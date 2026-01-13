In der Bundesliga kommt es am heutigen Dienstag, den 13. Januar, zum Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

HSV (Hamburg) vs. Bayer Leverkusen heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

Gleich zwei Sender zeigen sich heute für die Übertragung der Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen zuständig. Zum einen zeigt Sky die Partie live und in voller Länge als Einzelspiel. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnen die Vorberichte um 20 Uhr. Kommentiert wird die Partie für Sky von Roland Evers. Alternativ seht Ihr die Begegnung im Multiview auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Wenn Ihr die Übertragung des Pay-TV-Sender lieber im Livestream sehen möchtet, werdet Ihr auf WOW und in der SkyGo-App fündig.

DAZN zeigt auch heute die Bundesliga in der Konferenz. Dort könnt Ihr demnach heute auch das Duell zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen live verfolgen. Als Kommentator der Partie fungiert am Abend David Ploch. Die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr die Konferenz zudem wie gewohnt mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App verfolgen.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Zum Bundesligastart im neuen Jahr musste der HSV am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg antreten. Die Hamburger verloren die Partie, trotz zwischenzeitlicher Führung, mit 1:2.

16 Punkte konnten die Hamburger somit nach 16 Spieltagen sammeln. Der Aufsteiger steht damit im unteren Drittel der Tabelle.

Bayer Leverkusen musste zum Auftakt in das Kalenderjahr 2026 eine empfindliche Niederlage einstecken. Gegen den VfB Stuttgart verloren die Leverkusener vor heimischem Publikum mit 1:4.

Das Team von Kasper Hjulmand spielt dennoch in dieser Saison ganz oben mit. Mit 29 Punkten nach 16 Spieltagen steht Bayer Leverkusen auf Tabellenplatz vier.

