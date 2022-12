Es steigt das WM-Viertelfinale Holland vs. Argentinien. Doch wo läuft es heute live? GOAL hat Infos zu Übertragungen im TV, LIVE STREAM und TICKER.

Am Freitag findet bei der WM 2022 das Viertelfinale Holland vs. Argentinien statt. Hierbei duellieren sich der Achte und der Dritte im FIFA-Ranking. Das Kräftemessen im Lusail Iconic Stadium beginnt um 20 Uhr.

Holland setzte sich im Achtelfinale gegen die USA durch. Zuvor schloss die Elf von Louis van Gaal die Gruppe A mit sieben Punkten vor Senegal, Ecuador und Katar als Erster ab. Letzteres gelang Argentinien in der Gruppe C. Dort ließ die Mannschaft von Lionel Scaloni Polen, Mexiko und Saudi-Arabien hinter sich. Anschließend bezwang die Albiceleste zum Auftakt der K.-o.-Phase Australien.

Heute um 20 Uhr kommt es bei der WM 2022 zum Viertelfinale Holland vs. Argentinien. Doch wo wird das Duell zwischen den Oranjes und der Albiceleste heute live übertragen? GOAL bietet alle Infos zu den Ausstrahlungen im TV sowie im LIVE STREAM und im TICKER.

Holland vs. Argentinien im TV, LIVE STREAM und TICKER: Das WM-Viertelfinale heute live sehen – die Eckdaten

Spiel: Holland vs. Argentinien Datum: Freitag, 9. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium

Holland vs. Argentinien im TV, LIVE STREAM und TICKER: Das WM-Viertelfinale heute live sehen – die Übertragung im TV

Die Senderechte an der WM 2022 berechtigen die ARD und das ZDF dazu, 48 der 64 WM Spiele im Free-TV zu zeigen. Außerdem strahlt MagentaTV sämtliche Partien aus. Doch wo könnt Ihr das WM-Viertelfinale Holland vs. Argentinien heute live sehen?

Holland vs. Argentinien heute live in der ARD

Die Begegnung zwischen den Oranjes und der Albiceleste zählt zu jenen, die bei der ARD laufen. Hierbei könnt Euch die Partie im Lusail Iconic Stadium ebenso in HD anschauen. Die Sportschau beginnt ihre Vorberichterstattung um 18.30 Uhr und somit anderthalb Stunden vor dem Anstoß. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira

Holland vs. Argentinien heute live bei MagentaTV

Zusätzlich könnt Ihr Euch das WM-Viertelfinale Holland vs. Argentinien heute bei MagentaTV live ansehen. Hierfür benötigt Ihr jedoch einen Vertrag. In Kombination mit einem Internet-, TV- und Festnetzanschluss könnt Ihr die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart sowie Basic abschließen. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro auf den Tisch legen. Zudem stehen unabhängig vom Internetzugang diese Optionen zur Auswahl:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Vertragslaufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Vertragslaufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt auf der Homepage des Anbieters alle Einzelheiten finden. Die Übertragung bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 startet um 19.50 Uhr. Dazu kommt eine Ausstrahlung mit Taktik-Kommentar bei Fussball.TV 2 FIFA WM 2022. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten auf:

Vorberichte ab: 19.50 Uhr

19.50 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Christian Strassburger

Christian Strassburger Taktik-Kommentar: Benni Zander, Manuel Baum

Holland vs. Argentinien im TV, LIVE STREAM und TICKER: Das WM-Viertelfinale heute live sehen – die Übertragung im STREAM

Außerdem könnt Ihr Euch das WM-Viertelfinale Holland vs. Argentinien im LIVE STREAM ansehen. Denn: Magenta TV strahlt sein gesamtes Angebot zusätzlich online aus. Dasselbe gilt für die ARD, die auf ihrer Homepage laufend einen kostenfreien Stream anbietet. Obendrein bietet Euch die Sportschau einen Audiostream an.

Heute zu Holland vs. Argentinien via TICKER im Bilde bleiben

Überdies bietet Euch GOAL seinen TICKER an. Damit informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen im WM-Viertelfinale Holland vs. Argentinien.

Holland vs. Argentinien im TV, LIVE STREAM und TICKER: Das WM-Viertelfinale heute live sehen

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (Taktik-Kommentar) Im Free-TV: ARD Im LIVE STREAM: MagentaTV / ARD Im AUDIOSTREAM ARD Im LIVE-TICKER: GOAL

Holland vs. Argentinien: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.