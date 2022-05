HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96 live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 33. Spieltag in der 2. Bundesliga. Im Zuge dessen kommt es am Samstag um 13.30 Uhr unter anderem zum Nordderby Hamburger SV vs. Hannover 96. Somit messen sich der Vierte und der Fünftletzte, wobei der HSV und die Hannoveraner 54 und 39 Punkte mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einem 1:0-Heimsieg für 96.

Der Hamburger SV gewann vier seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele. Hierbei geschah der einzige Punktverlust mit einer Auswärtsniederlage gegen Holstein Kiel, die zwischen Heimsiegen gegen Aue und gegen den KSC fiel. Danach gewann das Team von Tim Walter bei Jahn Regensburg und am letzten Samstag in Ingolstadt.

Hannover 96 feierte am 29. April einen Heimerfolg gegen den Karlsruher SC. Hierbei gelang der Mannschaft von Christoph Dabrowski der zweite Sieg binnen vier Zweitliga-Auftritten. Nach einem Dreier bei Erzgebirge Aue gab es für die Roten zuerst eine Nullnummer gegen Fortuna Düsseldorf und dann eine Auswärtsniederlage gegen Paderborn.

HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga heute auf einem Blick

Spiel: HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96 (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 7. Mai 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky zeigt Euch sämtliche Matches der 2. Bundesliga und hält für fast alle davon die Exklusivrechte. Hierbei könnt Ihr lediglich jene Partien, die samstags um 20.30 Uhr über die Bühne gehen, im Free-TV mitverfolgen. Genauer gesagt werdet Ihr diesbezüglich bei Sport1 fündig.

Der Bezahlsender greift auf zahlreiche Kanäle zurück. Und für die Übertragung des Nordderbys HSV vs. Hannover 96 müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 8 schalten. Überdies könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Eine halbe Stunde zuvor und somit um 13.00 Uhr könnt Ihr die Vorberichte mitverfolgen. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Aufeinandertreffens im Volksparkstadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 8 (HD)

Sky Sport Bundesliga 8 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Wenn Ihr Euch die Partie im Fernsehen anschauen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dafür müsst Ihr 27 Euro für das Einzelabo und 32,50 Euro für eine Kombination mit dem Sportpaket auf den Tisch legen. Sky versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Heute um 13.30 Uhr finden insgesamt drei Zweitliga-Begegnungen statt. Somit umfasst das Programm zusätzlich zum Match Hamburger SV vs. Hannover 96 zwei weitere Partien. Hierbei handelt es sich um die Spiele Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim sowie Ingolstadt – Hansa Rostock. Daher steht ebenso die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) zur Auswahl.

HSV (Hamburger SV) – Hannover 96 heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Abo zahlt sich auch dann aus, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Sky überträgt sein komplettes Programm ebenso im LIVE-STREAM. Somit könnt Ihr bei einer entsprechenden Internetverbindung das Nordderby HSV gegen Hannover 96 im Prinzip von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Diesbezüglich stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go, dem hauseigenen Streaming-Portal, handelt es sich um die erste davon. Dort gilt es ausschließlich, sich einzuloggen. Jedoch müsst Ihr bedenken, dass die Aktivierung nicht sofort nach dem Erwerb des Bundesliga-Pakets stattfindet. Infolgedessen müsst Ihr entweder auf eine Wiederholung oder auf ein Sky Ticket zurückgreifen. Wenn Ihr Euch für die erstgenannte Option entscheidet, könnt Ihr die Sendetermine der Partie Hamburger SV vs. Hannover 96 auf der Webseite finden.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96

Mit dem Sky Ticket erfolgt die Freischaltung folgerichtig sofort. Obendrein verlangt der Pay-TV-Sender damit keine langfristige Bindung. Wenn Ihr Euch für das Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr auf das vollständige Sportangebot zurückgreifen. Und das Ganze funktioniert mit zwei Endgeräten auf einmal. Das Fußballangebot umfasst zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Dazu kommen etwa die NHL (Eishockey), die Formel 1, die ATP World Tour im Tennis und die PGA-Tour im Golf.

Zu HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96 heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Nordderby HSV – Hannover 96 im Bilde. Genauer gesagt informieren wir Euch zu allen Toren und weiteren spielentscheidenden Ereignissen. Obendrein erhaltet Ihr als Zusatzservice Push-Nachrichten.

HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga heute

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.