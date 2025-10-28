Im Rahmen der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen sich am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, die beiden Erstligisten 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen.

HSV (Hamburg) bei 1. FC Heidenheim heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal im Free TV und Live Stream?

Wer eine Übertragung im Free-TV sucht, wird nirgends fündig. Stattdessen müssen all jene, die das Pokalspiel zwischen Heidenheim und dem HSV live verfolgen möchten, bei Sky vorbeischauen. Dort laufen alle Partien des Pokals. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 3 HD, wo Roland Evers später die Partie kommentiert.

Wem die Konferenz mit allen Parallelspielen lieber ist, muss Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD anmachen.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky zu sehen. Für den Zugriff darauf wird allerdings entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Bei Heidenheim ist früh klar, dass man in dieser Bundesliga-Saison gegen den Abstieg kämpfen wird. Nach acht Spielen stehen die Heidenheimer mit nur vier Punkten auf dem Konto auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt trennten sie sich mit einem 2:2-Unentschieden von Werder Bremen.

Der HSV findet nach einem holprigen Start in die Saison zunehmend in die Spur. In den letzten Spielen holten die Hamburger zwei Siege und zwei Unentschieden. Selbst bei den jüngsten Niederlagen gegen RB Leipzig und den VfL Wolfsburg zeigte die Mannschaft solide Leistungen.

