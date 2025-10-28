Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoHamburger SV
Marko Brkic

HSV (Hamburg) bei 1. FC Heidenheim heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal im Free TV und Live Stream?

Der Hamburger SV ist im DFB-Pokal zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Rahmen der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen sich am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, die beiden Erstligisten 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wer eine Übertragung im Free-TV sucht, wird nirgends fündig. Stattdessen müssen all jene, die das Pokalspiel zwischen Heidenheim und dem HSV live verfolgen möchten, bei Sky vorbeischauen. Dort laufen alle Partien des Pokals. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 3 HD, wo Roland Evers später die Partie kommentiert.

Wem die Konferenz mit allen Parallelspielen lieber ist, muss Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD anmachen.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky zu sehen. Für den Zugriff darauf wird allerdings entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bundesliga
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Hamburger SV

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Voith-Arena

FC Heidenheim vs. Hamburger SV: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Hamburger SV Aufstellungen

FC HeidenheimHome team crest

4-3-1-2

Aufstellung

3-4-3

Home team crestHSV
41
D. Ramaj
23
Omar Traoré
6
P. Mainka
19
Jonas Föhrenbach
4
T. Siersleben
16
J. Niehues
22
A. Ibrahimovic
20
L. Kerber
3
Jan Schöppner
11
B. Zivzivadze
9
S. Schimmer
26
D. Peretz
25
J. Torunarigha
44
L. Vuskovic
8
D. Elfadli
20
F. Vieira
28
M. Muheim
21
N. Remberg
16
G. Gocholeishvili
11
Ransford Königsdörffer
38
Alexander Rössing
14
R. Philippe

3-4-3

HSVAway team crest

HDH
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Schmidt

HSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Bei Heidenheim ist früh klar, dass man in dieser Bundesliga-Saison gegen den Abstieg kämpfen wird. Nach acht Spielen stehen die Heidenheimer mit nur vier Punkten auf dem Konto auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt trennten sie sich mit einem 2:2-Unentschieden von Werder Bremen.

Der HSV findet nach einem holprigen Start in die Saison zunehmend in die Spur. In den letzten Spielen holten die Hamburger zwei Siege und zwei Unentschieden. Selbst bei den jüngsten Niederlagen gegen RB Leipzig und den VfL Wolfsburg zeigte die Mannschaft solide Leistungen.

Form

HDH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

HDH

Letzte 5 Spiele

HSV

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FC Heidenheim vs. Hamburger SV: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

