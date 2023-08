Die Roma brachte den letzten Testkick vor dem Beginn der Serie A freiwillig mit zehn Spielern zu Ende.

WAS IST PASSIERT? José Mourinho hat beim 2:1-Testspielsieg seiner AS Rom gegen Partizani Tirana für eine kuriose Szene gesorgt: Der portugiesische Startrainer nahm in der 79. Minute Neuzugang Houssem Aouar aus der Begegnung, obwohl er zuvor bereits dreimal ausgewechselt hatte und so keinen frischen Spieler mehr bringen durfte.

Aouar, der nicht verletzt war, blickte ungläubig, als er vom Feld ging. Mourinho empfing ihn an der Seitenlinie, legte einen Arm um ihn und erläuterte ihm offensichtlich, was hinter der Auswechslung steckte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut eines Berichts des Corriere dello Sport gab es zwei Gründe für die ungewöhnliche Auswechslung. Mourinho wollte demnach für Gleichstand bei den eingesetzten Spielern auf dem Feld sorgen, da Tirana zu jenem Zeitpunkt auch nur noch mit zehn Spielern aktiv war. Partizani-Trainer Zoran Zekic hatte zuvor während der zweiten Halbzeit einen Fehler begangen, als er einen Spieler herunternahm und ihn durch einen Akteur ersetzen wollte, der ebenfalls bereits ausgewechselt war.

Der Schiedsrichter erlaubte Zekic nicht, diesen Fauxpas zu korrigieren, was zu Mourinhos Aouar-Auswechslung führte.

Mourinho soll die Situation außerdem genutzt haben, um seinen Mittelfeldspieler vor einer möglichen Verletzung zu schützen. Aouar war zuvor von einigen Kontrahenten in Zweikämpfen hart angegangen worden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Aouar stammt aus der Jugend von Olympique Lyon und schaffte dort 2017 den Sprung in den Profikader. Vor wenigen Wochen wechselte der 25-Jährige ablösefrei von OL zu den Giallorossi und unterzeichnete einen bis 2028 gültigen Vertrag. Zuvor soll sich auch Bundesligisten Eintracht Frankfurt um den algerischen Nationalspieler bemüht haben.

WIE GEHT ES WEITER? Am nächsten Wochenende beginnt für Aouar und seine Mannschaftskameraden die neue Saison in der Serie A. Der Tabellensechste der Vorsaison empfängt dann im Olimpico Salernitana.