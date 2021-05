HSV (Hamburger SV) siegt deutlich gegen den 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der 2. Bundesliga wahrt der HSV mit einem Sieg gegen Nürnberg seine Aufstiegschancen. Hier gibt es das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Beim Debüt von Neutrainer Horst Hrubesch hat sich der Hamburger SV im Kampf um den Aufstieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Klublegende Hrubesch feierte beim 5:2 (3:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg einen perfekten Einstand und darf wieder an die Rückkehr in die Bundesliga glauben.

Asger Sörensen (30., Eigentor), Bakery Jatta (37.), Simon Terodde (45.+2/80., Foulelfmeter) und Sonny Kittel (76.) trafen für den überzeugenden HSV. Die Tore von Erik Shuranov (41.) und Linus Rosenlöcher (89.) waren für den Club zu wenig..

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg Anpfiff: 20.30 Uhr Tore 1:0 Eigentor Sörensen (30.), 2:0 Jatta (36.), 2:1 Shuranov (41.), 3:1 Terodde (45.+2), 4:1 Kittel (75.), 5:1 Terodde (80., Foulelfmeter), 5:2 Rosenlöcher (89.) Aufstellung HSV Ulreich - Vagnoman (74. Wintzheimer), Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi (82. Kwarteng), Onana, Jatta (82. Heil), Kittel (86. Narey) - Terodde, Meißner (74. Gyamerah) Aufstellung Nürnberg Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis (84. Rosenlöcher), Krauß (84. Suver), Möller Daehli (46. Latteier), Dovedan (83. Krätschmer) - Shuranov, Hack (83. Schleusener) Gelbe Karten Vagnoman (17.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Der HSV wahrt die Hoffnung auf den Aufstieg. Er hat es nicht selbst in der Hand und muss auf Patzer von Kiel und/oder Fürth hoffen - aber wenn er seine letzten beiden Spiele in Osnabrück (nächsten Sonntag um 15:30 Uhr) und gegen Braunschweig gewinnt, ist noch vieles möglich. Nürnberg bleibt auf dem 12. Rang und empfängt am Sonntag (ebenfalls um 15:30 Uhr) Spitzenreiter Bochum.

Fazit | Die sieben Tore dieser Partie bedeuten übrigens, dass an diesem Spieltag 47 Tore gefallen sind - das ist Rekord im Unterhaus.



Fazit | Mit einer souveränen zweiten Häfte beendet Hamburg seine Negativ-Serie von fünf Spielen ohne Sieg und gewinnt das erste Spiel unter Horst Hrubesch deutlich. Ab der 30. Minute war es eine sehr unterhaltsame Begegnung und wir haben einen HSV gesehen, der endlich wieder Selbstvertrauen hatte. Nürnberg verliert zum ersten Mal nach sieben Spielen ohne Niederlage. Trotz der Höhe war es aber keine schlechte Vorstellung der Franken, die auf einen eiskalten HSV getroffen sind.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. ABPFIFF

89. | Ein Ballverlust im Mittelfeld und dann geht es schnell: Schuranov schickt Rosenlöcher in den Strafraum und aus 15 Metern haut der Joker den Ball sehenswert ins rechte Eck. Keine Chance für Ulreich!

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 5:2 | Torschütze: Rosenlöcher

86. | Der nächste Wechsel: Kittel geht runter, Narey kommt rein.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: WECHSEL

83. | Klauß bringt vier neue Spieler: Krätschmer für Dovedan, Schleusener für Hack, Rosenlöcher für Geis und Suver für Krauß.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | Hrubesch wechselt noch zweimal: Kwarteng betritt das Feld anstelle von Kinsombi und Jatta macht Platz für Heil.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: WECHSEL

80. | Mathenia springt nach recht, Terodde haut den Ball flach ins andere Eck - 23. Saisontor für den Goalgetter!

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 5:1 | Torschütze: Terodde

79. | Elfmeter für den HSV! Terodde steckt für Wintzheimer durch, der von Mühl im Strafraum festgehalten wird. Er geht zu Boden und Zwayer zeigt auf den Punkt.

