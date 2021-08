Der "Dino" empfängt Dynamo Dresden im Volksparkstadion. Goal gibt euch alle Infos zur Übertragung der Partie HSV vs. Dynamo im TV und LIVE-STREAM

Um 13:30 Uhr wird am Sonntag (1. August) die Partie zwischen dem Hamburger SV und Dynamo Dresden im Volksparkstadion des HSV angepfiffen.

Beide Teams konnten den ersten Spieltag der neuen Saison dabei bereits erfolgreich bestreiten. Hamburg setzte sich mit 3:1 gegen Schalke 04 durch und Dynamo Dresden konnte den FC Ingolstadt mit 3:0 bezwingen. Einhergehend damit belegt Dresden aktuell auch den ersten Platz der Tabelle, der HSV allerdings liegt mit Platz drei auch nur kurz dahinter.

Man darf also davon ausgehen, dass beide Teams ihre Plätze an der Spitze der Tabelle weiterhin behaupten wollen. Wem das schlussendlich gelingen wird, erfahren wir dann ab 13:30 Uhr, wenn die Partie in Hamburg startet.

Alle Infos rund um die Übertragung der Partie HSV vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM findet ihr hier bei Goal.

Hamburger SV (HSV) vs. Dynamo Dresden heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Hamburger SV vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 01.08. - 13:30 Uhr Spielort Volksparkstadion (Hamburg)

Hamburger SV (HSV) vs. Dynamo Dresden heute live: Wie läuft die Übertragung der Partie im TV ab?

Gleich vorneweg: Eine Übertragung des Spiels im deutschen Free-TV gibt es leider nicht. Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky, einzig die Samstagabendspiele um 20:30 Uhr werden live im Free-TV bei Sport1 gezeigt. Davon ist HSV vs. Dresden heutige allerdings eben nicht betroffen, daher kann man das Spiel auch nicht kostenfrei im deutschen Fernsehen sehen.

Hamburger SV (HSV) vs. Dynamo Dresden live: Die Übertragung des Spiels bei Sky

Wie schon beschrieben liegen die Hauptübertragungsrechte für die 2. Bundesliga beim Pay-TV Sender Sky. Daher ist dieser auch für die heutige Begegnung verantwortlich. Um das Spiel dort sehen zu können, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Dabei gibt es unterschiedliche Abo-Modelle, wie diese konkret aussehen könnt ihr hier nachlesen.

Falls ihr schon über ein gültiges Sky-Konto verfügt, könnt ihr Euch natürlich einfach damit bei Sky anmelden und die Begegnung live im TV verfolgen.

Hamburger SV (HSV) vs. Dynamo Dresden heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zur Partie?

Ja den gibt es, allerdings ist auch dieser wieder an Sky gekoppelt und somit nicht kostenfrei.

Hamburger SV vs. Dynamo Dresden heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Habt ihr ein aktives Sky-Abo, könnt ihr mit Sky Go die Partie einfach im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür müsst ihr euch nur mit einem internetfähigen Gerät bei Sky Go anmelden und erhaltet sofort Zugriff auf die Partie zwischen dem HSV und Dynamo Dresden. Mehr Infos dazu findet ihr noch einmal hier.

Hamburger SV (HSV) vs. Dynamo Dresden live: Das Sky Ticket für den LIVE-STREAM heute

Mit dem Sky Ticket könnt ihr das Spiel ebenfalls im LIVE-STREAM verfolgen und müsst dabei nicht einmal ein bereits zahlender Sky-Kunde sein. Allerdings bleiben euch auch hier keine Kosten erspart. Das Sky Ticket kostet zehn Euro und ermöglicht euch, den LIVE-STREAM für ein ausgewähltes Spiel zu verfolgen, das exklusiv bei Sky zu sehen ist.

Sobald der Abpfiff ertönt, erlischt allerdings auch euer Zugang zum LIVE-STREAM und für das nächste Spiel müsstet ihr wieder ein Ticket für zehn Euro kaufen. Genaueres dazu könnt ihr unter diesem Link noch einmal nachlesen.

