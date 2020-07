HSV: Christoph Moritz rechnet mit Dieter Hecking ab, Thomas Doll lobt neuen Trainer Daniel Thioune - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Während Christoph Moritz gegen Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking nachgetreten hat, erhält Nachfolger Daniel Thioune ein erstes Lob von Thomas Doll.

Die Spieler des befinden sich aktuell noch im Sommerurlaub, ehe der Verein Anfang August in die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Eine Personalie, die in diesen Tagen aber trotzdem für Schlagzeilen sorgt, ist der Trainerposten.

Während Christoph Moritz mit Ex-HSV-Coach Dieter Hecking abgerechnet hat, erhält der neue Trainer der Hamburger, Daniel Thioune, ein Lob von Thomas Doll. Am Freitag hat der zudem verkündet, dass Hecking neuer Sportvorstand beim Club wird.

Der Hamburger SV am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV heute.

Mehr Teams

Alle HSV-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

HSV: Christoph Moritz rechnet mit Ex-Trainer Dieter Hecking ab

Christoph Moritz hat nach seinem Abschied vom Hamburger SV scharfe Kritik an Ex-Trainer Dieter Hecking geübt und ihm vorgeworfen, die personelle Situation beim Zweitligisten schlecht bewältigt zu haben. "Ich hatte in Hamburg sechs Tage riesig Spaß - und einen Tag mächtig Frust. So kann man meine Zeit beim HSV glaube ich ganz gut zusammenfassen", sagte Moritz dem HSV-Blog Rautenperle .

Quelle: Imago Images / Philipp Szyza

"Je später die Saison, desto größer wird der Frust bei denen, die nicht berücksichtigt werden. Da nehme ich mich null aus", so der 30-Jährige, der erklärte: "Viele fühlten sich links liegen gelassen vom Trainer. Und manche wurden am Ende als Hoffnungsträger gebraucht. Dass das nicht so funktioniert, wie gewünscht, war abzusehen. Dafür war die Stimmung zu dem Zeitpunkt in der Kabine einfach schon zu schlecht."

HSV - Thomas Doll über neuen Hamburg-Coach Daniel Thioune: "Er ist ein guter Griff"

Thomas Doll glaubt, dass der Hamburger SV mit Daniel Thioune als Nachfolger für den entlassenen Dieter Hecking die richtige Entscheidung getroffen hat. Der 54-Jährige, der den HSV zwischen 2004 und 2007 einst selbst trainiert hatte, sieht seinen Ex-Verein für das Aufstiegsrennen in der nächsten Saison gerüstet.

"Thioune ist ein guter Griff, denke ich", sagte Doll im Gespräch mit der Bild -Zeitung: "Ich kenne Daniel noch nicht. Aber ich finde seine Verpflichtung gut und freue mich, dass der HSV diesen mutigen Weg einschlägt. Ein Coach, der schon mal in Osnabrück etwas aufgebaut hat."

Quelle: Imago Images / Photoarena / Eisenhuth

Nachdem Hamburg in der abgelaufenen Saison erneut den Aufstieg in die verpasst hat, könne der ablösefreie Transfer von Klaus Gjasula nun zum entscheidenden Faktor werden. Der 30-Jährige war letzte Woche als Neuzugang vom vorgestellt worden.

"So ein Profi hat dem Kader in der vergangenen Spielzeit gefehlt. Einer, der auch mal die gegnerischen Spieler vor dem Strafraum stoppt", machte er deutlich: "Eine Handvoll sogenannte Drecksäcke hätte dem HSV geholfen. Ein paar Typen, die dem Gegner genau aufzeigen: soweit – und nicht weiter."

HSV: Nürnberg holt Ex-Hamburg-Trainer Dieter Hecking zurück

Beim Hamburger SV wollten sie ihn nicht mehr mit aller Macht, dem 1. FC Nürnberg kommt er gerade recht: Dieter Hecking (55) wird neuer Sportvorstand beim Club. Der bisherige Trainer soll beim Fußball-Zweitligisten erstmals als Funktionär arbeiten und die Aufgaben von Robert Palikuca übernehmen, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag zum 31. Juli aufgelöst hat. Dies berichten Bild und der kicker .

Quelle: Imago Images / Ibrahim Ot

Als Favorit für die von Hecking offensichtlich befürwortete und neu zu schaffende Stelle des Sportdirektors gilt Martin Przondziono (51). Er war bis April Geschäftsführer Sport beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn und wie einst Hecking, der von Dezember 2009 bis Dezember 2012 Trainer beim Club war, ebenfalls schon in Nürnberg tätig: als Spieler (1994 bis 1996) und als Leiter der Scouting-Abteilung (2014 bis 2016).

Quelle: SID