77. | Nach einer unzureichenden Klärungsaktion von Heyer kann Valentini aus halbrechter Position abdrücken. Der Ball segelt knapp links am Kasten vorbei.

75. | Die Entscheidung! Gyamerahs Flanke wird von Hack mit der Sohle abgefälscht und der Ball rollt zu Kittel. Am Elfmeterpunkt hat dieser alle Zeit der Welt, um das Leder zu kontrollieren und es dann überlegt ins rechte untere Eck zu legen.

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 4:1 | Torschütze: Kittel

74. | Wintzheimer ersetzt Vagnoman, außerdem kommt Gyamerah für Meißner.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Der Eckstoß wird wieder kurz ausgeführt. Hack legt zu Dovedan, dessen Schuss geblockt wird. Die Kugel springt zu Krauß, der es mit einem Drop-Kick mit links versucht. Ulreich ist mit den Fingerspirzen dran und lenkt den Ball an die Latte.

72. | Krauß wird an die Grundlinie geschickt und passt flach an den Fünfer. Heyer klärt zur Ecke ...

69. | Leistner geht am Strafraumeingang kompromisslos in den Zweikampf mit Shuranov. Die Nürnberger fordern einen Freistoß wegen gestreckten Beines, aber Zwayer winkt ab. Und die Wiederholung zeigt, dass der Referee recht hatte: Es war ein harter, aber ein fairer Einsatz des Innenverteidigers.

68. | Hamburg macht das im zweiten Abschnitt ziemlich souverän - die Hrubesch-Elf lässt nur wenig zu und hatte mehrere gute Chancen.

65. | Leibold bringt den Ball vom Strafraumeck flach in den Sechzehner und Kittel grätscht nach der Kugel. Er berührt sie noch, lenkt sie aber knapp am Pfosten vorbei.

62. | Was für ein Schuss! Jatta marschiert durchs Mittelfeld und passt hoch auf links. Meißner nimmt den Ball mit der Brust an und haut aus 18 Metern volley drauf - die Kugel trifft die Unterseite der Latte und springt raus. Mathenia war noch mit den Fingerspitzen dran und hat damit wohl das Tor der Woche oder vielleicht sogar des Monats verhindert.

59. | Dovedan findet Shuranov am Sechzehnerkreis, aber der Schuss des Stürmers wird von Leistner unterbunden.

57. | Die Ecke wird kurz ausgeführt, dann flankt Valentini in den Strafraum. Vagnoman steht richtig und köpft den Ball weg.

56. | Handwerker holt auf der Außenbahn gegen zwei Gegner eine Ecke heraus ...

53. | Der HSV ist gut aus der Kabine gekommen und stellt die Nürnberger unter Druck. Die Hausherren wollen schnell das entscheidende vierte Tor erzielen.

51. | Kinsombi spielt Vagnoman im Strafraum an und der Außenverteidiger hält mit links drauf - genau auf Mathenia, der mit beiden Fäusten abwehrt.

50. | Der HSV hat in dieser Partie so oft in der ersten Halbzeit getroffen wie in seinen 6 Zweitligaspielen zuvor vor der Pause zusammen. Ist das schon ein Hrubesch-Effekt?

48. | Jatta steckt für Terodde durch und der Torjäger zieht direkt ab - knapp links am Pfosten vorbei.

47. | Bei den Hamburgern hat es keinen Wechsel gegeben.

46. | Klauß nimmt Möller Daehli runter und bringt Latteier.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: WECHSEL

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Der HSV führt 3:1, weil er aus wenigen Chancen viel gemacht hat. Nürnberg spielt eigentlich nicht schlecht, aber der dritte Gegentreffer kurz vor der Pause dürfte doch ein ziemlicher Nackenschlag sein. Wenn die Franken diesen aber überwinden können, ist dieses Spiel noch nicht entschieden - denn wirklich solide ist die Leistung der Hamburger bislang nicht.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2 | Der HSV erhöht wieder! Kittel erobert den Ball mit einer Grätsche am gegnerischen Strafraum und Leibold passt in den Sechzehner. Der Ball springt von Terodde zu Kinsombi und dann wieder zu Terodde - der Stürmer schließt aus wenigen Metern ab und überwidet Mathenia.

