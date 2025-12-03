Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoHamburger SV
Volksparkstadion
team-logoHolstein Kiel
Janek Subke

HSV (Hamburg) gegen Holstein Kiel heute live im Free TV und Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals bittet der Hamburger SV Holstein Kiel zum Tanz. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Um 20.45 Uhr wird es so weit sein: Dann rollt die Kugel im Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel am heutigen Mittwoch, den 3. Dezember. Austragungsort der Begegnung ist das Hamburger Volksparkstadion. Tobias Welz (Wiesbaden) leitet die Partie mit seinem Gespann. Lesen Sie hier die Spielvorschau Hamburger SV gegen Holstein Kiel.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

HSV (Hamburg) gegen Holstein Kiel heute live im Free TV und Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Holstein Kiel v Fortuna Düsseldorf - 2. BundesligaGetty Images

Das Pokalspiel des Hamburger SV gegen Holstein Kiel wird live und exklusiv von Sky im Einzelspiel und der Konferenz übertragen. Für das Einzelspiel werdet Ihr im Pay-TV bei Sky Sport 3 und Sky Sport 5 fündig - Oliver Seidler kommentiert. Die Konferenz bieten dagegen Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event an. Nele Ocik übernimmt die Moderation.

Sky DeutschlandHier ansehen

Ihr seid lieber im Livestream dabei? Kein Problem, denn via Sky Go oder WOW könnt Ihr ebenfalls kostenpflichtig einschalten. Ohne Abo und per Einmalzahlung seid Ihr zudem über OneFootball live dabei.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Holstein Kiel

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Volksparkstadion

Hamburger SV vs Holstein Kiel: Aufstellungen

Hamburger SV vs Holstein Kiel Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SVHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestHSK
26
D. Peretz
24
N. Capaldo
25
J. Torunarigha
44
L. Vuskovic
16
G. Gocholeishvili
20
F. Vieira
28
M. Muheim
21
N. Remberg
14
R. Philippe
38
Alexander Rössing
11
Ransford Königsdörffer
1
T. Weiner
6
M. Ivezic
3
M. Komenda
26
D. Zec
11
A. Bernhardsson
22
S. Schwab
23
L. Rosenboom
15
K. Davidsen
24
M. Knudsen
10
J. Therkelsen
20
A. Kapralik

3-4-1-2

HSKAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp

Deutschland DFB-Pokal
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hamburger SV

Der HSV geht mit ordentlich Rückenwind in das Achtelfinale: Denn zuletzt schlug das Team von Merlin Polzin trotz Unterzahl zu Hause gnadenlos zu. In der Nachspielzeit (90.+4) gelang Fabio Vieira der 2:1-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart. Im DFB-Pokal setzte sich der Hamburger SV mit 1:0 gegen Heidenheim und in der ersten Runde knapp in der Verlängerung mit 2:1 gegen den FK Pirmasens durch.

Hamburger SV v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images

News über Holstein Kiel

Der Zweitligist findet sich in der Liga enttäuschenderweise in der unteren Tabellenhälfte wieder und musste sich zuletzt zu Hause mit 0:1 gegen Hertha BSC geschlagen geben. Im Pokal schalteten die Kieler den FC Homburg (2:0) und mit dem VfL Wolfsburg sogar bereits einen Bundesligisten aus (1:0).

Form

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HSK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

HSV

Letzte 5 Spiele

HSK

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

5

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Hamburger SV vs Holstein Kiel: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0