HSV: Hamburg-Derby bei St. Pauli, Lewis Holtby nach England? Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Am Montagabend steht das große Stadtderby beim FC St. Pauli an, während der Ex-Hamburger Lewis Holtby vielleicht nach England geht. Alle HSV-News.

Ganz Hamburg hat diesem Tag entgegengefiebert! Heute Abend um 20.30 Uhr ist es dann endlich so weit: Stadtderby am Millerntor, der HSV tritt beim an.

Hamburg-Trainer Dieter Hecking muss dabei den verletzten Rechtsverteidiger Jan Gyamerah ersetzen, während Tim Leibold trotz Schlag gegen das Schienbein im Training am Sonntag wohl auflaufen kann. Indes hat Ex-HSV-Profi Lewis Holtby offenbar bald einen neuen Verein.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV und zum Hamburger Derby vom heutigen Montag.

HSV: Ex-Hamburger Lewis Holtby vor Wechsel zu Blackburn?

Der seit Anfang Juli vereinslose Lewis Holtby, zuvor fünf Jahre lang beim aktiv, steht wohl vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers.

Laut dem Portal Fussballtransfers steht Holtby derzeit in intensiven Verhandlungen mit Blackburn. Für den 28-jährigen Mittelfeldspieler wäre es nach Tottenham und Fulham die dritte Station in .

HSV: Wer ersetzt Jan Gyamerah im Derby?

Bislang war die rechte Abwehrseite beim Hamburger SV in dieser Saison fest in der Hand von Neuzugang Jan Gyamerah, der im Sommer aus Bochum kam. Der 24-Jährige hat sich im Training jedoch einen Wadenbeinbruch zugezogen und fällt lange aus.

Wen stellt HSV-Coach Dieter Hecking num im Derby beim FC St. Pauli hinten rechts auf? "Das wird eine Bauchentscheidung werden“, sagte er am Sonntag. Die drei Kandidaten sind Khaled Narey, Josha Vagnoman und Jeremy Dudziak. "Alle drei Kandidaten würden ein sehr gutes Spiel machen, davon bin ich überzeugt", betonte Hecking.

Laut Hamburger Morgenpost ist Narey die wahrscheinlichste Option. Aber auch Dudziak, von 2015 bis 2019 für St. Pauli aktiv, könnte gegen seinen Ex-Klub in der Startelf stehen - allerdings im Mittelfeld. Der 24-Jährige stand beim Abschlussspiel im letzten Training vor dem Derby jedenfalls im A-Team, David Kinsombi musste dafür ins B-Team.

Hecking über Dudziak: "Jerry hat nach wie vor einen hohen Stellenwert bei mir. Für ihn wäre es sicherlich ein besonderes Spiel gegen seinen ehemaligen Verein. Er ist einer, der damit absolut top umgehen würde. Für mich ist er ein Eisvogel – er macht sich vor nichts in die Hose. Ich hätte null Bedenken, ihn zu bringen. Jerry ist sicherlich eine ernsthafte Option.“

HSV vor Derby bei St. Pauli: Tim Leibold kann wohl spielen

Linksverteidiger Tim Leibold wird dem Hamburger SV am Montagabend im Stadtderby beim FC St. Pauli wohl zur Verfügung stehen, obwohl er am Sonntag das Training abbrechen musste.

Leibold hatte einen Schlag auf das Schienbein bekommen und ging daraufhin in die Kabine. Sein Einsatz gegen Pauli ist aber offenbar nicht gefährdet.

