Um 20.45 Uhr wird es so weit sein: Dann rollt die Kugel im Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel am heutigen Mittwoch, den 3. Dezember. Austragungsort der Begegnung ist das Hamburger Volksparkstadion. Tobias Welz (Wiesbaden) leitet die Partie mit seinem Gespann. Lesen Sie hier die Spielvorschau Hamburger SV gegen Holstein Kiel.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
HSV (Hamburg) gegen Holstein Kiel heute live im Free TV und Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?
Getty Images
Das Pokalspiel des Hamburger SV gegen Holstein Kiel wird live und exklusiv von Sky im Einzelspiel und der Konferenz übertragen. Für das Einzelspiel werdet Ihr im Pay-TV bei Sky Sport 3 und Sky Sport 5 fündig - Oliver Seidler kommentiert. Die Konferenz bieten dagegen Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event an. Nele Ocik übernimmt die Moderation.
|Sky Deutschland
|Hier ansehen
Ihr seid lieber im Livestream dabei? Kein Problem, denn via Sky Go oder WOW könnt Ihr ebenfalls kostenpflichtig einschalten. Ohne Abo und per Einmalzahlung seid Ihr zudem über OneFootball live dabei.
Anstoßzeit Hamburger SV gegen Holstein Kiel
Hamburger SV vs Holstein Kiel: Aufstellungen
News über Hamburger SV
Der HSV geht mit ordentlich Rückenwind in das Achtelfinale: Denn zuletzt schlug das Team von Merlin Polzin trotz Unterzahl zu Hause gnadenlos zu. In der Nachspielzeit (90.+4) gelang Fabio Vieira der 2:1-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart. Im DFB-Pokal setzte sich der Hamburger SV mit 1:0 gegen Heidenheim und in der ersten Runde knapp in der Verlängerung mit 2:1 gegen den FK Pirmasens durch.
Getty Images
News über Holstein Kiel
Der Zweitligist findet sich in der Liga enttäuschenderweise in der unteren Tabellenhälfte wieder und musste sich zuletzt zu Hause mit 0:1 gegen Hertha BSC geschlagen geben. Im Pokal schalteten die Kieler den FC Homburg (2:0) und mit dem VfL Wolfsburg sogar bereits einen Bundesligisten aus (1:0).