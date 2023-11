"War nicht mehr viel übrig": Jude Bellingham erklärt, warum er Zinedine Zidanes Trikotnummer bei Real Madrid gewählt hat

Jude Bellingham hat verraten, warum er bei Real Madrid mit der Nummer fünf und damit mit Zidanes legendärer Rückennummer aufläuft.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham hat im Rahmen der Verleihung des Ballon d'Or am Montag in Paris verraten, warum er sich bei seinem Klub Real Madrid im Sommer für die Rückennummer fünf, die einst Zinédine Zidane bei den Königlichen trug, entschieden hat.

WAS WURDE GESAGT? Bellingham sagte: "Es war nicht mehr viel übrig. Natürlich gibt das Extra-Druck, aber es sollte eine Hommage an eines meiner Idole sein."

DIE NEWS IN EINEM BILD:

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real dreht Bellingham richtig auf. Der 20-Jährige hat 13 Tore in 13 Pflichtspielen für die Königlichen erzielt. In der Liga war er bislang zehnmal erfolgreich - und hat damit jetzt schon mehr Treffer für Real gemacht, als Zidane jemals in einer Saison in Madrid gelangen.

Bei der Vergabe des Ballon d'Or wurde Bellingham mit der Kopa Trophy als bester junger Spieler ausgezeichnet.