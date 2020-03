HSV: Gerüchte um Wellenreuther, Hoffnung auf Santos-Bonus - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Mit Daniel Heuer Fernandes kam im Sommer eine neue Nummer eins in den Volkspark. Muss der Keeper in der kommenden Saison Platz machen? Alle HSV-News.

Wie bei allen anderen Klubs steht aufgrund der Corona-Pandemie derzeit auch beim alles weitestgehend still.

Trotzdem machte am Freitag ein heißes Gerücht die Runde: Wie die Sport Bild berichtet, haben die Verantwortlichen der Rothosen mit Timon Wellenreuther eine potenzielle neue Nummer eins ins Visier genommen. Der ehemalige Schalker hütet derzeit mit Bravour den Kasten des niederländischen Erstligisten .

Außerdem scheinen die Rautenträger derzeit einen interessierten Blick in Richtung zu werfen. Auch dort pausiert der Liga-Betrieb, allerdings stellte das Land in Aussicht, die restlichen acht Partien ab April auszutragen. Mit Douglas Santos steht ein ehemaliger Hamburger in Diensten des designierten Meisters Zenit St. Petersburg. Im Vertrag des Brasilianers ist laut Hamburger Morgenpost eine Klausel verankert, die dem HSV bei jeder gewonnenen Meisterschaft rund 500.000 Euro einbringt.

Mehr Teams

Hier gibt es alle aktuellen Informationen zum HSV auf einen Blick.

HSV: Neuer Nummer eins im Sommer? Gerüchte um Timon Wellenreuther

Der Hamburger SV hat angeblich ein Auge auf Torhüter Timon Wellenreuther vom niederländischen Erstligisten Willem II geworfen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach seien die HSV-Verantwortlichen nicht vollends von der Qualität der aktuellen Nummer eins, Daniel Heuer Fernandes, überzeugt. Heuer Fernandes war erst im vergangenen Sommer für eine Ablöse von 1,3 Millionen Euro von in die Elbmetropole gewechselt.

Wellenreuther, der früher das Tor des und des hütete, überzeugt in dieser Saison auf ganzer Linie und belegt mit seinem Klub den fünften Tabellenrang. Informationen der Hamburger Morgenpost zufolge habe es noch keinen Kontakt zwischen Hamburg und Willem II gegeben, HSV-Torwarttrainer Kai Rabe soll jedoch ein großer Fan Wellenreuthers sein, mit der er bereits beim KSC zusammenarbeitete.





Douglas Santos: HSV hofft auf Bonuszahlungen

Die Corona-Krise trifft den HSV auch aus finanzieller Sicht hart, laut Mopo droht den Rothosen ein Einnahmeverlust zwischen fünf und 20 Millionen Euro. Etwas Hoffnung könnte nun ein Ex-Spieler machen: Douglas Santos.

Der Brasilianer war im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro Ablöse zu Zenit St. Petersburg gewechselt. Dank einer Klausel in Santos' Vertrag profitieren die Hamburger aber weiterhin von dem Deal - mit jeder Meisterschaft, die Santos mit Zenit einstreicht, wandert eine halbe Million Euro in den Volkspark.

Derzeit belegt Zenit in Russlands Beletage den ersten Platz, mit neun Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger. Aktuell planen die Liga-Verantwortlichen in Russland, die Saison im April fortzusetzen.

HSV-Legende Uwe Seeler: "Ich vermisse den Fußball sehr"

Uwe Seeler fehlt in der Coronakrise sein liebstes Hobby. "Ich vermisse den Fußball sehr", sagte der 83-Jährige der Bild-Zeitung: "Ich mache mir zudem große Sorgen um den Fortbestand der Vereine. Ich denke, alle sollten kompromissbereit sein und gegebenenfalls auch mal ein bisschen zurückstecken."

Selbst lässt sich der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft nicht unterkriegen. Seeler vertreibt sich in seinem Haus in Schleswig-Holstein die Langeweile mit Lesen, Telefonieren und Fernsehen. "Ich verbringe meine Zeit wie so viele andere, die daheim sind. Und meine Frau Ilka passt auf, dass ich hier nicht ausraste."

Ab und zu jagt ihn seine Frau in den Garten, erzählte Seeler schmundzelnd: "Sie meint, mit Rasen unter den Füßen kenne ich mich ja aus."

HSV setzt vorerst mit Mannschaftstraining aus

Der Hamburger SV lässt sein Mannschaftstraining bis zum 24. März ruhen. Damit reagierte der Zweitligist auf die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Spielbetrieb zu Zeiten der Corona-Krise vorerst bis zum 2. April auszusetzen. Die Profis des HSV erhielten von Trainer Dieter Hecking individuelle Trainingspläne.

Wir werden das Mannschaftstraining aufgrund der Corona-Pandemie vorerst bis zum 24. März ruhen lassen ⚽🚫



Stattdessen werden unsere Jungs im individuellen Bereich arbeiten 🏋️‍♂️🏃‍♂️



Hier geht's zum Beitrag ➡ https://t.co/UChD1G0iJ3 📲 #nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) March 17, 2020

"Nach intensiven Gesprächen haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Trainingssteuerung auf die aktuellen Umstände anzupassen", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: "Wir wollen unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Dementsprechend werden die Spieler zu Hause im individuellen Bereich arbeiten.