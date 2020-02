Holstein Kiel vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die 2. Bundesliga und ihre Übertragung

In der 2. Bundesliga trifft Holstein Kiel auf den FC St. Pauli. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spiel im TV und LIVE-STREAM.

Montagabendspiel der 2. : trifft auf den . Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Für Holstein Kiel, das im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegt, geht es im Heimspiel gegen den Klub aus Hamburg darum, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Man will möglichst frühzeitig die Klasse sichern.

Auf der Gegenseite befindet sich der FC St. Pauli aktuell auf Platz 15, nur ein Zähler trennt die Männer vom Millerntor von Relegationsplatz 16.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten und verrät auch, wie die Mannschaftsaufstellungen beider Teams aussehen.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli auf einen Blick

Duell Holstein Kiel vs. FC St. Pauli Datum Montag, 10. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Holstein-Stadion, Kiel Zuschauer ‎15.034 Plätze

Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live im TV sehen: So läuft die

Die 2. Bundesliga am Montagabend ist fast schon Tradition. Vor wenigen Jahren war die zweithöchste deutsche Spielklasse am ersten Tag der neuen Woche noch live im Free-TV zu sehen. Doch wie ist das heute? Kommt Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live im TV?

Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live im TV bei Sky sehen

Bei den Übertragungsrechten im deutschen und internationalen Fußball gibt es immer wieder Änderungen. Verständlich also, wenn der eine oder andere Fan den Überblick verloren hat, wo welches Spiel läuft.

Holstein Kiel vs. FC St. Paul kommt heute live im TV bei Sky, denn der Unterföhringer Bezahlsender hat die vollen 90 Minuten der Begegnung live im Fernsehen parat. Ganz generell die Info: Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky laufen alle Spiele der 34 Spieltage und damit auch Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live.

Um 20 Uhr beginnt die Einzelübertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Kommentator Michael Born. Um die Sky-Sender freizuschalten, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Wie Ihr das buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite. Hier gibt's zudem alle Infos zur Partie Kiel gegen St. Pauli.

Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live im Free-TV sehen? Geht das?

Nein, auf diese Frage können wir Euch leider nur eine negative Antwort geben. Die vollen 90 Minuten zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli werden nicht live im TV gezeigt, weil das Free-TV keine Rechte an der 2. Bundesliga hält.

Heißt im Klartext: Holstein Kiel vs. FC St. Paul heute live im Free-TV sehen, das klappt leider nicht.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Kiel gegen St. Pauli lautet das Abendspiel am Montag der 2. Bundesliga. Im TV kommt die ganze Begegnung auf Sky, wie sieht es allerdings im LIVE-STREAM aus?

Der Unterföhringer TV-Sender ist erneut beteiligt und zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM auf den beiden Portalen Sky Go und Sky Ticket. Die beiden hauseigenen Streaming-Portale zeigen dieselbe Übertragung, die auch im Fernsehen läuft. Auch hier könnt Ihr also ab 20 Uhr einschalten und den Vorberichten lauschen. Danach beginnen dann um 20.30 Uhr spannende 90 Minuten bei Holstein Kiel vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM.

Bei Sky Go können sich alle Sky-Kunden kostenlos einloggen. Die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss erteilt, sodass Ihr diese ganz problemlos verwenden könnt. Sky Ticket hingegen steht jedem zur Verfügung, der lediglich die LIVE-STREAMS und nicht das TV-Programm abonnieren will. Großer Vorteil dabei ist die kurzfristige Vertragsdauer.

Somit könnt Ihr auch spontan vor Anpfiff einen Zugang zu Sky Ticket buchen. Der erste Monat kostet dabei 9,99 Euro, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.sky.de.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die vollen 90 Minuten zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli verpasst? Alles klar, dann müsst Ihr Euch nach einer Alternative umsehen. DAZN zeigt / überträgt die besten Szenen der Zweitliga-Partie im Nachgang der Partie.

Auf dem Streamingportal DAZN laufen nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Gegen 23 Uhr könnt Ihr Euch darauf einstellen, dass das Video dann zur Verfügung steht.

Einzige Voraussetzung ist das DAZN-Abo. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Falls Ihr Euch direkt für ein Jahr anmeldet, spart Ihr etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro für 12 Monate.

Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN haben wir Euch in einem Artikel zusammengestellt.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli: Die Mannschaftsaufstellungen

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Die 2. Bundesliga wird auch im LIVE-TICKER zu verfolgen sein, denn die vollen 90 Minuten zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel gibt es auch dort zu verfolgen.

Hier werden alle wichtigen Aktionen aus der HDI Arena ausführlich geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet.

Und das Beste: Der TICKER ist für Euch absolut kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick