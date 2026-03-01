Goal.com
Bundesliga
team-logoHamburger SV
Volksparkstadion
team-logoRB Leipzig
Marko Brkic

HSV (Hamburg) vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV schauen: DAZN oder Sky?

Der Hamburger SV empfängt RB Leipzig in der Bundesliga. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 24. Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag, dem 1. März, unter anderem mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig weiter. Die Begegnung geht um 19.30 Uhr los. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

GOAL verrät Euch, wo die Begegnung live im TV und Livestream übertragen wird.

DAZN

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wird nicht bei Sky übertragen. Die Rechte für die Bundesliga-Sonntagsspiele liegen beim Streamingdienst DAZN, der um 18.45 Uhr mit den Vorberichten beginnt.

Um das Spiel sehen zu können, braucht Ihr ein gültiges Abonnement von DAZN Unlimited. Dieses liefert Euch das vollständige Bundesliga-Programm und weitere Live-Sport-Events. In Deutschland kostet das Abo 44,99 Euro pro Monat bei monatlicher Zahlung oder 34,99 Euro pro Monat, wenn man sich für das Jahresabo mit 12 Monaten Laufzeit entscheidet.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen RB Leipzig

crest
Bundesliga - Bundesliga
Volksparkstadion

Hamburger SV vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Hamburger SV vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SVHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
1
D. Heuer Fernandes
25
J. Torunarigha
24
N. Capaldo
17
W. Omari
20
F. Vieira
11
Ransford Königsdörffer
27
P. Otele
18
B. Jatta
21
N. Remberg
28
M. Muheim
9
R. Glatzel
26
M. Vandevoordt
4
W. Orban
22
D. Raum
17
R. Baku
23
C. Lukeba
13
N. Seiwald
6
E. Banzuzi
14
C. Baumgartner
40
R. Cruz
10
B. Gruda
49
Y. Diomande

4-3-3

RBLAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Bundesliga
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Hamburger SV

Yussuf Poulsen bekommt es mit dem Hamburger SV ausgerechnet mit seinem früheren Klub RB Leipzig zu tun. Doch seit seinem Wechsel im Sommer kommt der Däne kaum in Tritt: Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, nur zehn von 23 möglichen Einsätzen stehen zu Buche - mit bislang einem Tor.

News über RB Leipzig

RB Leipzig gewann das Aufeinandertreffen in der Hinrunde mit 2:1 – beide Treffer erzielte Christoph Baumgartner. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist er Leipzigs gefährlichster Offensivspieler.

Seit sechs Spielen ungeschlagen, aber mit vier Remis, steht Leipzig im engen Rennen um die Königsklasse unter Druck. Verzichten muss Coach Ole Werner auf Xaver Schlager (Adduktorenverletzung).

Form

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

HSV

Letzte 5 Spiele

RBL

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

3

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Hamburger SV vs. RB Leipzig: Die Tabellen

HSV (Hamburg) vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV schauen: DAZN oder Sky? Nützliche Links

0