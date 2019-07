HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Erster Spieltag in der 2. Bundesliga: Der HSV startet vor heimischer Kulisse gegen Darmstadt in die Saison. Goal verrät, wo das Spiel übertragen wird.

Nachdem der in der Schlussphase der 2. 2018/19 den direkten Wiederaufstieg verspielte, startet der ehemalige Bundesliga-Dino nun mit neuer Kraft in die kommende Spielzeit. Zum Auftakt bekommt es der HSV am Sonntag mit zu tun.

Die Hamburger wurden am Ende einer schwierigen Saison nur Vierter hinter und mussten damit zusehen, wie der Hauptstadtklub über die Relegation in die Bundesliga zog. Nun will man mit Neu-Coach Dieter Hecking erneut angreifen und mit frischem Wind den Aufstieg ins Visier nehmen.

Der SV Darmstadt 98 wurde in der vergangenen Spielzeit solider Zehnter. Nun will man mit dem Februar an der Seitenlinie stehenden Dimitrios Grammozis wieder möglichst schnell den Klassenerhalt eintüten.

HSV vs. Darmstadt 98 in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie das Zweitligaspiel am 1. Spieltag übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen. Außerdem: Infos zu Highlights und dem LIVE-TICKER.

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98: Das Duell im Überblick

Duell HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98 Datum Sonntag, 28. Juli 2019 | 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98 heute live im TV sehen - geht das?

Wir beginnen mit der schlechten Nachricht für alle Hamburg- bzw. Darmstadt-Fans. Das Spiel zwischen den beiden Zweitligisten kommt am Sonntagnachmittag nicht live im deutschen Free-TV.

Der Grund dafür ist allseits bekannt: Kein deutscher Free-TV-Sender hat die Rechte, die vollen 90 Minuten aus dem Hamburger Stadion live im TV zu übertragen.

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98 heute live im Pay-TV sehen

Stattdessen kommt das Spiel des HSV gegen Darmstadt 98 aber im bezahlten Fernsehen: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt HSV vs. Darmstadt in voller Länge als Einzelspiel.

Zudem gibt es in aller Regel auch die Option, die Begegnungen der gleichzeitig in der Konferenz anzusehen. In diesem Fall gibt es jedoch keine Konferenzschaltung, weil am Sonntag um 13.30 Uhr einzig der HSV und Darmstadt im Einsatz sind.

Die Vorberichterstattung zu sämtlichen Spielen beginnt eine Stunde vor Anpfiff - also um 12.30 Uhr.

Wie der Name Pay-TV bereits sagt, ist der TV-Kanal nicht umsonst. Um bei Sky die 2. Bundesliga live im Fernsehen anschauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben, alle Infos zu Preise und Paketen gibt es auf der Homepage des TV-Senders. Zu dieser gelangt Ihr hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Der Hamburger SV startet gegen Darmstadt 98 in die neue Saison 2019/20. Neben der TV-Übertragung von Sky gibt es auch eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten live im Stream zu schauen.

Denn alternativ zum TV-Kanal Sky Sport Bundesliga gibt es von Sky aus auch die Chance, HSV vs. Darmstadt im LIVE-STREAM zu sehen.

Dabei kommt die Online-Plattform Sky Go ins Spiel: Jeder Fan, der Kunde bei Sky ist, erhält zu seiner Registrierung auch einen Login für die Streamingplattform, auf der die 2. Bundesliga ebenfalls live und in voller Länge übertragen wird.

Habt Ihr also keinen TV-Bildschirm in der Nähe, dann könnt Ihr alternativ auch Sky Go öffnen und dort HSV vs. Darmstadt live anschauen. Habt Ihr keinen Sky-Account, dann könnt Ihr Euch beim Sender registrieren, um dann einen etwaigen Login zu erhalten.

Wie könnt Ihr Sky Go nutzen? Ganz einfach: Auf dem Handy, Laptop oder Tablet. Sky Go ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar. Ihr müsst Euch nur die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store , iTunes-Store, etc.) kostenlos downloaden und installieren.

Aufstellung HSV:

Der HSV startet mit sechs neuen Gesichtern in die erneute Mission Aufstieg in die Bundesliga. Julian Pollersbeck steht nicht in der Startelf.

Heuer Fernandes - van Drongelen, Gyamerah, Papadopoulos, Leibold - Narey, Dudziak, Hunt, Fein, Jatta - Hinterseer

Aufstellung Darmstadt 98:

Dagegenhalten will Darmstadt 98 mit einer Elf in

Schuhen - Hermann, Dumic, Höhn, Holland - Heller, Mehlem, Schnellhardt, Stark, Palsson – Dursun

In knapp einer Stunde geht es los mit #HSVSVD!

Aufstellung (v.l.): Dursun, Heller, Mehlem, Schnellhardt, Palsson, Stark, Herrmann, Höhn, Dumic, Schuhen, Holland (C) pic.twitter.com/tALZrTR6FE — SV Darmstadt 98 (@sv98) July 28, 2019

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98: Die Highlights der 2. Bundesliga sehen

Natürlich kann es sein, dass Ihr die 2. Bundesliga am Sonntagnachmittag verpasst und HSV vs. Darmstadt nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt. Das ist jedoch kein Problem, denn mit den DAZN-Highlights zum Spiel seht Ihr alle guten Szenen in einem kurzen Clip zusammengefasst.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Begegnung gibt es die besten Szenen des Zweitligaduells auf der Plattform zu sehen. Lange warten muss also nicht sein.

Diese Funktion hilft Euch also überaus weiter, wenn Ihr am Sonntagnachmittag unterwegs seid, keine Live-Bilder sehen könnt und dennoch keinen Treffer verpassen wollt. Einzige Voraussetzung, um die besten Szenen dann auch sehen zu können, ist ein Abonnement.

Wer noch kein Abo bei DAZN besitzt, kann den Streamingdienst ganz einfach vier Wochen lang kostenlos testen und alle Vorzüge genießen: Highlights der 1. und 2. Bundesliga, dazu ausgewählte Buli-Spiele, Serie A. LaLIga, Ligue 1 und die Champions Leaguem live genießen.

Das funktioniert mit DAZN, dem Sender, der auch noch andere Sportarten im Programm hat. Hier geht's zum aktuellen Kalender.

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keinen LIVE-STREAM, keine TV-Übertragung und auch die Highlights kommen Euch zu spät? Dann solltet Ihr Euch einen LIVE-TICKER schnappen, um dort dann live bei HSV vs. Darmstadt mit dabei sein zu können.

Rund 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnt der zuständige Kollege mit seinen Ausführungen zur Partie. Nach den Aufstellungen, der Ausgangssituation, der Favoritenlage und weiteren Vorberichten geht es dann um 13.30 Uhr los.

Von da an schildert der Tickerer jede nennenswerte Szene im ein bis zwei Minutentakt. Alle Tore, Großchancen, Fouls, Karten und Wechsel gibt es dann live im TICKER.

Das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.