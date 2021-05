Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Champions-League-Finales

Das Finale der Champions League steht an - der FC Chelsea trifft auf Manchester City. Goal erklärt, wie die Partie LIVE übertragen / gezeigt wird.

Es ist so weit - das Finale der Champions League steht vor der Tür! Wer wird der Nachfolger des FC Bayern München? Im Estádio do Dragão in Porto spielen am Samstag Manchester City und der FC Chelsea um den Henkelpott.

Es ist ein hochspannendes Duell - gerade aus deutscher Sicht, obwohl keine deutsche Mannschaft vertreten ist. Mit Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und dem Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sind gleich fünf deutsche Akteure in Portugal, die eine wichtige Rolle spielen könnten/werden.

Es ist bereits das vierte Pflichtspiel in der Saison zwischen diesen beiden Vereinen - aktuell hat der FC Chelsea im direkten Vergleich die Nase vorn. Nach einer 1:3 Niederlage im Hinspiel der Premier League gab es im Rückspiel (2:1) und im Halbfinale des FA Cups (1:0) zwei Siege für die Blues.

Das Duell der Superlative steigt am Samstag, wie schon in der letzten Spielzeit findet das Finale der Königsklasse in Portugal statt. Goal erklärt, wie die Begegnung im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Manchester City vs. FC Chelsea: So findet das Finale der Champions League statt

Begegnung Manchester City vs. FC Chelsea Datum Samstag, 29. Mai 2021 Wettbewerb Champions League | Finale Anstoß 21.00 Uhr (hier im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Estádio do Dragão | Porto | Portugal Zuschauer 16.000 (33% der Stadionkapazität) Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz | Spanien

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Chelsea LIVE im TV? Die Übertragung des Champions-League-Finales im Fernsehen

Es ist für beide Teams das Spiel der Saison: Ein Sieg am Samstag und man ist offiziell die beste Mannschaft Europas! Seit jeher gilt die Champions League als prestigeträchtigster Titel im europäischen Vereinsfußball, vor allem der FC Chelsea durfte das schon erleben.

2012 gewann die Mannschaft von der Stamford Bridge das Finale gegen den FC Bayern München und gehört seitdem zum ausgewählten Kreis an Teams, die bereits auf dem Olymp standen. Manchester City gehörte bislang nicht dazu.

Das Beste, was die Champions League zu bieten hat: Manchester City trifft auf den FC Chelsea

Samstag wird für Fußballanhänger:innen auf der ganzen Welt ein besonderer Tag. Gerade in Deutschland ist durch den Finaltag der Amateure und dem Bundesliga-Relegationsrückspiel bereits einiges auf dem Programm, gekrönt wird der Fußballtag durch das Finale der Champions League.

Obwohl es ein englisches Finale ist, da nur Teams aus der Premier League teilnehmen, werden trotzdem eine große Menge an Fans das Spiel am Sonnabend verfolgen wollen. Wer zeigt am Samstag das Duell zwischen Manchester City und dem FC Chelsea?

Finale der Champions League nicht im Free-TV: So wird die Königsklasse im Fernsehen gezeigt

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle Leser:innen, die sich auf die Champions League im TV gefreut haben - natürlich fangen wir mit den schlechten News an, damit wir diese hinter uns lassen können.

Das Finale der Champions League 2020/2021 läuft nicht im Free-TV! Keiner der Sender, die Sportevents übertragen und kostenlos empfangbar sind (ZDF, ARD, Sport1, Eurosport...), überträgt am Samstag das Königsklassenendspiel LIVE im Programm.

FC Chelsea vs. Manchester City LIVE im TV: So überträgt Sky das Finale der Champions League

Stattdessen muss man, wenn man das Spiel unbedingt im Fernsehen verfolgen will, auf Sky zurückgreifen. Der Bezahlsender aus Unterföhring hat sich gewisse Übertragungsrechte der Champions League gesichert und wird daher auch das Finale übertragen. Die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Vorberichterstattung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 Sky Sport 1 HD Sky Sport UHD

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Dieter Hamann Lothar Matthäus Erik Meijer

: Kommentar: Wolff Fuss

Champions League im Pay-TV: So teuer ist Chelsea vs. Manchester City auf Sky

Kommen wir nun zum großen Manko von Sky: Der Fernsehsender ist nicht kostenlos zu sehen, ganz im Gegenteil: Um das Programm des Fernsehsenders sehen zu können, muss man ein Paket buchen.

Sky bietet unterschiedliche Pakete an, wobei Euch das "Sport"-Paket" interessieren sollte. In diesem sind neben der Champions League (nur noch diese Saison) auch der DFB-Pokal und die Formel 1 vertreten. Hier findet Ihr alles Weitere zum Bezahlsystem von Sky.

