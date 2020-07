HSV: Schweinsteiger an höheren Aufgaben interessiert, weitere Einnahmen aus Santos-Transfer winken - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Schweinsteiger sieht sich auf Dauer in der Cheftrainer-Position und dem HSV winken Nachzahlungen aus dem Santos-Transfer. Alle News zum Hamburger SV.

Während sich die meisten Spieler des noch im Sommerurlaub befinden, hat ein Neuzugang schon vor dem Beginn der Vorbereitung mit dem Training angefangen: Amadou Onana ackert schon seit einigen Wochen bei der zweiten Mannschaft der Hanseaten.

Nach dem verpassten Aufstieg in die gehen der HSV und sein bisheriger Co-Trainer Tobias Schweinsteiger zudem getrennte Wege. Wie der 38-Jährige, der auch mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, erklärte, sieht er sich auf Dauer in der Cheftrainer-Position.

Zudem können sich die finanziell klammen Rothosen auf weitere Einnahmen aus dem Transfer von Douglas Santos zu Zenit Sankt Petersburg freuen. Demnach würde der HSV bei einem Pokalsieg des russischen Vereins eine erneute Nachzahlung erhalten.

Der Hamburger SV am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV heute.

Hamburger SV - Schweinsteiger nach Aus beim HSV an höheren Aufgaben interessiert: "Sehe mich in der Cheftrainer-Position"

Tobias Schweinsteiger möchte nach seinem Engagement als Co-Trainer beim Hamburger SV den nächsten Schritt wagen. "Freilich würde mich die Herausforderung reizen, neben meiner Ausbildung als Cheftrainer tätig zu sein. Aber eine erneute Co-Trainer-Stelle käme für mich ebenso in Frage, wenn die Zusammenarbeit mit dem Chefcoach passt. In naher Zukunft sehe ich mich aber wieder in der Cheftrainer-Position", erklärte der 38-Jährige im Gespräch mit der Hamburger Morgenpost.

Am Donnerstag hatte der HSV die Trennung von Schweinsteiger bekanntgegeben. In einem Gespräch mit Daniel Thioune, dem Nachfolger des entlassenen Dieter Hecking, habe sich herausgestellt, dass die fußballerischen Vorstellungen nicht übereinstimmen: "Also habe ich mich dazu entschieden, meine Tätigkeit in Hamburg lieber zu beenden. Wenn es nicht zu 100 Prozent passt zwischen Trainer und Co-Trainer ist eine Zusammenarbeit meiner Meinung nach schwierig", so Schweinsteiger.

HSV: Weitere Nachzahlungen aus Santos-Transfer?

Dem Hamburger SV winken erneute Nachzahlungen aus dem Transfer von Douglas Santos zu Zenit Sankt Petersburg. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, kann sich die Ablösesumme von zwölf auf 15 Millionen Euro erhöhen.

Eine erste Nachzahlung hat der HSV bereits durch den Meistertitel des russischen Vereins erhalten. Eine zweite Ausschüttung würden die Hanseaten erhalten, wenn Zenit am Samstag das Pokalfinale gegen den Zweitligisten FK Chimki gewinnt.

HSV: Hamburg-Neuzugang Onana ackert schon bei der U21 mit

Um bei den Profis des Hamburger SV den Durchbruch zu schaffen, trainiert Neuzugang Amadou Onana bereits seit Anfang Juli mit der U21. Wie der Verein am Samstag auf Twitter verkündete, hat der 18-Jährige entschieden, bereits vor dem Trainingsstart der Profis Anfang August mit der Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen. Der defensive Mittelfeldspieler war im Januar von der U19 der TSG Hoffenheim geholt worden.