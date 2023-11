"Hohe Nummer gehören zum American Football": Zinédine Zidane erklärt Lionel Messi seine ungewöhnliche Rückennummer bei Real Madrid

Der Franzose trug bei den Blancos jahrelang die Nummer '5' auf dem Rücken. Er schildert, wie es dazu kam.

WAS IST PASSIERT? Zinédine Zidane (51) hat in einem Talk von adidas mit Lionel Messi (36) erklärt, wieso er bei Real Madrid mit der Rückennummer '5' auflief. Die Wahl jener Nummer kam seinerzeit überraschend, war sie doch traditionell eher Defensivspielern vorbehalten. Zidane allerdings war ein Spielgestalter, der in der französischen Nationalmannschaft mit der '10' und bei seiner vorherigen Station Juventus mit der '21' aufgelaufen war.

WAS WURDE GESAGT? Messi, selbst ein legendärer 10er, sagte also zu Zidane: "Es war komisch, einen 10er mit der '5' zu sehen." Daraufhin führte der ehemalige Welt- und Europameister auf mit Blick auf den Sommer 2001 aus: "Florentino Pérez, der Präsident, mochte es nicht, wenn die Spieler Nummern wie die 25, 30 oder 35 trugen. Er war da eher oldschool – die 1 für den Torwart und so weiter."

"Manuel Sanchis hatte in Madrid die '5' und er ging", so Zidane weiter: "Bei meiner Ankunft fragte mich der Präsident, ob ich nicht eine Nummer zwischen '1' und '10' auswählen wolle. Wir nahmen die '5'. Er meinte, dass hohe Nummern zum American Football gehörten, wir aber beim Fußball seien. Und so bekam ich die '5'."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zidane spielte von 2011 bis 2006 für Real und gewann mit dem Verein unter anderem den Weltpokal, die Champions League und die spanische Meisterschaft.

Er gilt als Idol vieler Spieler und hat in Sachen Rückennummer nun einen prominenten Nachahmer: Jude Bellingham, Reals 103-Millionen-Euro-Einkauf aus diesem Sommer, trägt ebenfalls als nomineller Offensivspieler die '5'.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zidane lief in 227 Spielen für Real Madrid auf. Er erzielte 49 Tore und lieferte 68 Assists.