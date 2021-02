HSV, News und Gerüchte: Seeler wartet noch auf Impftermin, Ex-HSV-Trainer Titz übernimmt Magdeburg

Legende Uwe Seeler ist vom Impf-Chaos enttäuscht. Ex-Trainer Christian Titz ist nun in Magdeburg gelandet. Alle News und Gerüchte zum HSV.

Die News zum HSV am Samstag. Alle wichtigen Nachrichten, Gerüchte und Transfers zum Hamburger SV kurz vor dem Spitzenspiel gegen Greuther Fürth in der 2. Bundesliga.

HSV-Idol Seeler wartet noch auf Impftermin: "Eine Katastrophe"

Fußballidol Uwe Seeler (84) ist enttäuscht, dass ihm noch kein Angebot zur Corona-Schutzimpfung gemacht wurde. "Wir haben noch nichts gehört oder gesehen", sagte Seeler der Hamburger Morgenpost: "Das ist doch eine Katastrophe. Man weiß ja auch gar nicht mehr, was man den Politikern noch glauben soll, man hört jeden Tag andere, neue Geschichten. Da haben offenbar einige versagt."

Im Lockdown spielt sich auch bei Seeler und seiner Ehefrau Ilka fast alles in den eigenen vier Wänden ab: "Wir tun viel für die Entspannung, gucken Fernsehen." Mit dem Rausgehen, auch in den eigenen Garten, sei es momentan wegen der Glätte schwierig, fügte die HSV-Ikone an. Die Seelers leben in Norderstedt vor den Toren der Hansestadt.

Seeler, Vize-Weltmeister von 1966, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Wir werfen einen genaueren Blick auf die Daten der morgigen Kontrahenten: Top-Torschützen, beste Vorlagengeber, aktuelle Serien – im ZAHL3NSP1EL findet ihr die Infos 🔢🎲#nurderHSV #SGFHSV pic.twitter.com/4bMLo88Dz2 — Hamburger SV (@HSV) February 12, 2021

Ex-HSV-Trainer Christian Titz jetzt beim 1. FC Magdeburg

Ex-HSV Trainer Christian Titz unterschreibt beim 1. FC Magdeburg in der 3. Liga einen Vertrag bis Sommer 2022. Bereits gegen Türkgücü München wird der Coach das Team aus Sachsen-Anhalt leiten.

"Wir sind sehr froh, dass es uns innerhalb weniger Tage gelungen ist, Christian Titz für den 1. FC Magdeburg zu gewinnen. [...] Er verfügt über viel Erfahrung, hat bereits in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga gearbeitet. Es gilt jetzt, schnell die Mannschaft zu erreichen und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen", sagte Magedburgs Sportdirektor Otmar Schork.

Der 49-Jährige Trainer hat bereits mehrer Stationen als Trainer hinter sich. Beim Hamburger SV bis Oktober 2018 Chef der Bundesligamannschaft, die damals im Sommer abstieg. Unter Ihm konnte der HSV aus acht Spielen vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen erreichen.

