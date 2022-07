HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER – die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga trifft der HSV auf Hansa Rostock. Wir erklären Euch, wie Ihr live im TV und im STREAM dabei sein könnt.

In der 2. Bundesliga trifft der Hamburger SV (HSV) am 2. Spieltag auf Hansa Rostock. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 24. Juli, um 13.30 Uhr im Volksparkstadion.

Aufstiegsfavorit HSV ist behäbig, aber siegreich in die neue Spielzeit gestartet. Torjäger Robert Glatzel war mit einem Doppelpack beim 2:0-Auswärtssieg in Braunschweig wieder einmal der entscheidende Mann im Team von Trainer Tim Walter.

Die Rostocker hingegen verloren den Auftakt zuhause gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:1 und wollen nun in der Hansestadt punkten.

Hamburger SV (HSV) vs. Hansa Rostock heute live: GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga im Überblick

HSV gegen Hansa Rostock in der 2. Bundesliga - mit WOW live dabei sein!

Wettbewerb 2. Bundesliga Begegnung HSV - Hansa Rostock Datum 24. Juli 2022 Uhrzeit 13.30 Uhr Stadion Volksparkstadion, Hamburg

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Neue Saison, neue Übertragungsrechte? Viele Fußballfans dürften sich vor allem zu Beginn der neuen Spielzeit die Frage stellen: Wer überträgt die 2. Bundesliga, im heutigen Fall Hamburger SV (HSV) gegen Hansa Rostock, im TV?

2. Bundesliga live: Sky zeigt / überträgt HSV gegen Hansa Rostock

In der letzten Saison wurde die 2. Liga sowohl bei Sky als auch Sport1 gezeigt. Sky hatte dabei die Rechte für alle Spiele aus dem deutschen Unterhaus, Free-TV-Sender Sport1 übertrug jeden Samstag um 20.30 Uhr das Top-Spiel der Woche.

An dieser Rechteaufteilung hat sich auch in der Saison 2022/23 nichts geändert. Folglich ist klar: HSV gegen Hansa Rostock wird am Sonntag live und exklusiv bei Sky zu sehen sein - und zwar ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und als Teil der Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Um Sky auf dem eigenen Fernseher sehen zu können, braucht man ein kostenpflichtiges Abonnement beim Sender aus Unterföhring. Alle Informationen - auch zu den Preisen und Paketen - gibt es auf der Webseite von Sky.

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Auch für eine Übertragung im Internet sind Sky und Sport1 in diesem Jahr verantwortlich, doch für Hamburger SV gegen Hansa Rostock bleibt Sky der einzige Anbieter für eine Übertragung. Für einen LIVE-STREAM gibt es jedoch mehrere Optionen:

HSV vs. Hansa Rostock im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Ihr könnt Sky Go auf dem Endgerät Eurer Wahl nutzen, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen und Euch danach mit Euren Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Aus Sky Ticket wird WOW: HSV gegen Rostock im LIVE-STREAM sehen

WOW war bis vor wenigen Wochen unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hier gibt es für alle, die Fußball aus der Bundesliga ohne festen Sky-Vertrag live verfolgen wollen, verschiedene Pakete, aus denen Ihr wählen könnt.

Mit WOW-Live-Sport könnt Ihr für 29,99 Euro pro Monat alle Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Liga, Premier League und noch vieles mehr im LIVE-STREAM erleben. Das Jahresabo kostet derzeit 24,99 Euro pro Monat.

Den Link zur Anmeldung bei WOW haben wir hier für Euch.

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die Highlights der 2. Bundesliga

DAZN zeigt in dieser Saison die Spiele der 2. Bundesliga zwar nicht live, dafür aber die Highlights der Spiele.

Durch eine Kooperation mit BILDplus sind die Highlightclips aller Spiele frühestens 60 Minuten nach dem jeweiligen Abpfiff bei dem Streamingdienst abrufbar - im Falle der Highlights von HSV vs. Rostock sollte das heute gegen 16.20 der Fall sein.

DAZN zeigt in dieser Saison aber selbstverständlich wieder jede Menge Fußball live, wie alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Partien der Champions League und dazu auch noch die Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Grundvoraussetzungen, um die Highlights der 2. Bundesliga und alle Liveübertragungen sehen zu können, sind eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abo.

Habt Ihr ein solches zum Preis von 29,99 Euro für das Monatsabo oder monatlich 24,99 Euro für das Jahresabo angeschlossen - hier geht es zur Anmeldung - könnt Ihr den LIVE-STREAM über die Webseite dazn.com auf dem PC oder dem Laptop und über die kostenlose DAZN-App auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen.

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Gute Nachricht für alle, die das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen können! GOAL hält Euch mit einem umfangreichen LIVE-TICKER über das Geschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Dort erhaltet Ihr auch interessante Statistiken zum Spiel

Hier geht's zum LIVE-TICKER HSV vs. Hansa Rostock!

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

