Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Liga kommt es zum Spitzenspiel in Hamburg: Der HSV empfängt den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Der Hamburger SV hat als Tabellenführer den direkten Verfolger VfB Stuttgart im Volksparkstadion zu Gast. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 26.10., um 13 Uhr.

Während die Hanseaten am vergangenen Spieltag beim Tabellendritten Arminia Bielefeld (1:1) eine anspruchsvolle Leistung zeigten, verloren die Schwaben ihr Heimspiel gegen mit 0:1 und befinden sich nach zwei Niederlagen in Folge in einer ersten kleinen Krise.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie, also wo HSV gegen Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute noch auf anderen Sendern übertragen werden, findet dafür eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

HSV vs. : Das Duell im Überblick

Duell - VfB Stuttgart Datum Samstag, 26. Oktober 2019 | 13 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer

57.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV?

Die 2. live im TV, das ist in eine Sache von Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring besitzt dafür exklusiv die Übertragungsrechte.

Der Kracher HSV gegen Stuttgart wird am Samstag vor der Bundesliga auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD übertragen. Bereits um 12.30 Uhr geht Sky auf Sendung. Kommentator der Partie ist Jürgen Schmitz.

Wer das Duell nicht im TV anschauen will oder kann, kann auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM?

Wer nicht die Möglichkeit hat, HSV gegen Stuttgart im TV zu sehen, muss nicht traurig sein, denn es gibt natürlich auch einen LIVE-STREAM für die Partie. Dafür gibt es zwei Optionen.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM? So geht's mit Sky Go

Auf Sky Go ist das Topspiel am Samstagmittag natürlich auch zu sehen. Mit Sky Go können alle Spiele, die der Sender im TV zeigt, auch auf dem PC oder mobilen Gerät geschaut werden. Den nötigen Login dafür haben alle Abonnenten von Sky.

Die komplette Übertragung dort entspricht dem linearen Programm.

Sky Ticket zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Auch Fans ohne Abo bei Sky haben eine Möglichkeit, HSV gegen Stuttgart im LIVE-STREAM zu sehen. Die Lösung heißt hier Sky Ticket.

Bei Sky Ticket kostet für Neukunden eine monatliche Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro, diese ist jederzeit kündbar und hat keine Mindestlaufzeit. Nach dem ersten Monat kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Zeigt / überträgt DAZN heute die Highlights von HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart?

Der Streamingdienst DAZN, der seit dieser Spielzeit neben der Champions- und auch die Bundesliga überträgt, zeigt alle Höhepunkte der bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer das Spiel also im TV oder im LIVE-STREAM verpasst hat, kann das einfach dort nachholen und eine Zusammenfassung sehen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat.

Hamburger SV (HSV) vs. VfB Stuttgart: Die Bilanz vor dem Duell heute

HAMBURGER SV (bislang wettbewerbsübergreifend 113 Duelle) VFB STUTTGART 45 Siege 44 24 Unentschieden 24 44 Niederlagen 45 169 Tore 179

Hamburger SV (HSV) gegen VfB Stuttgart live im Ticker verfolgen

Ihr habt keine Chance, Live-Bilder von HSV gegen Stuttgart im TV oder STREAM zu sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann gibt es eine Alternative.

Goal bietet zu HSV gegen VfB Stuttgart einen LIVE-TICKER an. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und vor allem natürlich keine Tore! Das Angebot ist kostenlos.