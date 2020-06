HSV (Hamburger SV) vs. VfL Osnabrück heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - die 2. Bundesliga am Dienstag

Am Dienstagabend empfängt der HSV den VfL Osnabrück. Goal präsentiert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM heute.

Endspurt in der 2. , eine englische Woche steht an: Am 32. Spieltag empfängt Aufstiegsaspirant HSV ( ) die Mannschaft des . Los geht's im Duell der Gegensätze am Dienstagabend um 18.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Die Hamburger kämpfen um die Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Im Kampf um den Aufstieg bekommt das Team von Chefcoach Dieter Hecking Konkurrenz von Spitzenreiter Arminia Bielefeld sowie den Verfolgern VfB Stuttgart und dem 1.FC Heidenheim. Die Rothosen haben es allerdings auf Tabellenplatz zwei aktuell selbst in der Hand. Zwei Siege aus den letzten fünf Partien - so lautet die jüngste Bilanz des einstigen Bundesliga-Dinos. Dabei verlor man allerdings das Spitzenspiel gegen den VfB nach 2:0-Führung noch in letzter Minute mit 2:3.

Ganz anders die Lage in Osnabrück. Das Team von Trainer Daniel Thioune kämpft weiter um den Klassenerhalt. Aktuell liegt man auf Rang 14 - zwei Punkte vor dem Relegationsrang und vier Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Der VfL konnte nur eines seiner letzten fünf Ligaspiele gewinnen (2:0 bei der SpVgg ) und benötigt in den verbleibenden drei Partien dringend Punkte, um auch nächstes Jahr zweitklassig zu spielen.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der am Dienstagabend. Außerdem präsentieren wir die Aufstellungen der beiden Teams und verraten, wo Ihr die Highlights der Begegnung sehen könnt.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live: Das Duell in der 2. Bundesliga

Duell HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück Datum Dienstag, 16. Juni (18.30 Uhr) Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer Keine (Geisterspiel)

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live im TV: Wo seht Ihr das Spiel in voller Länge?

Aufstiegsaspirant gegen Kellerkind - der HSV (Hamburger SV) ist im Duell gegen den VfL Osnabrück der Favorit. Das Hinspiel verlor man allerdings mit 1:2. Gelingt nun die Revanche? Goal zeigt Euch, wo Ihr die Partie im TV live erleben könnt.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live im TV bei Sky sehen: Das Einzelspiel im Pay-TV

Im Gegensatz zur 1. Bundesliga wird die 2. Liga auch in der aktuellen Saison ausschließlich im Pay-TV-Sender Sky übertragen. Dementsprechend ist dies die einzige Option, um den Gastauftritt des VfL Osnabrück beim HSV (Hamburger SV) live zu sehen.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 7 (HD) könnt Ihr die Begegnung live und in voller Länge miterleben. Los geht es mit der Vorberichterstattung ab 17.30 Uhr, ehe eine Stunde später der Ball rollt. Kommentator Holger Pfandt begleitet Euch durch die Partie.

Ihr möchtet das Duell zwischen dem HSV (Hamburger SV) und dem VfL Osnabrück live sehen? Dann benötigt Ihr ein Abo bei Sky. Alle Informationen sowie Angebote zu den jeweiligen Abos entnehmt Ihr diesem Link.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live im TV bei Sky sehen - das Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 7 und Sky Sport Bundesliga 7 HD

: Sky Sport Bundesliga 7 und Sky Sport Bundesliga 7 HD Kommentator: Holger Pfandt

Ihr besitzt keinen Sky-Receiver oder seid unterwegs und wollt das Spiel im LIVE-STREAM erleben? Dann helfen Euch die folgenden Abschnitte weiter.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Auch in Sachen LIVE-STREAM-Übertragung ist Sky der einzige Ansprechpartner mit Blick auf die 2. Bundesliga und damit auch auf diese Begegnung. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten HSV (Hamburger SV) vs. VfL Osnabrück im LIVE-STREAM zu sehen.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Eine Möglichkeit bietet Sky Go. Hierzu benötigt Ihr allerdings ebenfalls ein Sky-Abo, könnt die Partie allerdings dann bequem am Dienstagabend unterwegs im LIVE-STREAM sehen.

Auch hier startet die Übertragung ab 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung - um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff. Alle Infos zu Sky Go gibt es hier.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket schauen

Eine weitere Möglichkeit bietet Sky Ticket. Hier gibt es den Vorteil, dass Ihr kein Abo beim Pay-TV-Sender benötigt - bei Sky Ticket könnt Ihr die Partie des HSV (Hamburger SV) gegen den VfL Osnabrück auch spontan erleben.

Keine lange Vertragslaufzeit und dennoch die Partie HSV (Hamburger SV) gegen VfL Osnabrück am Dienstag im LIVE-STREAM erleben: Mit dem "Sky Supersport" könnt Ihr mit einem Monatsabo (29, 99 Euro/Monat) oder einem Jahresabo (19,99 Euro/Monat) alle Spiele der 2. Bundesliga live erleben. Alle wichtigen Informationen dazu sowie Bedingungen und Details findet Ihr unter diesem Link.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM bei Onefootball sehen

Ihr glaubt, Sky Go und Sky Ticket sind die einzigen Optionen für einen LIVE-STREAM? Dann passt jetzt auf!

Denn auch Onefootball zeigt die Partien der zweiten deutschen Spielklasse im TV und LIVE-STREAM.

Alle von Sky übertragenen Live-Einzelspiele der 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals könnt Ihr auch bereits ab 3,99 Euro pro Partie auf Pay-per-View Basis erleben!

Für alle Infos, klickt auf diesen Link.

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live: Die Highlights auf DAZN schauen

Ihr habt keine Zeit den HSV (Hamburger SV) gegen den VfL Osnabrück im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, aber wollt Euch die besten Momente dennoch nicht entgehen lassen? Dann haben wir eine Lösung für Euch.

Auf DAZN könnt Ihr alle Highlights der Begegnung bereist 40 Minuten nach Ende der Partie sehen! Verpasst somit keine Tore, strittige Szenen oder Platzverweise!

Mit einem DAZN-Abo erlebt Ihr die Highlights sogar kostenlos. Sichert Euch jetzt Euren Gratismonat und nutzt die Angebote des Streamingdienstes aus Ismaning die ersten 30 Tage gratis.

Im Anschluss gibt es zwei Optionen: Entweder Ihr sicher Euch ein Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat oder direkt ein Jahresbao für einmalige 119,99 Euro. Alle Infos rund um die Anmeldung bei DAZN gibt es hier!

HSV (Hamburger SV) - VfL Osnabrück heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM bietet Euch Goal einen LIVE-TICKER zur Partie HSV (Hamburger SV) gegen den VfL Osnabrück - und das ganz ohne Abo!

Seid immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtige Szene - hier geht es direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Osnabrück heute live: Die Tabelle

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Arminia Bielefeld 30 +27 58 2. HSV (Hamburger SV) 31 +21 53 3. 31 +13 52 4. 31 +11 51 ... ... ... ... ... 12. 31 -6 39 13. 31 -3 38 14. VfL Osnabrück 31 -5 35 15. KSC 31 -11 33 16. 31 -13 33 17. Wiesbaden 31 -14 31 18. Dresden 30 -21 28

(Quelle: Imago Images)

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Osnabrück heute live: Die Aufstellung der beiden Teams

Rund eine Stunde vor Anpfiff geben beide Mannschaften ihre Aufstellung bekannt. Schaut also um 17.30 Uhr nochmal vorbei und erfahrt, welche 22 Spieler es an diesem Abend für ihre Teams richten sollen!

