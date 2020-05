HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die Übertragung der 2. Bundesliga heute

Der HSV (Hamburger SV) spielt gegen den SV Wehen Wiesbaden. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Sonntagmittag in der 2. , der HSV ( ) ist gefordert. Der ehemalige Bundesligist muss gegen den SV Wehen Wiesbaden bestehen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Der Hamburger SV will zurück in die Bundesliga, soviel steht fest. Nach der Last-Minute-Niederlage beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart müssen der HSV und auch Trainer Dieter Hecking nun den nächsten Schritt machen und Platz 2 zurückerobern. Wehen sollte dabei eigentlich als Pflichtaufgabe angesehen werden.

Die Wiesbadener um Trainer Rüdiger Rehm sind aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz zu finden. Zuletzt gab es für den Aufsteiger jedoch zwei Niederlagen in Folge, zwei Mal musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. Aber Achtung, HSV! Zuvor schlug der SVWW den VfB Stuttgart mit 2:1.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten im Fernsehen und im Internet. Außerdem: Die Aufstellung beider Teams und die Information, wie die Highlights gezeigt werden.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die am Sonntag

Spiel HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden Wettbewerb 2. Bundesliga, 29. Spieltag Datum 31. Mai 2020 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Hamburger Volksparkstadion

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV sehen

Die 2. Bundesliga ist spannend wie immer, das Aufstiegsrennen und auch der Kampf um den Klassenerhalt sind durchaus mitreißend. Wird die 2. Bundesliga heute live im deutschen Fernsehen gezeigt? Diese Frage beantworten wir Euch in diesem Artikel.

Eine negative Nachricht müssen die Fans jedoch gleich zu Beginn verkraften: HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein, denn kein deutscher Sender hält die Rechte an der Begegnung.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV bei Sky sehen

Sky hält seit mehreren Jahren die Rechte an der 2. Bundesliga live im Fernsehen. Um Sky nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement, welches Ihr über die Homepage abschließen könnt.

Das Gute an der Übertragung von HSV vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV ist, dass Ihr auswählen könnt, ob Ihr die Begegnung in voller Länge oder in der Konferenz schauen wollt. Hier folgt die Übersicht.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live als Einzelspiel und in der Konferenz von Sky

HSV vs. Wehen im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

HSV vs. Wehen in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Beginn der Übertragung: 13 Uhr

13 Uhr Kommentator im Einzelspiel: Jürgen Schmitz

Jürgen Schmitz Moderation in der Konferenz: Hartmut von Kameke

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden: Die weiteren Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM

HSV gegen Wehen Wiesbaden, so lautet das Sonntagsspiel in der 2. Bundesliga. Sky ist im TV live mit von der Partie , doch wie sieht es nun im LIVE-STREAM aus?

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen mit Sky Go

Sky ist auch der Sender, der live im Stream mit dabei ist, wenn HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden ansteht. Dafür gibt es beim TV-Sender die App Sky Go , welche alle Events im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Ihr könnt Euch einfach die App herunterladen und mit Euren vorhanden Benutzerdaten anmelden, ohne Zusatzkosten, denn jeder Sky-Kunde hat automatisch einen Zugang zu Sky Go.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden kommt dort also live im Stream , die Übertragung samt dem Kommentator und dem Übertragungsbeginn ist und bleibt die gleiche.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket zeigt die 2. Bundesliga

Ihr wollt die 2. Bundesliga heute live im Stream anschauen, habt aber keine Lust auf ein langfristiges Abonnement wie bei Sky? Dann könnt Ihr mit einem weiteren Service von Sky die Partie HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden anschauen.

HSV gegen Wehen, dieses Spiel kommt am Sonntag im LIVE-STREAM von Sky Ticket. Diese Variante bietet sich für alle an, die noch kein Abonnement bei Sky haben, sich aber auch nicht langfristig an das Unternehmen binden möchten. Mit dem Sky Ticket habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele der Bundesliga live zu streamen, könnt das Ticket aber auch nach einem Monat wieder kündigen.

Derzeit bietet der Dienst ein ganz besonderes Angebot an: das End of Season Ticket!

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen: Der Stream auch in der Onefootball App

Sky ist am Sonntag bei HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden mit dabei, doch damit nicht genug. Auch die App Onefootball zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Mit Onefootball verpasst Ihr für 3,99 Euro pro Spiel keine Spielminute mehr. In der Onefootball App, die Ihr Euch kostenlos herunterladen könnt, seht Ihr dank einer Kooperation mit Sky den gleichen LIVE-STREAM wie beim Pay-TV-Sender. Mehr Infos zu dem Angebot gibt es auf der Onefootball-Seite .

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden live: Die Aufstellung zur 2. Bundesliga heute

Das ist die Aufstellung des HSV:

Pollersbeck - Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein, Kinsombi - Kittel, Hunt, Schaub - Pohjanpalo

Gegenüber dem bitteren 2:3 in Stuttgart am Donnerstag gibt es beim HSV in der Startelf heute vier Wechsel: Trainer Dieter Hecking setzt auf Pollersbeck, Kinsombi, Kittel und Schaub statt Heuer Fernandes, Dudziak, Harnik und Jatta.

Mit folgender Aufstellung geht Wehen Wiesbaden in die Partie:

Lindner - Kuhn, Röcker, Dams, Mockenhaupt, Franke - Kyereh, Chato, Titsch Rivero - Aigner, Schäffler

Wehen setzt gegenüber dem 0:1 gegen Sandhausen auf vier neue Spieler: In der Startelf gegen den HSV stehen Kuhn, Franke, Titsch Rivero und Aigner anstelle von Schwede, Lorch, Dittgen und Knöll.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live sehen: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die vollen 90 Minuten HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? Dann habt Ihr beim Streamingsender DAZN dennoch die Gelegenheit, die besten Szenen der Zweitligapartie anzuschauen.

Die Highlights eines jeden Bundesliga- bzw. Zweitligaspiels kommen immer 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie. Das ist natürlich ideal, wenn Ihr die ganze Begegnung verpasst habt.

Solltet Ihr noch keinen DAZN-Account besitzen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Euch einen Gratismonat zu schnappen. Mit diesem seht Ihr das volle Programm auf DAZN, inklusive der Highlights zu jeder Partie der 1. und 2. Bundesliga. On top gibt es tausende Live-Sportevents aus der ganzen Welt.

Die Highlights laufen für Euch kostenlos mit dem Gratismonat. Wollt Ihr danach bei DAZN dabei bleiben, kostet das 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr habt in diesem Artikel einige Möglichkeiten kennengelernt, wie Ihr HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden heute live sehen könnt. Live im TV überträgt Sky , auch im LIVE-STREAM ist es Sky in Form von Sky Go und Sky Ticket, die die vollen 90 Minuten übertragen.

Der LIVE-TICKER von Goal zu HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden liefert Euch alle Informationen schnell aufs Handy, Tablet und den Laptop, sofern Ihr die Benachrichtigungen für den LIVE-TICKER aktiviert habt.

Rund 30 Minuten vor Anpfiff geht das Spiel mit der Vorberichterstattung los, dann folgt ab 13.30 Uhr eine intensive Berichterstattung. Das Ganze geht selbstverständlich kostenlos.

HSV (Hamburger SV) vs. Wehen Wiesbaden: Das Hinspiel in der 2. Bundesliga