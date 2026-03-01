Der 24. Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag, dem 1. März, unter anderem mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig weiter. Die Begegnung geht um 19.30 Uhr los. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

GOAL verrät Euch, wo die Begegnung live im TV und Livestream übertragen wird.

HSV (Hamburg) vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV schauen: DAZN oder Sky?

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wird nicht bei Sky übertragen. Die Rechte für die Bundesliga-Sonntagsspiele liegen beim Streamingdienst DAZN, der um 18.45 Uhr mit den Vorberichten beginnt.

Um das Spiel sehen zu können, braucht Ihr ein gültiges Abonnement von DAZN Unlimited. Dieses liefert Euch das vollständige Bundesliga-Programm und weitere Live-Sport-Events. In Deutschland kostet das Abo 44,99 Euro pro Monat bei monatlicher Zahlung oder 34,99 Euro pro Monat, wenn man sich für das Jahresabo mit 12 Monaten Laufzeit entscheidet.

Yussuf Poulsen bekommt es mit dem Hamburger SV ausgerechnet mit seinem früheren Klub RB Leipzig zu tun. Doch seit seinem Wechsel im Sommer kommt der Däne kaum in Tritt: Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, nur zehn von 23 möglichen Einsätzen stehen zu Buche - mit bislang einem Tor.

RB Leipzig gewann das Aufeinandertreffen in der Hinrunde mit 2:1 – beide Treffer erzielte Christoph Baumgartner. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist er Leipzigs gefährlichster Offensivspieler.

Seit sechs Spielen ungeschlagen, aber mit vier Remis, steht Leipzig im engen Rennen um die Königsklasse unter Druck. Verzichten muss Coach Ole Werner auf Xaver Schlager (Adduktorenverletzung).

