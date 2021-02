HSV, News und Gerüchte: Hamburger SV verschiebt Verhandlungen mit Spielern, drei Spieler fehlen in Aue

Der HSV kann immer noch nicht fest planen und verschiebt daher Vertragsverhandlungen mit einigen Spielern. Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

Hier findet Ihr am heutigen Freitag die wichtigsten News und Gerüchte zum Hamburger SV. Alle Nachrichten zu Transfers und Neuigkeiten beim HSV gibt es hier in der Übersicht.

Alle Informationen zu den Norddeutschen aus der 2. Bundesliga könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.

Hamburger SV verschiebt Vertragsverhandlungen mit mehreren Spielern

Der Hamburger SV verschiebt offenbar die Vertragsverhandlungen mit mehreren Spielern. Laut der Bild werden die Gespräche erst im April oder Mai geführt, wenn die Situation in Hamburg etwas gewisser ist.

Betroffen von den verschobenen Vertragsgesprächen sind Khaled Narey, Jan Gyamerah, Rick van Drongelen, Manuel Wintzheimer und Jeremy Dudziak. Alle Spieler haben einen Vertrag bis 2022.

Der späte Zeitpunkt der Verhandlungen über die Verlängerung der Verträge liegt an den finanziellen Problemen des Vereins durch die Corona-Krise. Dem HSV fehlen in der 2. Liga wichtige Zuschauereinahmen für die Finanzierung der Spielergehälter.



HSV, News: Bobby Wood der dritte namhafte Ausfall für Aue

Nach Josha Vagnoman (Sprunggelenksverletzung) und Toni Leistner (Muskelbündelriss) hat es nun auch Bobby Wood beim Hamburger SV erwischt. Der US-Amerikaner hat sich eine Verletzung am Knie zugezogen und fällt zumindest gegen Erzgebirge Aue aus.

Für den 28-jährigen Mittelstürmer wäre es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein geworden. In der Saison 2014/15 spielte der gebürtige Hawaiianer als Leihe von 1860 München im Erzgebirge. Dort bestritt er neun Spiele und schoss drei Tore für Aue.

In dieser Saison gelang Wood in zwölf Spielen für den HSV noch kein Treffer und nur eine Vorlage.



Der HSV auf dem Thron der effizientesten Teams Europas



Der HSV gehört aktuell zu den effizientesten Teams vor dem Tor in Europa. Sogar effizienter als der FC Bayern sind die Hanseaten. Die Münchner liegen im Ranking der effizientesten Vereinen aus den Top-5-Ligen allerdings weit vorne ...

Ergebirge Aue gegen Hamburger SV: Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Kann der HSV seine Serie gegen Aue fortsetzen und die Tabellenführung festigen? So seht Ihr die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

