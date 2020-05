1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC Berlin: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der Bundesliga

Nach der zweimonatigen Corona-Pause kehrt die Bundesliga wieder zurück: Wir zeigen Euch, wo Ihr Hoffenheim vs. Hertha heute live sehen könnt.

Das lange Warten hat ein Ende, die Politik hat grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 1. und 2. gegeben. Anstoß der Partie heute zwischen TSG und Berlin ist um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Hoffenheim wartet seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg und belegt aktuell Platz neun der Tabelle mit 35 Punkten. Die Hertha aus Berlin ist Dreizehnter mit 28 Punkten. Die Berliner wussten auch während der Zwangspause Schlagzeilen zu machen, allen voran Salomon Kalou mit seinem kontroversen Video aus der Kabine der Herthaner.

Auf ihn muss seine Mannschaft vorerst verzichten, der 34-Jährige wurde bis auf Weiteres suspendiert.

GOAL erklärt Euch, wo Ihr Hoffenheim vs. Berlin heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem findet Ihr die Aufstellungen beider Teams kurz vor Anpfiff hier.

1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC: Die Bundesliga am Samstag auf einen Blick

Wettbewerb: 1. Bundesliga

1. Bundesliga Match: TSG 1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC Berlin

TSG 1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC Berlin Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: PreZero Arena (Sinsheim)

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC heute live im TV sehen: So geht's

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fußballfans: Sky überträgt die Bundesliga-Konferenz heute um 15.30 Uhr live im Free-TV!

Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt die fünf Nachmittagsspiele auf Sky Sports News HD, welcher auch für Zuschauer, die kein Sky-Abo besitzen, frei empfangbar ist. Die Partie zwischen Hoffenheim und Berlin könnt Ihr also ganz entspannt in der Konferenz verfolgen.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC: Das sind die anderen Partien der Konferenz

Falls Ihr nur Hoffenheim gegen Hertha als Einzelspiel schauen wollt, müsst Ihr jedoch Sky abonniert haben. Die Einzelspiele werden leider nicht im Free-TV übertragen.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC heute im LIVE-STREAM anschauen: Alle Informationen

Sky bietet das gleiche Programm, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, auch als LIVE-STREAM auf skysportnews.de an. Die Konferenz der Bundesliga könnt ihr also auch unterwegs streamen. Hierfür müsst Ihr kein Sky-Kunde sein.

Wenn Ihr jedoch das Einzelspiel sehen wollt, gilt auch hier: Sky abonnieren und entweder über Sky-Go oder Sky-Ticket das Spiel streamen.

Alle Infos zu den kostenpflichtigen Angeboten von Sky findet Ihr auf deren Homepage.

1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER nachlesen: So klappt's

Ihr könnt das Spiel weder im Free-TV, noch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, wir von Goal haben einen LIVE-TICKER für Euch parat, der fast in Echtzeit über Tore und alle wichtigen Szenen informiert.

Zudem bekommt Ihr auch alle Infos zu den anderen Partien, damit Ihr nichts vom 26. Spieltag verpasst.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC heute: Die Highlights aller Spiele auf DAZN

Falls Ihr heute Nachmittag gar keine Zeit habt, um das Spiel zu verfolgen, könnt ihr Euch nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN zu Gemüte führen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der Euch rund um die Uhr mit Sport versorgt. Meldet Euch einfach mal an und testet den Gratismonat und das riesige Sportpaket von DAZN aus.

Falls Euch das Programm nicht gefällt, ist der Gratismonat schnell und einfach kündbar. Ansonsten kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr - also umgerechnet knapp einen Zehner im Monat. Hier könnt Ihr das vielseitige Angebot des Streamingdienstes auschecken.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC heute live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick