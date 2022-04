Holstein Kiel vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 29. Spieltag in der 2. Bundesliga. Im Zuge dessen kommt es am Sonntag um 13.30 Uhr beispielsweise zum Nordderby Holstein Kiel vs. Hamburger SV. Damit treten der Zwölfte und der Sechste gegeneinander an, wobei die beiden Teams 34 und 45 Punkte holten. Im ersten Saisonduell gab es ein Unentschieden.

Holstein Kiel verlor fünf seiner bislang letzten sechs Meisterschaftsspiele. Hierbei gelang der einzige Punktgewinn in der bislang letzten Heimpartie gegen Ingolstadt. Unmittelbar zuvor und danach erlebte das Team von Marcel Rapp.

Der Hamburger SV verlor drei seiner vier Zweitliga-Partien zwischen Ende Februar und Anfang April. Hierbei schrieb die Mannschaft von Tim Walter lediglich mit einem Unentschieden in Düsseldorf. Dieses fiel zwischen Niederlagen in Nürnberg und am Samstag daheim gegen Paderborn 07. Danach kehrte der HSV am Dienstag mit einem Heimerfolg im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue auf die Siegerstraße zurück.

Heute um 13.30 Uhr steigt in der 2. Bundesliga das Nordderby Holstein Kiel – HSV (Hamburger SV). GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Holstein Kiel vs. HSV (Hamburger SV): Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: Holstein Kiel vs. HSV (Hamburger SV) Datum: Sonntag, 10. April 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Holstein-Stadion (Kiel)

Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky strahlt sämtliche Spiele der 2. Bundesliga aus. Außerdem hält der Pay-TV-Sender für fast alle davon die Exklusivrechte. Hierbei bilden die Begegnungen am Samstag um 20.30 Uhr, die ebenso bei Sport1 im Free-TV laufen, die Ausnahme. Dem Bezahlanbieter stehen zahlreiche Kanäle zur Verfügung. Hierbei läuft die Übertragung des Nordderbys Kiel vs. HSV bei Sky Sport Bundesliga 2. Zudem könnt Ihr Euch die Begegnung in HD anschauen. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff und somit um 13.00 Uhr starten die Vorberichte. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zum Match im Holstein-Stadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Jedoch benötigt Ihr für die TV-Übertragung das Bundesliga-Paket. Dieses erhaltet Ihr sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in einer Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro. Sky bietet Euch auf seiner Webseite sämtliche Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Sonntags um 13.30 Uhr gehen üblicherweise drei Zweitliga-Partien über die Bühne. Und Derby finden zusätzlich zum Nordderby Kiel gegen HSV die Spiele Paderborn 07 – Karlsruher SC und Sandhausen – Dynamo Dresden statt. Infolgedessen steht ebenso eine Konferenz zur Verfügung. Diesbezüglich werden Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) fündig.

Holstein Kiel – HSV (Hamburger SV) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Abonnement lohnt sich übrigens auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher Euer Eigen nennt. Denn: Sky sendet sein gesamtes Programm ebenso mittels LIVE-STREAM aus. Somit könnt Ihr die Übertragung des Matches Holstein Kiel vs. Hamburger SV von überall aus mitverfolgen. Dafür stehen zwei Optionen zur Verfügung.

Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go, dem hauseigenen Streaming-Portal, handelt es sich um die Erste davon. Dabei reicht es vollkommen, wenn Ihr Euch einloggt. Allerdings müsst Ihr Euch nach einem heutigen Abschluss des Bundesliga-Paketes gedulden. Und das bedeutet, dass Ihr entweder auf eine Wiederholung des Nordderbys Kiel gegen HSV oder auf das Sky Ticket zurückgreifen könnt. Ihr findet die Sendetermine auf der Webseite des Pay-TV-Senders.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV)

Mit dem Sky Ticket umgeht Ihr Wartezeiten. Denn: Die Freischaltung erfolgt sofort. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Wenn Ihr Euch das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro zulegt, bekommt Ihr das gesamte Sportangebot ins Haus geliefert. Außerdem könnt Ihr mit zwei Geräten auf einmal darauf zurückgreifen. In puncto Fußball kommt Ihr zusätzlich in den Genuss der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League. Zudem kommen Liebhaber der NHL, der Formel 1, der ATP World Tour und der PGA-Tour auf ihre Kosten.

Zu Holstein Kiel vs. HSV (Hamburger SV) via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem stellt der LIVE-TICKER von GOAL eine weitere Option dar. Damit erfährt alles zu den Treffern, weiteren Torchancen, Wechseln, Ausschlüssen und Verwarnungen im Nordderby Kiel – HSV. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Holstein Kiel vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.