Hamburger SV gegen Greuther Fürth: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co.

Die beiden torgefährlichsten Teams der 2. Liga treffen aufeinander. Der HSV empfängt Fürth zum Topspiel. Das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM.

Obwohl das Hinspiel nur mit einem knappen 1:0-Sieg für den Hamburger SV endete, sind für das Rückspiel deutlich mehr Tore zu erwarten. Fürth hat auswärts schon 23-Mal ins Netz getroffen und in den letzten beiden Partien sieben Tore erzielt. Der HSV führt auch in der Torstatistik die Heimtabelle an und war bereits 26-Mal erfolgreich.

Während beim HSV Simon Terodde mit 19 Toren Abstand die meisten Buden erzielt hat, verteilt sich bei den Fürthern die Last auf mehrere Schultern. Kapitän Branimir Hrgota geht mit neun Treffern voran, gefolgt von Julian Green (7 Tore) und Sebastian Ernst (6 Tore).

Der Hamburger SV ist nun seit zehn Spielen ungeschlagen, wobei er das 3:3-Unentschieden gegen Erzgebirge Aue als gefühlte Niederlage verbucht haben dürfte. Greuther Fürth gewann zuletzt souverän gegen die Würzburger Kickers mit 4:1.

Hamburger SV (HSV) gegen Greuther Fürth heute live: So seht Ihr das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM.

Hamburger SV (HSV) vs. Greuther Fürth: Das Spitzenspiel im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 21. Spieltag Begegnung Hamburger SV (1. Platz) - SpVgg Greuther Fürth (4. Platz) Ort Volksparkstadion, Hamburg Anpfiff Samstag, 13.02.2021, 13 Uhr

Hamburger SV (HSV) gegen Greuther Fürth heute live: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Schlechte Nachrichten für alle Fans der beiden Teams, denn das Spiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Kein öffentlich-rechtlicher Sender hat sich Rechte an der Partie gesichert, deshalb wird HSV gegen Fürth nur im Bezahlfernsehen zu sehen sein. Wie das geht, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Quelle: Getty Images

Hamburger SV (HSV) vs. Greuther Fürth heute live: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im TV bei Sky

In der Saison 2020/21 überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle 308 Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Auch das Spiel HSV gegen Fürth wird deshalb nur bei Sky und mit einem gültigen Abo zu sehen sein. Neben dem regulären Abonnement des Bundesliga Pakets, das für Neukunden im Moment 25 Euro monatlich im Jahresabo (danach 30 Euro pro Monat) kostet, kann man auch die flexiblere Variante mit Sky Ticket buchen. Dazu unten mehr.

Als Sky-Abonnent bekommt man einen Standard-Receiver geliefert, der gegen Aufpreis auch upgegradet werden kann. Einen Receiver benötigt man, falls man noch keinen Smart-TV besitzt, um das Programm auf seinem TV sehen zu können. Mit dem Receiver wird das verschlüsselte Sky-Programm decodiert und wird dadurch empfangbar.

Hamburger SV (HSV) gegen Greuther Fürth heute live: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Im Sky-Abo ist außerdem der kostenlose Zugang zu Sky Go enthalten. Damit kann man die LIVE-STREAMs von Sky auf maximal vier Endgeräten, wie Laptop, Tablet oder Smartphone, anschauen. Um sich mit Sky Go einloggen zu können, braucht man die zugehörige App, die es für Apple- und Android-Endgeräte gibt. Alle Infos zur App findet Ihr hier.

Hamburger SV (HSV) vs. Greuther Fürth heute live: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wie oben erwähnt ist Sky Ticket die flexiblere Option, auf das Programm von Sky zugreifen zu können. Mit dem Supersport Monat (29,99 Euro) erhält man die komplette 2. Bundesliga als Einzelspiele oder in der Konferenz für den gebuchten Zeitraum. Im normalen Sport Monat (9,99 Euro) sind nur die Konferenzen, nicht aber die Einzelspiele enthalten. Eine Übersicht über die Tarife von Sky Ticket findet Ihr hier.

Hamburger SV (HSV) gegen Greuther Fürth: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga bei Sky im Überblick

Beginn der Übertragung: 12.30 Uhr

Moderation: Peter Hardenacke

Kommentar: Jürgen Schmitz

Anpfiff: 13 Uhr

Heute waren, neben unserem Profikader, auch zwei Jungs aus der #U21 beim Teamtraining dabei: Robin #Meißner und Bryan #Hein 👍



Daniel #Thioune sagt: "Ich möchte mir ein Bild von Bryan und Robin machen, um zu wissen, wie sie sich entwickeln."#nurderHSV #Training pic.twitter.com/IVKvDGBSyl — Hamburger SV (@HSV) February 9, 2021

Hamburger SV (HSV) vs. Greuther Fürth: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spitzenspiel der zweiten Liga nicht live verfolgen? Kein Problem! Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr über die gesamten 90 Minuten jederzeit auf der Höhe des Geschehens. Schaut doch mal rein!

Hamburger SV (HSV) gegen Greuther Fürth: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV:

Ulreich - Gyamerah, Jung, Ambrosius, Leibold - Heyer, Kinsombi, Hunt - Jatta, Terodde, Kittel

Aufstellung Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Stach, Bauer, Raum - Sarpei, Seguin, Green, Ernst - Hrgota, Nielsen