1:5-Pleite gegen Sandhausen! HSV (Hamburger SV) verpasst Relegation deutlich: Die 2. Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der 2. Bundesliga kam es am letzten Spieltag zum Duell zwischen dem HSV und Sandhausen. Hier gibt's die komplette Partie im TICKER zum Nachlesen.

Wieder kein Aufstieg, wieder steht alles in Frage: Der ist auch im zweiten Anlauf auf eine -Rückkehr kläglich gescheitert. Das Team von Trainer Dieter Hecking verpasste nach einem lange desolaten Auftritt beim 1:5 (0:2) gegen den am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga erneut das Minimalziel Relegation. Einen Patzer des in Bielefeld ließen die Hanseaten ungenutzt.

Statt des früheren Bundesliga-Dinos fordert nun der kleine FCH den Favoriten in den Duellen um ein Erstliga-Ticket heraus. Und in Hamburg gehen die Personaldiskussionen nach dem zweiten vierten Platz in der Endabrechung hintereinander wieder von vorne los.

Ein Eigentor von Verteidiger Rick van Drongelen (13.) zum 0:1 machte die Aufgabe für die Hanseaten schnell noch kniffliger als befürchtet. Die Gastgeber waren sichtlich geschockt, der zweite Sandhäuser Treffer durch Kevin Behrens (22.) sorgte dann für völlige Verunsicherung beim Favoriten. Per Foulelfmeter von Aaron Hunt nach Videobeweis (62.) war der HSV dann aber zurück im Spiel - bis Behrens per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte (84.). Mario Engels (88.) und der ehemalige Hamburger Dennis Diekmeier (90.+3) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.

Hecking hatte vor der Partie Charakterstärke von seiner Mannschaft gefordert, um doch noch die letzte Chance zu nutzen. Die bittere Last-Minute-Pleite in Heidenheim (1:2) sollte aus den Kleidern sein. Doch nur die ersten Minuten stimmten. Torjäger Joel Pohjanpalo deutete seine Gefahr per Direktabnahme an (5.).

Der SVS präsentierte sich ebenso giftig und gut gestaffelt wie eiskalt in der Chancenverwertung. Und der HSV agierte in der Folge kopflos, ratlos, völlig verunsichert. Hecking stellte von Dreier- auf Viererkette in der Abwehr um und brachte mit Bakery Jatta einen weiteren Offensivmann für den unter Schmerzen ausgewechselten van Drongelen (36.), Sandhausen vergab weitere Topchancen.

Hecking hatte in der Halbzeitpause noch einmal die Gelegenheit, seine Mannschaft wachzurütteln. Und mit dem Treffer von Hunt war plötzlich die Spannung wieder greifbar. Für den HSV wurde der Kampf gegen die Uhr zunehmend zu einem Nervenspiel - mit schlechtem Ausgang.

Hamburger SV - SV Sandhausen 1:5 (0:2) Tore 0:1 van Drongelen (13./ET), 0:2 Behrens (21.), 1:2 Hunt (62./FE), 1:3 Behrens (84./FE), 1:4 Engels (88.), 1:5 Diekmeier (90. +3) Aufstellung HSV Pollersbeck - Gyamerah (24., Vagnomann), Ewerton (46., Ambrosius), van Drongelen (36., Jatta), Leibold - Dudziak, Jung, Fein - Hunt - Harnik (46., Kittel), Pohjanpalo Aufstellung SVS Fraisl (90., Wulle) - Diekmeier, Zhirov, Kister, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer (72., Frey) - Biada (72., Türpitz) - Scheu (78., Engels), Behrens (90., Bouhaddouz) Gelbe Karten Scheu (73.)

Es war ein Tag, der in der Geschichte des Hamburger SV, der sicherlich keinen Feiertag darstellt. Durch eine 1:5-Heimpleite gegen eine eigentlich schlechter besetzte Mannschaft, bleibt der HSV Vierter und verpasst erneut den Aufstieg in die Bundesliga. Es fehlte vor allem die Leidenschaft und der absolute Wille diese letzte Chance zu nutzen. Diese Partie hätte bereits zur Pause entscheiden sein können, da Sandhausen einige Möglichkeiten liegen gelassen hat. Am Ende ist es eine hochverdiente Niederlage!

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 3' Und jetzt ist Schluss!

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 1:5 | Torschütze: Diekmeier

90' + 3' Es kommt noch dicker für die Hanseaten! Ausgerechnet Ex-HSV-Kapitän Dennis Diekmeier trifft noch und sticht den Pfeil noch ein Stück weiter durch die Hamburger Herzen.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

90' Sandhausen wechselt nochmal doppelt: Kevin Behrens wird durch Aziz Bouhaddouz ersetzt.

90' Und auch Martin Fraisl geht vom Platz. Rick Wulle steht nun zwischen den Pfosten.

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 1:4 | Torschütze: Engels

88' Spätestens jetzt steht fest, dass Hamburg auch in der kommenden Saison mit zwei Vereinen in der vertreten sein wird. Denis Linsmayer hat das Auge für den halblinks startenden Mario Engels, der anschließend die Ruhe behält und aus 14 Metern lässig einschiebt.

86' Ist das bereits die Entscheidung im Kampf um die Relegation? Jetzt sind es wieder zwei Tore, die für Platz drei nötig sind.

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 1:3 | Torschütze: Behrens (FE)

84' Sandhausen stellt den alten Abstand wieder her! Kevin Behrens versenkt den Ball flach im rechten Eck.

83' Nach einem Foul von Josha Vagnoman an Philip Türpitz gibt es einen Elfmeter für Sandhausen.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

82' Nächster Wechsel beim HSV: Gideon Jung macht Platz für David Kinsombi.

78' Dritter Wechsel bei den Gästen: Für Robin Scheu kommt Mario Engels.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

76' Denis Linsmayer kommt zu spät ins Duell mit Jeremy Dudziak, bringt ihn zu Fall und sieht folgerichtig die Gelbe Karte.

76' Die Schlussphase bricht an. Sandhausen verteidigt nach wie vor sehr leidenschaftlich. Ein tolle Leistung von einem Team, für das es um nichts mehr geht.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

73' Kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde zückt Frank Willenborg zum ersten Mal die Gelbe Karte. Robin Scheu sieht diese nach einem Foul an Stephan Ambrosius.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

72' Auch der starke Julius Biada hat Feierabend. Philip Türpitz kommt ins Spiel.

72' Sandhausen wechselt nun doppelt: Marlon Frey ersetzt Emanuel Taffertshofer ...

71' 20 Minuten plus Nachspielzeit verbleiben dem HSV noch, den vielleicht entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen.

69' Sonny Kittel spielt einen feinen Pass in den Lauf von Jeremy Dudziak,der halblinks im Sechzehner bis zur Grundlinie läuft und einen Abnehmer sucht. Joel Pohjanpalo wird allerdings gut geblockt und kann den Querpass nicht verwerten. Trotzdem mal ein guter Angriff der Hamburger.

66' Kann Sandhausen den nun sicherlich mutiger aufspielenden Gastgebern weiterhin die Stirn bieten und die Führung über die Zeit bringen? In Heidenheim wird man darauf hoffen!

65' Die Welt sieht nun wieder etwas anders aus! Ein weiterer Treffer würde wohl die Relegation bedeuten. Die Fans dürfen wieder hoffen ...

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 1:2 | Torschütze: Hunt (FE)

62' Und jetzt fällt der Anschlusstreffer! Aaron Hunt hämmert den Ball vom Punkt in den rechten Winkel. Den muss man erstmal so schießen.

62' Es gibt Elfmeter für den HSV. Die Riesenchance auf den Anschlusstreffer ...

59' Aaron Hunt kommt im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, wird dabei aber zu Fall gebracht. Auch Bakery Jatta fällt nach einem Kontakt um. Nach einem Hinweis aus Köln, schaut sich Frank Willenborg das ganze an ...

56' Wann erhöht der HSV die Schlagzahl und das Risiko? Es bleibt noch über ein halbe Stunde, um sich die Chance auf die Bundesliga zu erarbeiten.

53' Ein großes Lob an Sandhausen, das hier eine hochkonzentrierte und saubere Leistung zeigt und verdient in Führung liegt.

51' Hamburg will den Anschlusstreffer, doch es fehlen weiterhin die Ideen. Bielefeld hat mittlerweile auf 3:0 erhöht und wird wohl dreifach punkten. Hamburg wird wohl ein Punkt reichen ...

48' Es wird interessant zu beobachten sein, wie der HSV in die zweite Hälfte starten wird. Jetzt muss eine Reaktion folgen.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

46' Doppelwechsel beim HSV: Martin Harnik macht Platz für Sonny Kittel ...

46' ... und auch Ewerton darf duschen gehen. Für ihn kommt Stephan Ambrosius ins Spiel.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's! Der zweite Durchgang läuft.

Dieter Hecking hat in der Halbzeitpause einiges zu besprechen. Verletzungsbedingt musste er bereits zweimal wechseln und kann deshalb nicht mehr so viele Veränderungen vornehmen. Er muss die Jungs nun an der Ehre packen. Da Bielefeld gegen Heidenheim nach wie vor 2:0 führt, könnte der HSV mit einem Remis in die Relegation einziehen.

Wer dachte, der HSV wird nach der 1:2-Pleite in Kiel heute ein anderes Gesicht zeigen, der hat sich getäuscht. Ein erschreckend schwacher Auftritt, der einen 0:2-Pausenstand zur Folge hat. Mit etwas Pech, hätte es auch 0:3 stehen können, dann wäre der Traum vom Aufstieg bereits nach 45 Minuten vorbei.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 7' Und jetzt ist Pause in Hamburg, wo die Gäste mehr Leidenschaft zeigen.

45' + 5' Sandhausen verzichtet erneut auf den Genickbruck des Favoriten. Kevin Behrens kommt halblinks im Strafraum nach flacher Scheu-Hereingabe von rechts zum Abschluss. Etwas überhastet trifft er den Ball aber nicht richtig und schießt ihn deutlich drüber.

45' + 4' Eine Schlussoffensive sieht anders aus. Das ist einfach zu wenig, was die Hamburger hier reinwerfen ...

45' + 2' Wir sind bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Insgesamt gibt es fünf Minuten obendrauf.

45' Martin Harnik kommt nun mal nach einer Leibold-Ecke von der linken Seite in der Strafraummitte zum Kopfball. Der Österreicher verfehlt das Tor nur knapp, die Kugel segelt einen halben Meter am rechten Pfosten vorbei.

43' Die letzten Minuten laufen bereits in Durchgang eins. Es sieht nicht nach einem Anschlusstreffer aus.

40' Nächste dicke Chance für Sandhausen: Immer wieder hat Julius Biada das Auge für Kevin Behrens, der gute Laufwege macht. Diesmal kommt Behrens halbrechts aus 14 Metern zum Abschluss, schießt das Spielgerät aber zwei Meter rechts am Tor vorbei.

38' Wir gehen nun in die Schlussphase dieser ersten Hälfte. Sollte Hamburg noch vor der Pause verkürzen, dann ist die Relegation wieder in Reichweite.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

36' Zweiter Wechsel bei den Hausherren: Auch für Rick van Drongelen geht es nicht weiter. Unter Schmerzen verlässt er den Platz. Mit Bakery Jatta kommt ein körperlich starker und schneller Spieler, der das Offensivspiel anheizen kann.

33' Rick van Drongelen liegt am Boden und schreit laut. Der Niederländer scheint nicht weitermachen zu können. Das Spiel ist unterbrochen ...

31' Spieler wie Aaron Hunt und Jeremy Dudziak müssen ihre kreativen Fähigkeiten auf den Platz bringen. Die Kreativabteilung ist bisher kaum vorhanden.

29' Es ist ein harte erste halbe Stunde für alle Fans der Hanseaten. Das 0:2 muss zumindest noch in ein Remis gedreht werden. Dafür bedarf es nach aktuellem Stand zwei Treffer. Es sieht nicht besonders gut aus ...

26' Die Gastgeber haben nach wie vor zu wenig Ideen. Sandhausen gelingt es mit gutem Verschieben so gut wie alle Lücken zu schließen. Die Sturmspitzen Harnik und Pohjanpalo hängen total in der Luft.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: WECHSEL

24' Erster Wechsel beim HSV: Für Jan Gyamerah geht es verletzungsbedingt nicht weiter. Josha Vagnomann kommt für ihn ins Spiel.

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 0:2 | Torschütze: Behrens

21' Unglaublich, die Gäste legen nach! Es ist erneut Kevin Behrens, der sich im richtigen Moment von Rick van Drongelen löst und dann halblinks aufs Tor zuläuft. Julian Pollersbeck kommt einige Schritte aus dem Kasten, doch Behrens behält nie Nerven und schiebt cool ins rechte Eck ein. Das Zuspiel kommt erneut von Julius Biada.

18' Durch den Zwischenstand des Tabellenführers, sind die Chancen der Hamburger trotz Rückstand gestiegen. Die Spieler werden es wohl mitbekommen haben. Möglicherweise nimmt es etwas Druck von den Schultern.

18' Tore sind mittlerweile auch in Bielefeld gefallen. Die Arminia führt durch Treffer von Klos (14. Minute) und Voglsammer (17.) mit 2:0. Solte der HSV ausleichen, wären sie zumindest für den Moment Dritter.

TOOOR! Hamburger SV - SV Sandhausen 0:1 | Torschütze: van Drongelen

13' Der Ball zappelt im Netz, die Gäste jubeln! Julius Biada sieht Kevin Behrens im Strafraum starten und flankt von der linken Seit präzise. Rick van Drongelen steht zwar richtig, kann den Treffer von Behrens aber nicht verhindern. Aus acht Metern schlägt die Kugel im rechten Eck ein. Jetzt wird es richtig spannend!

10' Auch nach knapp zehn Minuten kommen die Mannschaften nicht über gute Ansätze hinaus. In Bielefeld steht es ebenfalls noch 0:0 ...

8' Sandhausen bietet in dieser Anfangsphase nur wenig Lücken an. Auch wenn dem HSV ein früher Führungstreffer in die Karten spielen würde, sieht es aktuell nach einer Geduldsprobe aus.

5' Erster guter Angriff der Hausherren: Jan Gyamerah setzt sich auf der rechten Außenbahn durch schnelle erste Schritte durch und bringt den Ball halbhoch ins Zentrum, wo Joel Pohjanpalo lauert. Der Finne setzt die Kugel unter leichter Bedrängnis in Rücklage aber rechts über den Kasten.

3' In den ersten Minuten gelingt beiden Seiten noch kein kontrollierter Spielaufbau. Viele lange Bälle werden geschlagen, kommen aber auch genau so lang wieder zurück. Die Hamburger, die von rechts nach links spielen, sind bemüht das Heft in die Hand zu nehmen ...

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Und jetzt rollt der Ball. Auf geht's in den letzten Spieltag.

Vor Beginn | Schiedsrichter Frank Willenborg wird die Partie gemeinsam mit den Kollegen Tim-Julian Skorczyk und Tobias Endriß leiten. Wir hoffen auf eine intensive, aber faire Begegnung.

Vor Beginn | In einer guten Viertelstunde geht es los. Die Stimmung dürfte bei dem einen oder anderen langsam steigen. Heute fallen die letzten Entscheidungen der Saison ...

Vor Beginn | Auch heute vermisst man wieder die lautstarken Zuschauer im Volksparkstadion. Mit den eigenen Fans im Rücken haben sich in der Fußball-Geschichte immer wieder große Aufaben bewältigen lassen.

Vor Beginn | Dennis Diekmeier, immerhin Ex-Kapitän der Hanseaten, soll die Angriffe der Hausherren unterbinden. Der mittlerweile 30-Jährige lief insgesamt 184 Mal für den Traditionsverein auf.

Vor Beginn | Es kommt zum vierten Duell der heutigen Kontrahenten. Hamburg ging in der vergangenen Spielzeit zweimal als Sieger vom Platz, musste im Hinspiel aber mit einem 1:1-Remis leben.

Vor Beginn | Sandhausen ist 12. und könnte die Saison mit etwas Glück noch als Zehnter beenden. Sicherlich werden die Gäste dieses Spiel nicht verschenken ...

Vor Beginn | Die Hamburger gehen als 4. in diesen letzten Spieltag. Der Rückstand auf Heidenheim beträgt nur einen Zähler. Bei einem Heimsieg würde man trotzdem nach Bielefeld gucken müssen, wo dann ein Remis des Aufsteigers gegen Heidenheim reichen würde. Sollten die Baden-Württemberger verlieren, reicht dem HSV sogar ein Punkt.

Vor Beginn | Seit gestern steht fest, dass mit Werder Bremen ein Traditionsverein aus dem Norden in der Relegation um eine weitere Bundesliga-Saison kämpft. Genau diese zwei Spiele will auch der HSV, der nun endlich wieder den Schritt zurück ins deutsche Oberhaus gehen will.

Vor Beginn | Sein Gegenüber, Uwe Koschinat verändert seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Heimplete gegen Dresden auf drei Positionen: Zhirov ersetzt Nauber in der Abwehr. Im zentralen Mittelfeld beginnt Taffertshofer für Frey und im Angriff soll es Behrens regeln. Bouhaddouz nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Vor Beginn | Dieter Hecking nimmt nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage in Heidenheim zwei Wechsel in der Verteidigung vor: Für Letschert und Beyer rücken Fein und Ewerton in die Dreierkette.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Pollersbeck - Gyamerah, Ewerton, van Drongelen, Leibold - Dudziak, Jung, Fein - Hunt - Harnik, Pohjanpalo

Bank: Heuer Fernandes, Kinsombi, Narey, Kittel, Moritz, Hinterseer, Jatta, Vagnoman, Ambrosius

2 Änderungen beim HSV im Vergleich zum 1-2 in Heidenheim: Ewerton und Fein spielen für Letschert (nicht im Kader) und Beyer (5. Gelbe Karte).

Der verletzungsgeplagte Ewerton steht erst zum 4. Mal in dieser Saison in der Startelf des HSV. Bisher haben die Hamburger mit ihm von Beginn an nicht gewonnen (2 Remis, 1 Niederlage) und 6 Gegentore kassiert.

Timo Letschert fehlt wegen einer Innenbandverletzung im Knie. In den letzten 18 Partien stand er stets in der Startelf des HSV, fehlte zuletzt am 29. November beim 1-2 in Osnabrück.

Sandhausen setzt auf folgende Aufstellung:

Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Kister, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Biada - Scheu, Behrens

Bei Sandhausen sind es 3 Änderungen nach dem 0-1 gegen Dresden: Zhirov, Behrens und Taffertshofer spielen für Frey, Bouhaddouz (beide Bank) und Nauber (Schulterverletzung, nicht im Kader).

HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der HSV verlor keines der 3 Zweitliga-Spiele gegen Sandhausen (2 Siege, 1 Remis). Nur gegen den trat der SVS im Unterhaus öfter an, ohne zu gewinnen (6-mal).

