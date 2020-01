HSV vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel heute übertragen

Im Hamburger Volksparkstadion treffen an diesem Freitag der Hamburger SV und der FC Schalke 04 aufeinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung.

Das klingt nach der guten alten Zeit in der , es ist jedoch nur ein Testspiel in der Wintervorbereitung: Der empfängt am Freitagabend den im Volksparkstadion. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Der Hamburger Sportverein steht nach 18 Saisonspielen auf dem zweiten Tabellenplatz der und hat aktuell drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Arminia Bielefeld . Doch in den 18 Ligaspielen standen nur acht Siege zu Buche, ganze siebenmal musste sich das Team von Trainer Dieter Hecking geschlagen geben. Gegen S04 gibt es nun einen echten Härtetest.

Auf der Gegenseite hat der FC Schalke 04 mit David Wagner vor der Saison einen Trainer verpflichten können, der die Euphorie zurück in die Veltins Arena brachte. Schalke steht auf Platz fünf, hat 30 Punkte auf dem Konto und liegt nur drei Punkte hinter Rekordmeister Bayern München. Zuletzt sorgte jedoch der Transfer von Alexander Nübel zum FCB für Wirbel.

HSV vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten und verrät außerdem, wie beide Teams personell an den Start gehen.

HSV vs. FC Schalke 04: Alle Infos zum Testspiel

Duell HSV vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 10. Januar 2020 - 18 Uhr Ort Volksparkstadion Hamburg ( ) Kapazität 57.000 Plätze

HSV vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Die Winterpause ist schon bald vorbei und die deutschen Teams bereiten sich auf die Rückrunde in der 1. bzw. 2. Bundesliga vor. Dabei kommt es zum Klassiker HSV vs. Schalke 04 - doch laufen die vollen 90 Minuten heute live im Stream ?

HSV vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf dem YouTube-Kanal des HSV

Hamburg gegen Schalke, ein Duell zweier Traditionsklubs - das Spiel wird in voller Länge auf dem hauseigenen YouTube-Kanal des Hamburger Sportvereins kostenlos übertragen.

Klickt Euch einfach kurz vor dem Anstoß, welcher um 18 Uhr erfolgen wird, auf die Seite und genießt dann das Spiel live und in voller Länge.

HSV vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf dem YouTube-Kanal von S04

Es gibt natürlich auch eine Alternative, diese wird vom FC Schalke 04 gestellt. Königsblau zeigt / überträgt das Testspiel ebenfalls auf YouTube.

Die gute Nachricht ist: Auch hier laufen die vollen 90 Minuten kostenlos im LIVE-STREAM.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

Ihr vermisst die Bundesliga live im Netz? Das liegt daran, dass aktuell Winterpause ist und die 1. bzw. 2. Bundesliga derzeit am pausieren sind. Die gute Nachricht: Die Bundesliga kommt live auf DAZN, da sich der Kanal die Rechte am Spiel gesichert hat.

Zudem schenkt DAZN jedem Neukunden einen Gratismonat (30 Testtage). Im Anschluss kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat . Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - somit spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

DAZN zeigt neben der Bundesliga auch viele Spiele der , , , , , Länderspiele, - hinzu kommen Live-Übertragungen aus der NBA, der NFL, von Top-Events aus Tennis, Darts, Boxen oder Eishockey. Während Spiele von S04 hin und wieder live und in voller Länge gezeigt werden, laufen die Highlights aller Spiele des HSV ebenfalls auf DAZN.

Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN - alle Infos:

Die Bundesliga im LIVE-STREAM per Gratismonat auf DAZN sehen - die App :

HSV vs. FC Schalke 04: Das Testspiel live im TV sehen

Die vollen 90 Minuten zwischen dem HSV und Schalke 04 sind im Internet im LIVE-STREAM zu sehen, das wisst Ihr jetzt. Doch kommt das ganze Spiel auch live im deutschen Fernsehen? Hier erfahrt Ihr es, in diesem Abschnitt.

HSV vs. FC Schalke 04 live im TV sehen - bei HSV-TV

Hamburg gegen Schalke kommt am Freitagabend um 18 Uhr live im Fernsehen - und zwar bei HSV-TV. Der interne Kanal des Hamburger Sportvereins ist die einzige Option, mit der Ihr die vollen 90 Minuten des Testspiels zwischen dem Bundes- bzw. Zweitligisten in voller Länge anschauen könnt.

Kein Free-TV-Sender hält die Rechte an der Übertragung des Freundschaftsspiels, welches gleichzeitig ein echter Härtetest vor dem Rückrundenstart ist. Ansonsten hat auch kein anderer Sender die Begegnung im Angebot.

HSV vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen des HSV und von Schalke 04 gehen gegen 17 Uhr an die Öffentlichkeit. Dann findet Ihr sie hier.

HSV vs. FC Schalke 04: Teamvergleich in der Saison 2019/20

HSV Kriterium SCHALKE 04 36 Tore 29 19 Gegentore 21 5 Spiele zu Null 4 2 Spiele ohne Torerfolg 4 27 Kadergröße 20 2. Platzierung in der Liga 5.

HSV vs. FC Schalke 04: Der direkte Vergleich beider Teams