So seht Ihr die Champions League kostenlos! DAZN überträgt am Samstag Manchester City gegen den FC Chelsea

Ihr seid frustriert, weil Sky am Wochenende die Champions League übertragen wird und Ihr daher schon eine Menge Kosten einplant? Nicht so schnell, es gibt schließlich eine Alternative! Auch der Streamingdienst DAZN überträgt das Finale der Champions League!

Anders als Sky ist DAZN zwar kein Fernsehsender, sondern überträgt sein Programm vollständig über das Internet. Dafür gibt es hier durchaus Vorteile - unter anderem kann man DAZN kostenlos verfolgen! Mehr dazu erklären wir im Lauf des Artikels, als Erstes werfen wir einen Blick auf die Übertragung:

Beginn der Vorberichterstattung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experten : Sandro Wagner

: Kommentar: Jan Platte

Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League im LIVE-STREAM? FC Chelsea - Manchester City LIVE und kostenlos im Internet sehen - so geht's!

DAZN und Sky übertragen am Samstag also das Endspiel der diesjährigen Champions League, das haben wir in den vorangestellten Absätzen bereits erkannt. Schauen wir uns nun die Anbieter genauer an.

DAZN-Stream von Manchester City vs. FC Chelsea auf dem Fernseher sehen? Kein Problem!

Fangen wir mit DAZN an, der Streamingdienst ist schließlich noch relativ jung (seit 2016) und dürfte daher dem/der ein oder anderen noch unbekannt sein. Praktisch: Ihr müsst keine Angst haben, dass Ihr am Wochenende auf die Champions League auf dem Fernseher verzichten müsst.

Der Streamingdienst strahlt sein Programm zwar nur über das Internet aus, dank eines Smart-TVs ist das aber kein Problem. Kostenlose App herunterladen, kostenlos registrieren und schon kann der Fußballabend beginnen!

Champions League am Samstag kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Apropos kostenlos registrieren: Was hat es damit eigentlich auf sich? Die Antwort ist einfach: DAZN bietet den DAZN Probemonat an, mit dem man einen Monat Abonnement geschenkt bekommt!

Egal welches Event auf DAZN, sei es Champions League, NBA oder Darts, Ihr könnt mit dem Probemonat alles kostenlos sehen! Dabei ist der Gratismonat nicht nur umsonst, sondern auch noch unverbindlich, Ihr braucht also keine Angst vor einem langfristigen Knebelvertrag haben, sondern könnt ganz einfach rechtzeitig kündigen!

Von der Champions League zu den olympischen Spielen: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN!

DAZN wirkt schön und gut, aber Ihr hättet gerne eine größere Übersicht zu den zahlreichen Events, die angeboten werden? Wir waren mal so nett und haben Euch eine Aufzählung der Highlights zusammengestellt - hier ist für jeden etwas dabei!

Geld sparen mit DAZN: So günstig ist die Champions League nach dem Probemonat

Euer Probemonat ist abgelaufen? Dann müsst Ihr ein Abonnement buchen, sofern Ihr das Finale der Champions League (und alle weiteren DAZN-Inhalte) sehen wollt. Es gibt zwei unterschiedliche Abonnementvarianten, das Jahresabo und das Monatsabo.

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (Ihr spart 24 Euro)

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Auch Sky strahlt LIVE-STREAM aus: Das sind Sky Go und das Sky Ticket

Nun haben wir ausführlich DAZN präsentiert, allerdings hat auch Sky einen Internetauftritt zu bieten: Gleich zwei Plattformen wurden durch den Pay-TV-Sender ins Leben gerufen, Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Go ist für alle Anhänger:innen, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben, so könnt Ihr diese Inhalte auch kostenlos auf anderen Geräten verfolgen. Sky Ticket dagegen ist ein flexibler Zugang, mit dem Ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten und Paketen freischalten könnt.

DAZN und Sky in den Stores: So seht Ihr das Finale der Champions League und Chelsea - ManCity problemlos auf Handy und Tablet

Die Aufstellungen von Manchester City und dem FC Chelsea: So laufen die Teams im Finale der Champions League auf

Etwa eine Stunde werden die Vereine Manchester City und FC Chelsea die Aufstellungen bekanntgeben, für die sich Pep Guardiola und Thomas Tuchel entschieden haben. Wir werden diese hier eintragen, klickt Euch also wieder in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer überträgt / zeigt Manchester City vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen des Champions-League-Finales im Überblick