Absturz zur Unzeit: Der Hamburger SV stand zuvor nur nach dem 1. Spieltag nicht auf einem der ersten 3 Plätze (damals Rang 7, heute Platz 4).

Sandhausens Dennis Diekmeier spielte von 2010 bis 2018 für den HSV und absolvierte 184 Pflichtspiele für die Hanseaten, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

HSV gegen Sandhausen heute ... im TV Sky Sport Bundesliga im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der 2. Bundesliga wird heute der 34. Spieltag gespielt.

HSV vs. Sandhausen live: Der Vorbericht zum Aufstiegsrennen - "Finale" um die Relegation: Heidenheim will "Pole Position" nutzen, Hamburg hofft auf Punktlandung

Coup vom bisherigen Außenseiter 1. FC Heidenheim? Punktlandung des strauchelnden Favoriten Hamburger SV? Das Rennen um den Relegationsplatz birgt Hochspannung.

Spürbare Aufregung? Oder gar unruhige Nächte? Nicht bei Dieter Hecking. Vor dem wohl dramatischen Finale des Fernduells um den Relegationsplatz strahlt der erfahrene Coach des Hamburger SV Ruhe und Gelassenheit aus. "Nein, geträumt habe ich nicht davon", sagte Hecking, dessen Team auf einen Patzer des 1. FC Heidenheim hoffen muss.

Ein Scheitern wäre für den gefallenen HSV nichts anderes als eine sportliche Katastrophe - doch Hecking gibt sich betont nüchtern. "Wenn wir es schaffen, haben wir es verdient. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir es nicht verdient", sagte der 55 Jahre alte Trainer-Routinier, dessen Team am 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den SV Sandhausen am Sonntag (15.30 Uhr) schlagen will.

Gleichzeitig müsste der FCH beim Spitzenreiter Arminia Bielefeld Federn lassen. Doch der einstige Außenseiter kämpft wild entschlossen um den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Sein Team wolle die "Pole Position" nutzen, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt am Freitag: "Es ist der letzte Spieltag, für uns geht es um alles. Und wir haben 90 Minuten und bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit Zeit, das Spiel für uns zu entscheiden."

Schmidt schmunzelte leicht nach seiner kleinen Anspielung auf den späten 2:1-Erfolg gegen den HSV am vergangenen Sonntag, der die Vorzeichen im Duell der beiden Kontrahenten plötzlich umkehrte. Wenn der FCH gewinnt, ist er sicher durch. Holt Schmidts Team einen Punkt beim feststehenden Aufsteiger aus Bielefeld, brauchen die Hanseaten einen Sieg, um noch vorbeizuziehen. Sollte der aktuelle Dritte auf der Alm verlieren, kann Heckings HSV auch mit einem Punkt noch die Entscheidungsspiele um das Bundesliga-Ticket erreichen.

Doch derartige Rechenspiele will Hecking nicht anstellen. "Ich werde der Mannschaft abverlangen, dass sie Charakterstärke zeigt und das Spiel gewinnt", sagte der HSV-Trainer, der vor der aktuellen Saison an die Elbe gezogen war. Zuvor hatte der HSV am Ende seiner ersten Zweitligasaison leichtfertig den Aufstieg verspielt. Sollte sich nun noch einmal eine Chance ergeben, wollen die Hanseaten zupacken.

Hecking ist sich ziemlich sicher, dass es Bielefeld trotz des lange erreichten Ziels den Heidenheimern schwer machen wird. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Beine hochlegen", sagte er. So empfindet auch Schmidt. "Bielefeld ist seit 15 Spielen ungeschlagen, der absolut berechtigte Meister", sagte der FCH-Trainer. Die theoretische Chance, sogar den drei Punkte und elf Tore besseren auf Platz zwei einzuholen, spielt in Schmidts Gedanken keine Rolle. Er hat die Relegation im Blick.

Quelle: SID