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 3:1 | Torschütze: Terodde

45.+1 | Zwei Minuten werden nachgespielt.

45. | Kittel dribbelt an Mühl vorbei und passt hart und halbhoch auf Terodde. Der Ball ist für den Stürmer nicht zu verarbeiten und er kann ihn aus kurzer Distanz nicht aufs Tor lenken.

43. | Dovedan flankt punktgenau auf Shuranovs Schädel, der Kopfball des Stürmers fliegt am einen halben Meter am rechten Torpfosten vorbei.

41. | Der Anschluss! Bei Geis' Schuss aus 18 Metern sieht Ulreich nicht gut aus und wehrt den Ball nach vorne ab. Shuranov lauert und staubt aus sieben Metern ab. Schon ist alles wieder offen!

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:1 | Torschütze: Shuranov

40. | In der Blitztabelle ist der HSV nun Vierter und hat zwei Punkte mehr als Düsseldorf. Um zu Greuther Fürth aufzuschließen, fehlen drei Zähler.

38. | Zwei Gegentore in sechs Minuten, obwohl der Club davor die etwas bessere Mannschaft war. Kommt vor der Pause noch eine Reaktion der Franken?

36. | Schön gespielt! Kittel setzt von links Leibold in Szene, der sofort zu Meißner weiterleitet. Am Elfmeterpunkt stehend sieht Meißner den freistehenden Jatta und legt den Ball nach rechts. Jattas Direktschuss mit links springt vom Innenpfosten ins Tor.

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:0 | Torschütze: Jatta

36. | Der Gegentreffer scheint die Gäste ein wenig geschockt zu haben, die Hamburger haben nun die Kontrolle über das Spiel übernommen.

33. | Kittel verschafft sich mit einem Dribbling Platz und flankt in den Sechzehner. Meißner schraubt sich hoch, aber der Ball ist ein Stückchen zu hoch und er erwischt ihn nicht.

31. | Meißners Schuss wäre am Tor vorbeigegangen, deshalb wird der Treffer offiziell als Eigentor von Sörensen gewertet. Eine glückliche Führung für den HSV!

30. | Kisombi flankt zu Kittel, der den Ball aus der Luft zu Meißner zurücklegt. Der Stürmer schießt direkt mit links und trifft die Kugel eigentlich nicht richtig. Aber Sörensen lenkt sie beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor.

TOOOR! Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0 | Torschütze: Sörensen (Eigentor)

28. | Jatta dribbelt an Dovedan vorbei und hat an der Grundlinie sehr viel Zeit: Er legt zu Meißner zurück, aber sein Pass ist etwas zu scharf und Meißners Direktabnahme fliegt weit übers Tor.

27. | Der VAR bestätigt, dass Jattas Tor regelwidrig war.

26. | Jatta trifft - aber die Fahne geht hoch. Bei Kittels Flanke leitet Terodde mit dem Kopf weiter und am zweiten Pfosten drückt Jatta den Ball aus kurzer Distanz über die Kinie. Bei der Kopfballverlängerung stand er aber wohl im Abseits.

23. | Kittels Ecktoß wird am ersten Pfosten von Valentini weggeköpft.

22. | Vagnoman legt sich den Ball im Strafraum auf den linken Fuß und haut drauf. Der Schuss wird von Sörensen entscheidend abgefälscht, es gibt Ecke für den HSV.

21. | Die Gäste aus Nürnberg haben bisher mehr Ballbesitz (52%) und mehr Torschüsse (drei) als der HSV (einer).

18. | Dovedan versucht es direkt und bringt den Ball über die Mauer. Er zielt aufs kurze Eck, aber das Leder landet am Außennetz.

17. | Vagnoman hält Dovedan am Strafraumeck fest und sieht Gelb. Das Foul ist klar, die Gelbe ist streng. Gute Freistoßsituation für den FCN.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

16. | Hack dribbelt an Leistner vorbei un zieht aus spitzem Winkel ab - drüber. Gute Aktion vom Nürnberger!

