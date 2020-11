HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Am Sonntag treffen der Hamburger SV und der VfL Bochum aufeinander. Alle Informationen zum Spiel findet Ihr in diesem Artikel.

Amheißt es umAnstoß. Dann empfängt derdenam 8. Spieltag der. Gespielt wird im

Der möchte Kurs auf die Bundesliga nehmen. Der ehemalige Dino spielt seine dritte Saison in der 2. und möchte nun wieder in das Oberhaus zurück. Bisher läuft es auch nach Plan für den HSV. Mit 17 Punkten stehen die Norddeutschen auf dem ersten Platz, gefolgt von Paderborn mit 14 Zählern.

Mit dem haben die Hamburger heute keinen leichten Gegner vor der Brust. Drei Siege konnte der VfL aus den letzten fünf Spielen ergattern, musste sich aber auch zweimal geschlagen geben. Insgesamt stehen die Bochumer mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz und versuchen nun, den noch ungeschlagenen Hamburgern Punkte abzunehmen.

Alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr hier im Artikel von Goal geliefert.

Die live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Das Spiel im Überblick

Spiel HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum Wettbewerb 2. Bundesliga, 8. Spieltag Datum Sonntag, 22. November 2020 Anstoß 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Die Übertragung im TV

Im Gegensatz zu vielen anderen Ligen ist die Rechtelage der 2. Bundesliga übersichtlich. Mit nur einem Anbieter ist für alle Fans schnell ersichtlich, wo ein Spiel übertragen wird. So überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Wo und wie Ihr die Spiele sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: So seht Ihr das Spiel im TV

Möchtet Ihr das Spiel heute live sehen, dann seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Im TV-Programm könnt Ihr das Spiel zwischen dem HSV und VfL Bochum auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Los geht es um 13.00 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Das Spiel für Euch kommentieren wird Holger Pfandt.

Da am Sonntag noch andere Spiele stattfinden, bietet Sky auch eine Konferenz an. Hier seht Ihr alle Begegnungen parallel im Wechsel und verpasst so kein Tor. Die Konferenz seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2.

Sky ist ein Pay-TV Sender. Um das Spiel zu sehen, ist also ein Abonnement notwendig. Sky Q nennt sich das reguläre Abonnement von Sky. Alle relevanten Informationen findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen LIVE-STREAM der 2. Bundesliga an. Möchtet Ihr das Spiel HSV vs. VfL Bochum also über das Internet sehen, dann habt Ihr zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr nutzt Sky Go oder entscheidet Euch für das Sky Ticket .

Wo die Unterschiede liegen, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Seid Ihr bereits Abonnent von Sky, dann steht Euch automatisch auch der LIVE-STREAM per Sky Go zur Verfügung. Mit Euren bekannten Anmeldedaten könnt Ihr Euch in der Sky-Go-App anmelden und den LIVE-STREAM auswählen. Das geht zum Beispiel auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop, also auch unterwegs. Ihr seht die identischen Inhalte zur Übertragung im TV.

Alle relevanten Informationen zu Sky Go und den Download der App findet Ihr hier.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Keine Lust auf ein langes und bindendes Abonnement? Mit Sky Ticket könnt Ihr das umgehen. Ihr wählt das für Euch passende Ticket aus, könnt daraufhin die ausgewählten Inhalte streamen und nach 30 Tagen könnt Ihr das Ticket wieder kündigen.

Auch mit dem Sky Ticket seht Ihr die identischen Inhalte zum TV-Programm, also das Einzelspiel genauso wie die Konferenz.

Mehr Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Die Highlights auf DAZN

Habt Ihr das Spiel verpasst oder möchtet einfach nochmal alle Tore sehen, dann merkt Euch die Highlights auf DAZN vor. Zu allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga findet Ihr die Highlights der Partien auf DAZN zum Abruf. Bereits kurz nach Abpfiff einer Partie könnt Ihr Euch auf DAZN einloggen und die Highlights auswählen.

DAZN ist für Euch im ersten Monat kostenfrei und danach für 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo verfügbar.

Hier geht es für Euch direkt zum Gratismonat und der Anmeldung auf der DAZN-Homepage.



Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr live beim Spielgeschehen dabei, ohne dafür zu zahlen. Ihr bekommt alle Tore aktuell mitgeteilt und erhaltet zusätzlich Analysen und Statistiken .

In den LIVE-TICKER zum Spiel HSV vs. VfL Bochum könnt Ihr Euch hier reinklicken.

Die 2. Bundesliga live - HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum: Die Aufstellungen

Ihr möchtet wissen, wer heute spielt? Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt sind, könnt Ihr sie hier sehen.