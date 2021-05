Wer zeigt / überträgt das Rückspiel der Relegation (Holstein Kiel vs. 1. FC Köln) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung

Nur drei Tage nach dem Hinspiel ist der 1. FC Köln bei Holstein Kiel zu Gast. Goal erklärt, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Tag der Entscheidung, und das gleich mehrfach: Nicht nur im Champions-League-Finale und bei den Endspielen der Amateure wird am Samstag Fußball gespielt, auch in der Relegation geht es munter zu: Der SV Holstein Kiel empfängt den 1. FC Köln.

Austragungsort ist das Holstein-Stadion in Kiel - erst drei Tage vor dem Rückspiel fand das Hinspiel in Köln statt. Anstoß ist am Samstag um 18.00 Uhr. Da die Finals der Landesverbände zwischen 13.00 und 16.00 Uhr angepfiffen werden und Chelsea - Manchester City erst um 21.00 Uhr angestoßen wird, ist dazwischen genug Zeit, um sich die Relegation anzuschauen.

Interessant zu wissen: Seit dem Comeback der Relegation in 2009 konnte sich noch nie ein Team durchsetzen, was das Hinspiel verlor. Holstein Kiel war erst vor drei Jahren in der Aufstiegsrunde, scheiterte dort aber am VfL Wolfsburg.

Nur durch eine Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Spieltag ist Holstein Kiel noch auf den dritten Platz abgerutscht - schaffen die Störche trotzdem noch den Aufstieg? Goal erklärt, wie die Relegation am Samstag gezeigt/übertragen wird.

Holstein Kiel empfängt den 1. FC Köln: So findet die Relegation am Samstag statt

Begegnung Dritter der 2. Bundesliga vs. Sechzehnter der Bundesliga Holstein Kiel vs. 1. FC Köln Datum Samstag, 29. Mai 2021 Wettbewerb Relegation | Rückspiel Anstoß 18.00 Uhr (hier im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Holstein-Stadion | Kiel

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel - 1. FC Köln live im TV? Die Relegation im Fernsehen

Am Samstagabend ist es soweit: Endlich wird man wissen, welches das 18. und letzte Team ist, welches in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielen wird - ebenso wichtig ist es natürlich für alle Vereine der 2. Bundesliga, den letzten Konkurrenten zu erfahren.

Wer zeigt / überträgt die Relegation LIVE? Holstein Kiel vs. 1. FC Köln im TV

Tolle Nachrichten für alle Fans, die sich unbedingt die Relegation auf dem Flachbildschirm anschauen wollen: Streamingdienst DAZN zeigt die Relegation zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln!

DAZN gehört seit kurzer Zeit zu den übertragenden Sendern der Bundesliga und hat sich für die kommende Saisons zusätzliche Begegnungen sichern können. In dieser Saison zeigt die Plattform aus Ismaning beide Spiele der Relegation - exklusiv!

Kein Fernsehsender überträgt Relegation: So wird Holstein Kiel - 1. FC Köln gezeigt

Das heißt umgekehrt aber auch, dass kein Fernsehsender die Relegation der Bundesliga in Deutschland LIVE überträgt: Sky, Sport1, ARD, ZDF, Eurosport, MagentaSport - sie alle gehen am Samstag, wie schon beim Hinspiel, leer aus.

Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr auf die Relegation auf eurem Fernseher verzichten müsst: Mit einem Smart-TV könnt ihr das Aufeinandertreffen von Köln und Kiel trotzdem in herausragender Qualität verfolgen!

Smart-TV, Handy, PS5: Mit diesen Geräten seht ihr Kiel gegen Köln

Ein Smart-TV ist ein moderner Fernseher, für den es möglich ist, eine stabile Internetverbindung aufzubauen. So kann man problemlos und umsonst die zuständige DAZN-App herunterladen, sich kostenlos registrieren und die Relegation LIVE sehen!

Natürlich ist der "intelligente Fernseher" nicht das einzige Gerät, mit dem man DAZN benutzen kann. Sei es via Browser am PC oder Laptop oder dank der kostenlosen App am Handy, Tablet oder der Spielekonsole - die Möglichkeiten sind riesig!

Kiel gegen Köln am Samstag: Die LIVE-Übertragung von DAZN zur Relegation

DAZN ist nicht nur für seine schier unendliche Menge an LIVE-Sport bekannt, auf die wir später noch eingehen - auch die Qualität kommt hier alles andere als zu kurz. Dieses Wochenende mit dabei: Ralph Gunesch, früherer Bundesligaprofi für den 1. FSV Mainz 05.

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Expertise : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Wer überträgt / zeigt die Relegation (Holstein Kiel - 1. FC Köln) im LIVE-STREAM? So seht ihr das Rückspiel kostenlos im Internet

Es sind herausragende Nachrichten für die meisten Anhänger:innen in Deutschland, dass DAZN die Relegation überträgt: Der Streamingdienst ist schließlich durchaus beliebter als die Konkurrenz im Bezahlfernsehen, nicht zuletzt dank seines kostenlosen Abonnements.

Richtig gelesen: Der Streamingdienst schenkt euch sozusagen das gesamte Programm! In den nächsten Abschnitten schauen wir uns ein paar Eigenheiten DAZNs genauer an, inklusive Gratisabo und dem DAZN-Programm.

Relegation heute kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir direkt mit dem wichtigsten an: Dem kostenlosen Abonnement! Mit dem DAZN Probemonat bekommt ihr 30 Tage lang Zugang zu allen Inhalten, ohne einen Cent bezahlen zu müssen!

Ganz unabhängig davon, was ihr auf DAZN sehen wollt - mit dem Gratismonat wird es möglich! Das Abonnement ist in dem Monat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich: Ihr könnt also jederzeit kündigen.

Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln auf DAZN: So günstig ist die Relegation

Probemonat abgelaufen? Dann müsst ihr ein Abonnement buchen, sofern ihr weiterhin das Programm auf DAZN und die Relegation sehen wollt. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Abonnementvarianten, das Monats- und das Jahresabo.

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (ihr spart 24 Euro)

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Ab der Saison 2021/22 gelten neue Regeln.

So viel LIVE-Sport gibt's nur hier: DAZN kann mehr als nur Relegation

Die Relegation ist natürlich ein wichtiges Sportereignis, DAZN kann aber viel mehr als das. Hier findet ihr eine Auswahl an Sportarten und Events, die im DAZN-Programm zu sehen sind.

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Eishockey

Basketball

UFC

Leichtathletik

Tennis

Handball

Boxen

Wintersport

Darts

Motorsport

und vieles mehr!

Die Aufstellungen von Holstein Kiel und dem 1. FC Köln: So laufen die Teams in der Relegation auf

Die Vereine veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, für die sich Friedhelm Funkel und Ole Werner entschieden haben. Klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