15. | Eine Hamburger Eck findet den Kopf von Onana, der auf den Boden köpft. Der Ball hüpft hoch auf und endet auf der Oberseite der Latte - Mathenia wäre aber da gewesen.

13. | Der HSV ist bisher noch nicht in eine aussichtsreiche Position gekommen. Auf der Außenbahn kommen die Hauseherren hin und wieder in die Gefahrenzone, aber ihre Flanken stellen für die Hintermannschaft des FCN bis hierhin kein Problem dar.

10. | Volleyschuss von Geis aus 20 Metern, diesmal erwischt er den Ball besser. Aber Ulreich ist zur stelle und wehrt ihn zur Seite ab.

9. | Geis versucht es aus der zweiten Reihe. Er trifft die Kugel aber nicht richtig und sie segelt deutlich am Tor vorbei.

8. | Der HSV versucht die Nürnberger, mit einem konsequenten Mittelfeldpressing zu stören. Aber die Gäste kommen bislang gut damit zurecht, können sich immer wieder aus schwierigen Situationen befreien.

6. | Die beiden Teams starten langsam in die Partie, es geht erst mal darum, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen.

3. | Jatta nimmt auf rechts Fahrt auf, aber Sörensen hält Schritt und grätscht im richtigen Moment dazwischen.

1. | Der Anpfiff ertönt!

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Der 39-jährige Felix Zwayer wird die Partie leiten.

Vor Beginn | In Hamburg tut sich Nürnberg allerdings fast immer schwer. Der FCN gewann nur eins der letzten 15 Pflichtspiele auswärts beim HSV (zwei Remis, zwölf Niederlagen). Außerdem haben die Rothosen gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten so viele Siege wie gegen Nürnberg (37) gefeiert.

Vor Beginn | Wobei die Clubberer natürlich auch wissen: Wenn sie den Hamburgern heute Punkte abnehmen, dann tun sie dem Rivalen Greuther Fürth einen Gefallen. Den Spielern dürfte also bewusst sein, dass ihnen ihre Fans eine Niederlage heute wohl verzeihen würden. Das Gleiche galt allerdings auch schon am Dienstag gegen Kiel und das hat die Nürnberger nicht davon abgehalten, ein Unentschieden rauszuholen.

Vor Beginn | Nürnberg trifft aktuell auf eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel nach der anderen: Gegen Heidenheim konnten sich die Clubberer durchsetzen (3:1), darauf folgte ein 1:1 gegen Kiel. Nun also ein Gastspiel beim Hamburger SV und kommende Woche wird Bochum empfangen. Der FCN mag nicht am Aufstiegskampf teilnehmen, aber er kann zumindest während der letzten Spieltage einen großen Einfluss darauf nehmen.

Vor Beginn | Während auf den Hamburgern ein riesieger Druck lastet, geht ihr heutiger Gegner ziemlich entspannt in diese Partie. Der Klassenerhalt ist für die Nürnberger seit zwei Spielen offiziell und es geht nur noch darum, die Saison so gut wie möglich abzuschließen.

Vor Beginn | Das Ziel lautet also Relegation, mit einem Dreier würde der HSV bis auf drei Punkte an Greuther Fürth heranrücken. Und die Franken haben nur noch zwei Partien zu spielen.

Vor Beginn | Allerdings gibt es schlechte Nachrichten aus Kiel für die Hambuger: Die Störche haben sich gerade 1:0 gegen Hannover 96 durchgesetzt und haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den HSV. Bei noch drei Spielen ist dieser Rückstand für die Hrubesch-Elf zwar theroretisch noch einholbar. Aber praktisch kann sie sich den direkten Aufstieg eigentlich abschreiben - auch weil Kiel noch drei Spiele zu absolvieren hat.

Vor Beginn | Nachdem die Rothosen drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen gesammelt hatten (drei Unentschieden, zwei Niederlagen), wurde Thioune entlassen. An seiner Stelle hat Hrubesch übernommen, er soll den HSV irgendwie vor einem vierten Jahr im Unterhaus bewahren.

Vor Beginn | Gewinnen und dadurch noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Aufstieg aufrecht erhalten: So lautet die Zielvorgabe der Hamburger heute.

Vor Beginn | Nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel gibt es drei Änderungen: Mühl, Dovedan und Shuranov rücken für Margreitter, Nürnberger und Borkowski in die Startelf.

Vor Beginn | Robert Klauß formiert sein Team im 4-3-1-2: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis, Möller Daehli - Hack - Dovedan, Shuranov.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Spiel unter Daniel Thioune hat der neue Trainer Horst Hrubesch fünf Wechsel vorgenommen: Heyer, Onana, Kinsomi, Jatta und Meißner ersetzen van Drongelen, Gjasula, Wintzheimer, Hunt und Narey.

Vor Beginn | Ein Blick auf die Aufstellungen - der HSV wird im 4-2-3-1 auflaufen: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Onana, Kinsombi - Jatta, Meißner, Kittel - Terodde.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 32. Spieltags zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung vom HSV:

Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana, Jatta, Kittel - Terodde, Meißner

Nürnberg setzt auf folgende Aufstellung:

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis, Krauß, Möller Daehli, Dovedan - Shuranov, Hack

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten feierte der HSV im Profifußball so viele Siege wie gegen Nürnberg (37) – die Franken verloren seit BL-Gründung nur gegen den FC Bayern (44) und den VfB Stuttgart (39) mehr Pflichtspiele.

Der 1. FC Nürnberg gewann nur eines der letzten 15 Pflichtspiele auswärts beim HSV (zwei Remis, zwölf Niederlagen): mit 1:0 in der Bundesliga im August 2012, als der aktuelle Sportvorstand Dieter Hecking noch als Trainer an der Nürnberger Seitenlinie stand.

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten hat Nürnberg im Unterhaus so einen geringen Toreschnitt (0,7) und so einen hohen Gegentorschnitt (3,0) pro Spiel wie gegen die Hanseaten.

Der Hamburger SV gewann nur eines seiner letzten fünf Zweitligaspiele im heimischen Volkspark (drei Remis, eine Niederlage): 2:0 gegen Heidenheim am 26. Spieltag – die vorigen vier Heimspiele gewann der HSV noch allesamt.

Erstmals seit dem Frühjahr der Aufstiegssaison 2017/18 blieb Nürnberg zuletzt in sieben Zweitliga-Spielen in Folge unbesiegt (drei Siege, vier Remis) – kein anderer Zweitligist ist aktuell so lange ungeschlagen.

Der HSV ist seit fünf Partien im Unterhaus ohne Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) – länger blieben die Rothosen in der 2. Liga nur von März bis Mai 2019 sieglos (acht Spiele).

Die Hamburger gewannen erst drei Zweitligaspiele in der Rückrunde, nur Osnabrück weniger (eins), und sammelten in den 14 Rückrundenspielen nur 16 Punkte. In der eingleisigen 2. Liga landete bisher noch kein Team mit 16 oder weniger Punkten nach 14 Rückrunden-Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Der HSV bestreitet gegen Nürnberg sein 100. Zweitliga-Spiel – von den 99 Spielen bisher gewannen die Rothosen 44 (30 Remis, 25 Niederlagen) und schossen dabei 167 Tore (127 Gegentore). Unter den aktuellen Zweitligisten hat nur Kiel einen besseren Torschnitt (1,8) als der HSV (1,7).

Mit 20 Punkten nach 14 Rückrunden-Partien stellte Nürnberg bereits seine Ausbeute aus der Hinrunde ein – in der letzten Aufstiegssaison 2017/18 waren es nur zwei Punkte mehr an den ersten 14 Spieltagen der Rückrunde (22).

Nürnberg verspielte beim 1:1 gegen Kiel bereits die Punkte 26 und 27 in dieser Saison nach zwischenzeitlicher Führung – das ist mit Abstand Ligahöchstwert und neuer Negativrekord für den Club in einer Saison in der eingleisigen 2. Liga.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

HSV vs. Nürnberg heute ... ... im TV Sky ... im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket, Onefootball ... LIVE-TICKER Goal

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hrubesch heiß auf HSV-Debüt: "Wir leben noch"

Horst Hrubesch soll beim HSV noch für die Wende im Kampf um den Aufstieg sorgen. Am Montag beginnt der neue Trainer gegen Nürnberg seine fast aussichtslose Mission.

HSV", sangen die rund 50, 60 Fans am Sonntag nach dem Abschlusstraining in Richtung von Horst Hrubesch und Co,. sie klatschten aufmunternd. Und immer wieder: "HSV! HSV!" Einen Tag vor dem großen Debüt und dem "Finale" um den Aufstieg sorgte die Aktion nicht nur bei Hoffnungsträger Hrubesch für Gänsehaut.

"Danke an die Fans, das war eine super Unterstützung und hilft unseren Jungs bestimmt", sagte Hrubesch, der am Montag gegen den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sky) in seine fast aussichtslose Aufstiegs-Mission startet: "Man hat in den Gesichtern der Spieler die Freude gesehen und es hat gezeigt, dass wir eine Familie sind." Und die Klublegende versprach: Sein Team werde "kratzen, beißen, Gas geben".

Etwas anderes bleibt den Hamburgern auch gar nicht übrig. Fünf Spiele ist der Hinrundenmeister jetzt ohne Sieg, dem Tabellenfünften droht das Nicht-Aufstiegs-Triple. Doch davon will Hrubesch, das Kopfball-Ungeheuer von einst mit dem unbändigen Willen, nichts wissen. "Wir leben noch. Natürlich glauben wir noch daran", sagte der 70-Jährige.

Doch: Holstein Kiel hat als Dritter vier Punkte mehr - und immer noch ein Spiel weniger absolviert. Aber die SpVgg Greuther Fürth patzte auf Platz zwei zuletzt. Und mit einem Sieg kämen die Hamburger bis auf drei Punkte heran - außerdem haben die Kleeblätter mit Paderborn und Düsseldorf ein hartes Restprogramm.

Auch für Hrubesch ist der direkte Aufstieg eher unrealistisch. "Wenn, dann wird es über die Relegation gehen", sagte die Klublegende. In den letzten drei regulären Saisonspielen (nach Nürnberg warten noch die Kellerkinder Osnabrück und Braunschweig) gehe es nun darum, "uns aus dem Mist, den wir uns eingebrockt haben, wieder herauszuziehen", sagte Hrubesch, der ausgerechnet im 100. Zweitligaspiel des HSV sein Trainer-Debüt bei den Hanseaten feiert. "Ich hätte es gerne vermieden", sagte er. Doch seinem Vorgänger Daniel Thioune trauten sie die Aufstiegs-Aufgabe nicht mehr zu. Nun muss Hrubesch retten, was kaum noch zu retten ist - die Rückkehr in die Bundesliga.

Einen größeren Namen als "Hotte", wie sie ihn an der Elbe liebevoll nennen, hat in Hamburg wohl nur Uwe Seeler. Europameister von 1980, Vizeweltmeister von 1982, dreimal deutscher Meister und einmal Europapokalsieger der Landesmeister mit dem HSV war er. Als Spieler wollte Hrubesch, er biss, krempelte die Ärmel hoch, trieb die Mannschaft an.

Und genau das soll der Talenteflüsterer jetzt im Endspurt beim HSV einbringen. Die Mannschaft werde "um jeden Quadratmeter kämpfen", sagte Hrubesch. Und: "Die Jungs haben eine gute Qualität, die wir wieder rauskitzeln müssen." Drei, maximal fünf Spiele mit der Relegation hat Hrubesch nun dafür Zeit. Ehe er nach der Saison wieder auf seinen Posten des Direktor Nachwuchs bei den Hamburgern zurückkehrt - dann soll sein HSV wieder Erstligist sein.

Quelle: SID

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick