dezember drei Siege ein. Diese Serie von St. Pauli riss mit einer Punkteteilung bei Fortuna Düsseldorf. Danach musste sich die von Timo Schultz trainierte Mannschaft in Kiel geschlagen geben. Auch St. Pauli startete mit einem Remis ins neue Jahr, schlug dann aber im DFB-Pokal den Titelverteidiger BVB.

Heute um 18.30 Uhr steht in der 2. Bundesliga das Stadtderby HSV (Hamburger SV) – FC St Pauli auf dem Programm. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

HSV (Hamburger SV) vs. FC St Pauli: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einen Blick

Spiel: HSV (Hamburger SV) vs. FC St Pauli Datum: Freitag, 21. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) gegen FC St Pauli heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky zeigt sämtliche Partien der 2. Bundesliga und hält an den meisten davon die Exklusivrechte. Der Sender greift dafür auf zahlreiche Kanäle zurück, wobei die Übertragung des Stadtderbys HSV vs. St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 läuft. Überdies könnt Ihr das Spitzenspiel in HD genießen. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 18.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Schreibt Euch nun die Eckdaten zur Partie im Volksparkstadion auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Toni Tomic

Allerdings können sich ausschließlich die Abonnenten diesen Schlager in der 2. Bundesliga im TV ansehen. Konkret benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei müsst Ihr entweder 27 Euro für das Einzelabo oder 32,50 Euro für die Kombination mit dem Sport-Paket auf den Tisch legen. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit allen Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Der Pay-TV-Anbieter besitzt also die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Und da heute um 18.30 Uhr zusätzlich die Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Nürnberg über die Bühne geht, könnt Ihr Euch genauso gut für die Konferenz entscheiden. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Ihr könnt ab 18.00 Uhr die Vorberichterstattung mitverfolgen.

HSV (Hamburger SV) – FC St Pauli dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, hilft Euch Sky mit den LIVE-STREAMS weiter. Das gilt auch für die Übertragung des Stadtderbys Hamburger SV vs. FC St. Pauli. Und Ihr könnt Euch diesbezüglich zwischen zwei Optionen entscheiden.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: HSV (Hamburger SV) gegen FC St Pauli

Das Sky Ticket stellt die erste davon dar. Zum einen erfolgt damit die Freischaltung sofort, und zum anderen ist keine langfristige Bindung erforderlich. Wenn Ihr Euch das Paket Supersport Monat aussucht, könnt Ihr für 29,99 Euro die gesamte Sportpalette sehen.

Zusätzlich zur 2. Bundesliga umfasst das Fußballangebot die höchste Spielklasse, den DFB-Pokal sowie die Premier League. Überdies könnt Ihr Euch die Formel 1, die NHL, die PGA-Tour und die ATP World Tour anschauen. Und das Ganze funktioniert mit zwei Geräten auf einmal.

HSV (Hamburger SV) gegen FC St Pauli im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr Kunden bei Sky seid und Euer Vertrag bereits freigeschaltet wurde, könnt Ihr das Stadtderby HSV vs. St. Pauli mittels Sky Go verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Bei einem heutigen Vertragsabschluss geht sich die Aktivierung wahrscheinlich nicht rechtzeitig aus. Auch in diesem Fall könnt Ihr Euch das Duell grundsätzlich in der Wiederholung ansehen.

"Wir wollen hier auf keinen Fall Stillstand haben", sagt Cheftrainer Timo #Schultz im Homepage-Interview.



Zum Interview 👉🏻 https://t.co/U2D6pIPEcB#fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 13, 2022

Zu HSV (Hamburger SV) vs. FC St Pauli via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ferner möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER hinweisen. Damit halten wir Euch zu allen Schlüsselmomenten im Stadtderby Hamburger SV vs. FC St. Pauli am Laufenden. Im Zuge dessen bekommt Ihr auch Push-Nachrichten.

HSV (Hamburger SV) gegen FC St Pauli im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

HSV (Hamburger SV) vs. FC St Pauli: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.